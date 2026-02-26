xs
ดรามาหนัก “หลิวเสี่ยวชิ่ง” อายุ 76 เล่นฉากจูบนักแสดงอ่อนกว่า 30 ปีแถมไม่ยอมแก่รับบทเด็ก 16,18

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแสดงมากฝีมือระดับตำนานอย่าง “หลิวเสี่ยวชิ่ง” วัย 76 ปี ต้องกลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวเล่นบทเลิฟซีนมีฉากจูบกับนักแสดงหนุ่มที่เด็กกว่า30ปี แถมก่อนหน้านี้เล่นบทเด็กสาวแรกรุ่นโดยให้ใช้ฟิลเตอร์ช่วยลดวัย แต่ชาวเน็ตวิจารณ์หนักปิดบังความแก่ไม่มิด 


หลิวเสี่ยวชิ่ง ตกเป็นประเด็นร้อนให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งเมื่อผลงานล่าสุดของเธอปรากฏฉากจูบกับนักแสดงชายที่อ่อนวัยกว่าเธอมากกว่า 30 ปี จนชาวเน็ตต่างพากันตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงยังตั้งหน้าตั้งตารับแต่บทที่อ่อนวัยกว่าอายุจริงของเธอมากๆ 


ตามรายงานจาก Sina ระบุว่า หลิวเสี่ยวชิ่ง รับบทเป็นสาววัย 30 ซึ่งมีฉากหนึ่งที่เธอต้องทะเลาะกับนักแสดงชายก่อนแก้ไขความเข้าใจผิดกันด้วยการจูบ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ชมได้ชมฉากนี้ต่างพากันวิจารณ์ถึงวัยที่ห่างกันอย่างมากของ 2 นักแสดงพร้อมกับระบุว่าสร้างความรู้สึกกระอักกระอ่วนให้ผู้ชมมากกว่าความรักโรแมนติก


ความคิดเห็นออนไลน์มีตั้งแต่ประชดประชันไปจนถึงรุนแรง บางคนตั้งคำถามว่าฉากนี้อาจถือเป็น “ภัยการทำงาน” ของนักแสดงรุ่นน้องหรือไม่ เพราะต้องถ่ายจูบกับคนที่อายุมากพอที่จะเป็นแม่ของเขาได้ บางคนเสนอแนะว่าแม้ หลิวเสี่ยวชิ่ง อาจจะชอบเล่นบทบาทวัยรุ่น แต่ฉากโรแมนติกที่เข้มข้นขนาดนี้ดูเกินไปและไม่เหมาะสม ผู้ชมจำนวนหนึ่งยังวิจารณ์สไตล์การแสดงของเธอในฉากนี้ โดยบอกว่ามันดูเกินจริงและชวนอึดอัด


ละครสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่า Jin Xiu An Ran ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้โปรแกรมตกแต่งภาพมากเกินไปเพื่อปรับผิวของนักแสดงหญิงวัย 76 ปีให้ดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์ขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับแต่งด้วยระบบดิจิทัลแล้ว ผู้ชมก็ยังสังเกตเห็นว่าทั้งดวงตาและใบหน้าของเธอยังคงแสดงให้เห็นถึงริ้วรอยแห่งวัย ซึ่งเทคนิคพิเศษไม่สามารถปกปิดได้ทั้งหมด






ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หลิวเสี่ยวชิ่ง มีบทบาทในละครสั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ เธอแสดงนำในละครเรื่อง Meng Bao Zhu Gong: Wu Shi Sui Hun Chong โดยรับบทคู่กับนักแสดงวัย 37 ปีอย่าง เกิงต้าหยง ซึ่งช่องว่างระหว่างวัยที่มากนี้กลายเป็นประเด็นพูดคุยในหมู่ผู้ชมอีกครั้ง


นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ หลิวเสี่ยวชิ่ง ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการรับบทตัวละครที่อายุน้อยกว่าอายุจริงของเธอ ก่อนหน้านี้ในปี 2023 เธอสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมด้วยการรับบทเป็นนักรบกองโจรวัย 18 ปีในภาพยนตร์เรื่อง Ice Sniper 2 มีรายงานว่าการถ่ายทำเริ่มต้นขึ้นมานานแต่ตอนนั้นเธอก็อายุเกือบ 60 ปีแล้ว แต่เธอกลับรับบทเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่เป็นลูกสาวของโจรชื่อดังและต่อมาเป็นผู้นำกองกำลังต่อต้านหลังจากพ่อของเธอเสียชีวิต ที่น่าสังเกตคือ นักแสดงที่รับบทเป็นพ่อของเธอนั้นอายุน้อยกว่าเธอถึง 12 ปี และเธอยังแสดงฉากโรแมนติกกับนักแสดงร่วมอีกคนที่อายุน้อยกว่าเธอถึง 17 ปีอีกด้วย


การตัดสินใจเลือกนักแสดงก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบอย่างรุนแรง ผู้ชมจำนวนมากกล่าวหาทั้งทีมสร้างและหลิวเสี่ยวชิ่ง ว่าประเมินความรู้สึกของผู้ชมต่ำเกินไป

โดยวิจารณ์ว่าใบหน้าที่ผ่านการทำศัลยกรรมเสริมความงามแบบชัดเจนและลักษณะใบหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ทำให้ยากที่จะยอมรับเธอในบทบาทตัวละครวัยรุ่นไร้เดียงสา ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไม่ดีนัก ได้รับคะแนนต่ำเพียง 3.0 จาก 10 บนเว็บไซต์ Douban และนักวิจารณ์บางคนถึงกับเรียกร้องให้ หลิวเสี่ยวชิ่ง ถอยห่างจากวงการบันเทิง


ความขัดแย้งที่คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2014 เมื่อเธอรับบทเป็นเด็กสาวอายุ 16 ปีในภาพยนตร์เรื่อง Heroes of Sui and Tang Dynasties 3 โดยแสดงคู่กับ เจิ้งกัวหลิน ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอถึง 21 ปี และในขณะนั้นเธอมีอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว

แม้พักหลังๆจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก แต่ หลิวเสี่ยวชิ่ง ยังถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของวงการบันเทิงจีน จากข้อมูลของ QQ เธอได้แสดงในละครคลาสสิกมากมายและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในการแสดงบทบาทของจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชื่อเสียงของเธอกลับแปดเปื้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถูกชาวเน็ตถกเถียงเกี่ยวกับการที่เธอยืนกรานที่จะรับบทเป็นตัวละครที่อายุน้อยและมีความสัมพันธ์ต่างวัยในละคร

ไม่ว่าผู้ชมจะยอมรับทางเลือกทางศิลปะของเธอในที่สุดหรือจะยังคงปฏิเสธต่อไปนั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ หลิวเสี่ยวชิ่ง ก็ยังคงเป็นกระแสด้วยทุกบทบาทใหม่ที่เธอรับเล่น


