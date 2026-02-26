“ฟิล์ม ธนภัทร” อยากเจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ งง! หล่อขนาดนี้ โสดได้ไง แต่อยู่คนเดียวก็มีความสุขดี

“ฟิล์ม ธนภัทร” ยอมรับอยากมีแฟน แต่ตอนนี้ขอโฟกัสงานก่อน อยากเจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่จริงๆ งงหล่อขนาดนี้ โสดได้ไง แต่อยู่คนเดียวก็มีความสุขดี เปรยถ้ามีเมื่อไหร่ก็ไม่ปิด คงได้เห็นมุมอ้อนแฟน แบบตัวเล็กตัวน้อย
เรียกว่าโสดมานาน จนโดนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟน สำหรับหนุ่ม “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ” ที่ดูจะเอ็นจอยกับการทำงานมาก เลยไม่ค่อยมีเรื่องหัวใจให้ได้อัปเดตกันสักเท่าไหร่ ล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้เปิดใจว่าตอนนี้ขอโฟกัสงานให้เต็มที่ก่อน
“เอ็นจอยกับงานจริงๆ ตอนนี้ อยากมีเหมือนกันนะ แต่ผมยังรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการโฟกัสกับงาน ไม่รีบว่าจะมี แต่ถ้าเจอเข้ามาแล้วมันใช่ มันก็ใช่เอง ไม่ได้ปิดตัวเองครับ แต่ตอนนี้ไม่มี เอ็นจอยกับงาน”
โสดเป็นเพื่อน “เทศน์ ไมรอน”
“ใช่ครับ จริงๆ เราโสดมาเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว เดี๋ยวก็เห็นเองถ้ามันมีจริงๆ ตอนนี้ไม่มีจริงๆ”
มีมุมขี้อ้อน ตัวเล็กตัวน้อยกับแฟน แต่ตอนนี้เอ็นจอยกับงาน อยากเจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่
“ผมว่าทุกคนมีนะ ผมก็มีมุมตัวเล็กตัวน้อย มีมุมนุ่มนิ่ม ขี้อ้อนเหมือนกัน แต่ตอนนี้มันยังไม่มีจริงๆ ผมเอ็นจอยมาก เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่หลังละครเวทีมา ผมเอ็นจอยกับการโฟกัสกับงานอย่างเต็มที่จริงๆ ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่ผมสนุกกับการแสดงมากขึ้น สนุกกับการหาอะไรใหม่ๆ เติมเข้าไปในแต่ละตัวละคร ที่ผมรู้สึกว่าเราอ่านบทอาจจะไม่เจอแต่พอทำมาเรื่อยๆ แล้วมันจะเจอมากขึ้น ผมรู้สึกเอ็นจอยแบบนั้น ผมก็อายุมากขึ้นทุกปีเนาะ แต่ไม่รีบ ไม่ได้มีคำว่าตัวเองต้องมีครอบครัวหรือใดๆ มีก็ดี ไม่เหงาครับ แต่ถ้าเจอ ก็อยากให้เจอคนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่จริงๆ”
วาเลนไทน์ไม่เหงา มีแฟนเป็นดัมเบล
“ผมมีแฟนเป็นดัมเบลครับ ไม่ง้ออยู่แล้ว คุณเคยเห็นหรือเปล่า เวลาเขาลงคอนเทนต์ว่าวาเลนไทน์ของคนอื่น กับวาเลนไทน์ของผม”
มีเมื่อไหร่บอกแน่ ไม่ปิดบัง
"ถ้าสมมติมีผมก็ไม่ได้ปิด อาจจะได้เห็นง่ายๆ เวลาที่ผมอยู่กับแมว (อ้อนแมว?) ใช่ จะเป็นอย่างนั้น บางทีก็อยากหมั่นเขี้ยวบ้าง อยากทะนุถนอมเขา อยากดูแลเขาผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของความเป็นคนรักกัน”
งงหล่อขนาดนี้ โสดได้ยังไง
“โสดได้ยังไง งงเหมือนกัน แต่รู้สึกก็เอ็จอยดี ผมรู้สึกว่าพอวันหนึ่งเราอายุเยอะขึ้น ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหม แต่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการอยู่แบบโสดมาก”
พอโตขึ้น สเปกก็เริ่มลดลง
“สเปกลดลง ผมว่าทุกคนจะมีสเปกคร่าวๆ ของตัวเองอยู่ แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะมองสเปกลดลง แต่ทุกคนจะมองเรื่องการใช้หัวใจกับตรรกะบางอย่าง ว่าคนนี้แหละได้หรือไม่ได้”
ตอบไม่ได้ความรักตอนนี้ต้องเป็นแบบไหน แต่ไม่ใช่เห็นแล้วใจเต้นแรงอย่างเดียว
“โห ยาก ไม่มีแล้ว รู้สึกว่าใครก็ตามที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกหัวใจเต้นแรงได้ และรู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อด้วย ไม่ใช่แค่หัวใจเต้นแรงอย่างเดียว ต้องคิดหลายองค์ประกอบแล้ว มันไม่เด็กแล้ว ถ้าเข้ามาแล้วหัวใจเต้นแรงแต่ชีวิตวุ่นวายก็ไม่เอา (แสดงว่าต้องเจอก่อน ถึงจะรู้ว่าหัวใจเต้นแรงไหม?) ก็อาจจะใช่ (คนสุดท้ายที่ทำให้เราหัวใจเต้นแรง เขาเป็นแบบไหน?) มี ในงานก็มี แค่บอกว่าเป็นไทป์”