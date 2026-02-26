บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียฯ เปิดอย่างเป็นทางการ “ศูนย์จ่ายปูนดอกบัว ชะอำ เทอร์มินอล” เสริมศักยภาพโลจิสติกส์รองรับการเติบโตภาคก่อสร้างภาคใต้ตอนบน

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซียจำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิด “ศูนย์จ่ายปูนดอกบัว ชะอำ เทอร์มินอล” อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จ่ายปูนดอกบัว ชะอำ เทอร์มินอล “ ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเพชรบุรี“ พร้อมด้วยนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองชะอำ และหัวหน้าส่วนราชกาอำเภอชะอำ พันธมิตรร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการขนส่ง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
ในโอกาสนี้ นภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเครือข่ายการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการก่อสร้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ศูนย์แห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบ E-Commerce และระบบ Drive Thru เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการประสานงาน ลดระยะเวลาการรอคิวรับสินค้า และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีศูนย์จ่ายปูนดอกบัว ชะอำ เทอร์มินอล แห่งนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการก่อสร้างในภาคใต้ตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักยภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค ศูนย์แห่งใหม่นี้ได้นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจร
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ศูนย์จ่ายปูนดอกบัว ชะอำ เทอร์มินอล จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการจัดจำหน่าย และเป็นพลังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป