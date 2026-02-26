“เข้ม หัสวีร์” พ้อผมไม่ดังแล้วหรอ! ไปเลือกตั้งไม่มีคนทัก-ไม่มีสื่อ ยันไม่ได้น้อยใจ แค่แซวตัวเอง

“เข้ม หัสวีร์” เล่าโมเมนต์ไปเลือกตั้ง แต่ไม่มีใครจำได้ คิดภาพไว้ต้องมีคนขอถ่ายรูป ต้องมีสื่อ ไปพ้อใต้รูป “ยูโร ยศวรรธน์” ผมไม่ดังแล้วเหรอวะ ยันไม่ได้น้อยใจ แค่แซวตัวเอง
ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูหนักมาก หลังหนุ่ม “เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล” ไปคอมเมนต์ตัดพ้อใต้รูปของเพื่อนรัก “ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี” ว่า “ผมไปเลือกไม่เห็นมีใครถ่ายอะไรสักอย่าง ไม่มีแม้แต่รูปเดียว ผมไม่ดังแล้วเหรอวะ” หลังหนุ่มยูโรลงภาพไปเลือกตั้งแล้วมีคนตามถ่ายรูป ล่าสุดเมื่อวานนี้ (25 ก.พ.) ได้เจอเข้ม ในงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ปี 2026” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าจริงๆ ไม่ได้น้อยใจอะไร แค่แซวตัวเองเฉยๆ
“ผมไปเขตคลองตัน ซีเรียสเลย คือวันนั้นมันเป็นวันที่แมนยูชนะ แล้ววันที่ 8 ก.พ. ต้องไปเลือกตั้งใช่ไหม ผมตื่น 9 โมง ผมไปถึงเขตไปดูตารางว่าเราจะกาอะไรใช่ไหม ข้อมูลเยอะมาก เราต้องเลือกหลายอันหลายช่อง ผมก็เลือกๆ ปกติดาราเขาไปเลือกตั้ง มันต้องมีภาพหลุดบ้างสิ ผมเดินเฉิดฉายเลย กะว่าหัวหน้าเขตต้องรู้จักผม ก็ไปคนเดียว เงียบเลย ไม่มีใครทัก ผมมองหาแม่บ้านยังไม่เห็นเลย เขาไม่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลย
ผมไปตั้งแต่เช้า 9 โมง กะว่าพี่ๆ นักข่าวจะมารอเราที่นี่แหละ พี่ๆ นักข่าวน่าจะมองว่านี่แหละคือศูนย์รวบรวม มันในเมืองนะ ไม่ใช่อยู่ไกล ผมต้องเป็นข่าวเอาอย่างนี้ดีกว่าสปอตไลต์ทุกตัวต้องมาหาผม เงียบกริบ เดินมางงๆ แล้วทีนี้ผมเห็นเพื่อนผมลง ผมลืมคิดข้อนี้ไปว่ามันต้องตั้งกล้องเอง ไม่เป็นไร แล้วตอนนี้เขานับใหม่เรียบร้อยไหม”
ปัดน้อยใจ แค่แซวตัวเอง เป็นถึงพระเอกช่องวันนะจะไม่ดังได้ยังไง
“ไม่ได้น้อยใจ แซวตัวเองครับ (เราคือพระเอกช่องวันนะจะไม่ดังได้ยังไง?) นั่นน่ะสิครับ ผมก็ยังสงสัยว่าทำไม คิดว่าหน้าสดมีส่วน แต่ปกติผมก็ไม่แต่งหน้าอยู่แล้ว แต่ว่าผมเข้าเร็วออกเร็ว คือกะไปแบบ เฮ้ย คนทักดาราๆ เหมือนเราไปงานต่างๆ คนก็ทักเนี่ยหน้าตาดี น่าจะเป็นดารา แต่อยู่ช่องไหนไม่รู้ แต่ดาราแน่ๆ ชอบมากๆ ชื่อๆ ผมก็ต้องบอกชื่อเขาอีกทีหนึ่ง เรากะจะไปเป็นแบบนั้น แต่วันนั้นเงียบเลย ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนกันหมด พี่ๆ นักข่าวไปอยู่ที่ไหนกันหมดครับ ข่าวมีตั้งหลายช่องมาก ผมไม่เจอใครเลย”