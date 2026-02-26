“แทคยอน 2PM” เตรียมสละโสดแฟนสาวนอกวงการเดือน เม.ย.

หลังจากเคยมีภาพขอแต่งงานแฟนสาวที่ฝรั่งเศสหลุดออกมา แต่ “แทคยอน” จากวง “2PM” ก็ให้ต้นสังกัดออกมาปฏิเสธข่าวว่าเป็นเพียงการถ่ายภาพฉลองวันเกิดให้แฟนสาวเท่านั้น แต่ล่าสุดมีรายงานว่า ”แทคยอน“ เตรียมจะสละโสดในวันที่ 24 เม.ย. ที่จะถึงนี้
แทคยอน นักแสดง-ไอดอลจากวง 2PM วัย 38 ปีคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการมานานนับ 10 ปี เตรียมจะสละโสดในวันที่ 24 เม.ย. โดยต้นสังกัดอย่าง 51K ไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการและงานแต่งงาน โดยระบุว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าสาวที่เป็นคนนอกวงการ
ตามรายงานระบุว่า เจ้าสาวของ แทคยอน เด็กกว่าเขา 4 ปี ซึ่งทั้งคู่เคยออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มิ.ย. 2020
ก่อนหน้านี้ช่างภาพเคยปล่อยภาพของ แทคยอน 2PM ที่คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อเดือน เม.ย. 2024 แต่มาเป็นกระแสเมื่อเดือน ก.พ. 2025 เวลานั้น แทคยอน รีบให้ต้นสังกัดออกมาระบุว่า เขาไม่มีแผนจะแต่งงานอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ก่อนที่ต่อมาเดือน พ.ย. 2025 เขาได้เขียนจดหมายประกาศข่าวดี โดยระบุว่า
“ผมให้สัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวผมมายาวนาน”