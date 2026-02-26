เบลล่า-พลอย จับมือ 2 ผู้บริหาร BLESS เตรียมเปิดตัวโครงการ “BLESSING HER”

สวย เก่ง และหัวใจไม่ธรรมดาจริงๆ สำหรับนางเอกแถวหน้าของวงการ นางสาวราณี แคมเปน (คุณเบลล่า) และ นางสาววีณา เมษกำเหนิดชัย (คุณพลอย) ที่คราวนี้ไม่ได้มาในลุคหวานละมุนอย่างเดียว แต่มาในมาดนักธุรกิจหญิงคนเก่ง ขอแท็กทีมทำโปรเจกต์เพื่อสังคมแบบจริงจัง ล่าสุดจับมือ 2 ผู้บริหารBLESS อย่าง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย และ นางสาวนิภาอภิรัตนรุ่งเรือง เตรียมเปิดตัวโครงการ “BLESSING HER” อย่างเป็นทางการ
ปักหมุดวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–12.00 น. ณ คลับเฮาส์โครงการหรู BLESSINGTON วงแหวน–จตุโชติ งานนี้ไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปสวยๆ แต่คือการผนึกพลังระหว่างธุรกิจอสังหาฯอย่าง BLESS และแบรนด์ Masis ของสาวเบลล่า เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ พร้อมอัดฉีดงบสนับสนุนถึง 1 ล้านบาท แบบจัดเต็ม!
ที่แอบกระซิบคือ โปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ร่วมงานเฉพาะกิจ แต่เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์จาก “ลูกบ้าน” สู่ “พาร์ตเนอร์ทำดี” ของคุณพลอย และ คุณเบลล่าแบบเต็มตัว เรียกว่าเป็นอีกภาพของคนบันเทิงยุคใหม่ที่ใช้ชื่อเสียงสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างแท้จริง
แฟนคลับเตรียมรอชมโมเมนต์อบอุ่นหัวใจได้เลย เพราะดูทรงแล้ว…นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมดีๆ อีกหลายโปรเจกต์ในอนาคตแน่นอน!