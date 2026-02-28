บันเทิงรอบโลก ดาวตลกดังหัวใจแตกสลายลูกสาวคนเดียวจบชีวิตตัวเอง

ครอบครัวของ "มาร์ติน ชอร์ต" แถลงด้วยความโศกเศร้าว่า "แคเธอรีน เอลิซาเบธ ชอร์ต" บุตรสาวคนโต ได้เสียชีวิตแล้ว พร้อมขอความเป็นส่วนตัว แหล่งข่าวเผยว่าตำรวจลอสแอนเจลิสเข้าตรวจสอบบ้านพักย่านฮอลลีวูดฮิลส์ และพบว่าเธอเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่เกิดจากการกระทำของตนเอง แคเธอรีนเป็นบุตรบุญธรรมที่มาร์ตินรับเลี้ยงร่วมกับภรรยาผู้ล่วงลับ "แนนซี ดอลแมน" เธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์คลินิกที่มีใบอนุญาต จบด้านจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ อุทิศตัวช่วยเหลือผู้คน แม้ไม่ออกสื่อบ่อย แต่ครอบครัวย้ำว่าเธอคือคนที่มอบแสงสว่างและความสุขให้ทุกคนรอบตัว
"คิม ซูฮยอน" กำลังเผชิญภาวะเครียดรุนแรงจากกระแสคดีและข้อถกเถียงที่ยืดเยื้อ แหล่งข่าวและต้นสังกัดเผยว่าเขามีอาการสับสนและต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด หลังตกเป็นข่าวตั้งแต่ต้นปี 2025 มีรายงานว่าเขาเก็บตัวและใช้การปีนเขาช่วยคลายความกังวล ในงานแถลงข่าวก่อนหน้านี้ เขายอมรับทั้งน้ำตาว่ารู้สึกหวาดกลัวต่อแรงกดดัน แม้ข่าวลือเรื่องบาดเจ็บทางร่างกายจะไม่เป็นความจริง แต่สภาพจิตใจของเขาได้รับผลกระทบอย่างมาก ขณะที่หลายคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
"อเล็กซานดรา แดดดาริโอ" และ "แอนดรูว์ ฟอร์ม" ตัดสินใจยุติชีวิตคู่หลังแต่งงานกันมา 3 ปี โดยยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจด้วยความรักและเคารพต่อกัน ทั้งคู่จะร่วมกันเลี้ยงดูลูกชายวัย 15 เดือนต่อไป ทั้งสองแต่งงานในปี 2022 หลังพบรักช่วงโควิดและหมั้นปลายปี 2021 ก่อนหน้านี้อเล็กซานดราเคยเปิดใจถึงประสบการณ์สูญเสียการตั้งครรภ์ซึ่งกระทบจิตใจอย่างมาก และเธอยังเป็นแม่เลี้ยงให้ลูกอีกสองคนของแอนดรูว์จากชีวิตคู่ก่อนหน้า โดยทั้งคู่ขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
"ชเว ซีวอน" สมาชิกซูเปอร์จูเนียร์ ถูกวิจารณ์หนัก หลังโพสต์ข้อความเชิงสัญลักษณ์ผ่านอินสตาแกรม แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตของอดีตประธานาธิบดี "ยุน ซอกยอล" โดยเขาโพสต์สำนวนภาษาจีนที่แปลว่า “ยากจะเข้าใจ” ก่อนลบและโพสต์ข้อความใหม่ที่ตีความได้ว่า “ความอยุติธรรมนำไปสู่ความล่มสลาย” ท่าทีดังกล่าวทำให้แฟนบางส่วนไม่พอใจ เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยสนับสนุนนักการเมืองรายนี้ ขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้ต้นสังกัดจัดการเรื่องนี้ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ