“นานา-เวย์” ไม่ให้สัมภาษณ์ หลบสื่อที่รอหน้าศาลอาญา ชิ่งกลับทางประตูศาลแพ่ง

ความคืบหน้าที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก หลังเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (26 ก.พ.2569) ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย “นานา ไรบีนา” และสามี “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม หลอกลวงผู้เสียหาย 11 ราย รวมมูลค่าความเสียหาย 174,041,914 ล้านบาท โดยจำเลยได้รับการประกันตัวคนละ 1 ล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
โดยวันนี้ นานา และ เวย์ เดินทางมาศาลตามนัด และได้เข้าบริเวณด้านข้างศาลแทนการขึ้นศาลจากด้านหน้า คาดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวคดีดังกล่าว ซึ่งการสอบคำให้การที่ห้องเวรชี้ ทั้งนานาและเวย์ได้ให้การปฏิเสธ และเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น.
จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. มีคนมาขับรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์สีขาวของ นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทยเทเนียม ที่จอดอยู่ลานจอดรถด้านหน้าศาลอาญา กลับออกไปทางประตูทางออกฝั่งศาลแพ่งอย่างรวดเร็ว โดยน้องสาวของนานาได้ขับรถยนต์อีกคันที่จอดติดกันออกไปพร้อมกัน จึงสันนิษฐานว่า ทั้งคู่ได้นัดแนะให้คนขับรถไปรับที่บริเวณประตูทางออกศาลแพ่ง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าศาลอาญา และเป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ หลังจากนี้คงต้องติดตามต่อไป ว่าคดีนี้จะดำเนินไปในทิศทางไหน และทางผู้เสียหายจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร