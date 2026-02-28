xs
xsm
sm
md
lg

ฮอลลีวูดกับ “สูตรระดมทุนความเศร้า” เมื่อ GoFundMe กลายเป็นธรรมเนียมใหม่หลังการเสียชีวิตคนดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักแสดงสองรายที่เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ และมีการเปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe หลังการเสียชีวิต
การจากไปของสองนักแสดงชื่อดังในเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ เจมส์ แวน เดอร์ บีก และ เอริก เดน ไม่เพียงสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก แต่ยังจุดประกายข้อถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการระดมทุนสาธารณะในฮอลลีวูด เมื่อภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิตของทั้งสองราย ได้มีการเปิดแคมเปญระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม GoFundMe โดยผู้จัดตั้งที่ระบุเพียงว่าเป็น “เพื่อนของครอบครัว” ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวโดยตรง

กรณีของ เจมส์ แวน เดอร์ บีก ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ แคมเปญสามารถระดมเงินได้มากกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ขณะที่กรณีของ เอริก เดน ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ แคมเปญที่เปิดในวันถัดมาก็มียอดบริจาคหลายแสนดอลลาร์ในเวลาอันสั้น รูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่า นี่เป็นเพียงความบังเอิญ หรือกำลังกลายเป็น “แนวปฏิบัติใหม่” ของวงการบันเทิง

เอริก เดน นักแสดงผู้เสียชีวิต และมีการเปิดแคมเปญระดมทุนเพื่อครอบครัวของเขา
สิ่งที่ทำให้กรณีทั้งสองได้รับความสนใจ ไม่ใช่เพียงการระดมทุน แต่เป็นลักษณะการดำเนินการที่เหมือนกันอย่างแทบทุกประการ ทั้งการเปิดแคมเปญอย่างรวดเร็ว การใช้ถ้อยคำคล้ายกัน และการเน้นเหตุผลเรื่อง “ความมั่นคงของครอบครัวและบุตร” มากกว่าการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงิน

ผู้สังเกตการณ์จำนวนหนึ่งมองว่า ความรวดเร็วและความเป็นมืออาชีพของการจัดการแคมเปญทำให้ดูคล้ายระบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า มากกว่าการตอบสนองฉุกเฉินจากเพื่อนสนิทที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสีย

นอกจากนี้ การที่ผู้จัดตั้งเป็น “เพื่อน” แทนที่จะเป็นครอบครัวโดยตรง ยังช่วยสร้างระยะห่างทางภาพลักษณ์ หากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ครอบครัวสามารถรักษาสถานะผู้สูญเสียโดยไม่ต้องเผชิญแรงกดดันจากสังคมโดยตรง

เจมส์ แวน เดอร์ บีก นักแสดงผู้เสียชีวิต และมีการเปิดแคมเปญระดมทุนเพื่อครอบครัว
นักวิจารณ์บางส่วนชี้ว่า โครงสร้างดังกล่าวแตกต่างจากกรณีครอบครัวทั่วไปที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์หรือโศกนาฏกรรม ซึ่งมักต้องจัดตั้งแคมเปญด้วยตนเอง เปิดเผยตัวตน และตอบคำถามผู้บริจาคอย่างโปร่งใส

ในทางตรงกันข้าม กรณีคนดังมักมี “ตัวแทน” ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำหน้าที่จัดการการระดมทุนแทน พร้อมสร้างเรื่องเล่าที่เน้นอารมณ์มากกว่าข้อมูล นักวิชาการด้านสื่อมองว่า วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ แต่ก็เพิ่มข้อกังขาเรื่องความโปร่งใส

ในอดีต การเสียชีวิตของคนดังมักนำไปสู่การบริจาคให้มูลนิธิหรือโครงการที่ผู้เสียชีวิตสนับสนุน แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบได้เปลี่ยนไปสู่การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมดิจิทัลระบุว่า แพลตฟอร์มระดมทุนทำให้การบริจาคเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้สาธารณชนตรวจสอบและตั้งคำถามได้เช่นกัน เมื่อยอดเงินสูงและการดำเนินการรวดเร็ว ความสงสัยจึงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ที่ถูกใช้ในการเปิดแคมเปญช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
นักวิเคราะห์บางรายเสนอแนวคิดว่า การระดมทุนจำนวนมหาศาลให้กับครอบครัวคนดังสะท้อน “ลำดับชั้นของความเศร้า” ในสังคม เมื่อครอบครัวทั่วไปที่เผชิญโรคร้ายหรือค่าใช้จ่ายมหาศาลกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือในระดับเดียวกัน

แม้ไม่มีใครปฏิเสธว่าครอบครัวผู้สูญเสียสมควรได้รับการสนับสนุน แต่คำถามสำคัญคือ ระบบที่ให้รางวัลแก่ชื่อเสียงและการเข้าถึงเครือข่ายสังคมมากกว่าความจำเป็นนั้นควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่

การเสียชีวิตของ เจมส์ แวน เดอร์ บีก และ เอริก เดน ซึ่งห่างกันเพียงเก้าวัน แต่ตามมาด้วยแคมเปญระดมทุนในรูปแบบแทบเหมือนกัน ได้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็น “แม่แบบ” ที่กำลังถูกนำมาใช้ซ้ำ

มิกกี้ รูร์ก นักแสดงที่ออกมาปฏิเสธแคมเปญ GoFundMe ที่จัดขึ้นในชื่อของเขา

นักแสดงสองรายที่เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ และมีการเปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe หลังการเสียชีวิต
เอริก เดน นักแสดงผู้เสียชีวิต และมีการเปิดแคมเปญระดมทุนเพื่อครอบครัวของเขา
เจมส์ แวน เดอร์ บีก นักแสดงผู้เสียชีวิต และมีการเปิดแคมเปญระดมทุนเพื่อครอบครัว
แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ที่ถูกใช้ในการเปิดแคมเปญช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
มิกกี้ รูร์ก นักแสดงที่ออกมาปฏิเสธแคมเปญ GoFundMe ที่จัดขึ้นในชื่อของเขา