“กระทิง” เขินหน้าแดง ถูกถามเรื่องรัก “โยเกิร์ต” บอกแฮปปี้ทุกครั้งที่เจอ เรื่องหัวใจปล่อยไปตามฟีล จะเป็นคนกำหนดเอง

“กระทิง ขุนณรงค์” ไม่ติดคนจิ้น “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” แฮปปี้ดีทุกครั้งที่เจอ เดี๋ยวจะมีละครด้วยกัน ไม่ดูดวงเรื่องรัก จะเป็นคนกำหนดเอง เรื่องหัวใจยังปล่อยชิล ให้เป็นเป็นตามฟีล ถ้าเจอก็ศึกษาดูใจ
หลังสาว “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” เสิร์ฟคอนเทนต์พี่สาวกับหมาเด็ก กับหนุ่ม “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ก็ทำเอาหลายคนจับจิ้น อยากให้เป็นคู่จริง เพราะเหมาะสมกันมาก ล่าสุดกระทิงได้เผยถึงประเด็นดังกล่าว เจ้าตัวก็ยอมรับว่าแอบดูข่าวอยู่บ้าง ถึงจะตกใจ แต่ก็โอเคถ้าคนจะจิ้น
“แอบดูนิดนึงครับ ตกใจ (หัวเราะ) หัวใจแข็งแรงดีครับ ออกกำลังกายทุกวันครับ รู้ว่าคนลุ้นหนักครับ มีคนส่งมาให้ดู เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่รู้มันเป็นยังไง แต่ผมเล่นกับพี่โยเกิร์ตอีกเรื่องหนึ่ง รอดูๆ ครับ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความลับไหม (หัวเราะ)”
ไม่ติดคนจิ้น แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอ
“ผมก็โอเคนะ ผมก็ไม่ได้ติดอะไร เพราะว่าพี่โยเกิร์ตผมก็รู้จักครับ ทุกครั้งที่เจอก็แฮปปี้ดีครับ (หัวใจสีอะไรตอนนี้?) หัวใจต้องสีอะไรครับ ปกติครับ หัวใจปกติ (หัวใจเลือดสูบฉีดดี?) ใช่ก็ต้องสีแดง ผมไม่ค่อยทันด้วย(หัวเราะ)”
ไม่เคยดูดวงเรื่องความรัก เพราะจะกำหนดเอง
“ผมไม่เคยดูเลยครับความรัก ผมกำหนดเอง ผมไม่เคยดูดวงเรื่องนี้เลยจริงๆ ส่วนคนทักปีนี้มีเนื้อคู่ไหม ผมมีแต่คนมาทักว่าเห็นมีข่าวกับคนนี้ ตอนนี้ยังชิลอยู่เลยครับ เรื่อยๆ ไม่ได้วางแผนไว้ครับ ผมว่าเรื่องนี้มันตามฟีลมากกว่า ถ้าเจอก็ศึกษาดูใจ คุยไปเรื่อยๆ ครับ”
ยอมรับเขินหน้าแดง เพราะถูกถามเรื่องความรัก
“เขินสิครับพี่ เขินเรื่องเขาถามเรื่องความรักเนี่ย”