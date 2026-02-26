“นานา-เวย์” ขึ้นศาลให้การปฏิเสธคดีฉ้อโกง ปชช. ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 25 พ.ค. นี้

เวลา 09.30 น. วันนี้ (26 ก.พ.2569) ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย คดีฉ้อโกงประชาชน หมายเลขดำ อ.508/2569 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ฟ้อง “นานา ไรบีนา” อายุ 44 ปี และ “นายปริญญา อินทชัย” หรือ “เวย์ ไทยเทเนียม” อายุ 44 ปี แรปเปอร์ชื่อดัง สองสามี-ภรรยา บริษัท ฟลิกค์ออฟ เดอไรท์ โปรดักส์ชั่น จำกัด, และบริษัท ไรบีนา 2016 จำกัด เป็นจำเลยที่ 1-4 ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม หลอกลวงผู้เสียหายรวม 11 ราย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และปกปิดความจริง โดยชักชวนในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทกีฬา กองทุนสำหรับลงทุนธุรกิจต่างๆ ซื้อหุ้น ธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศ และซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยตกลงว่าจะจ่ายผลตอบแทนอัตราร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ต่อเดือน หรือร้อยละ 40 ของเงินที่กู้ยืนมาลงทุน ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยทั้งหมดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ทำให้ผู้เสียหายที่ 1-11 ร่วมลงทุน โดยรวมมูลค่าความเสียหาย 174,041,914 ล้านบาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของพวกจำเลย จำเลยได้รับการประกันตัวคนละ 1 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูลกับ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ทนายความของทั้งคู่ ได้รับการเปิดเผยว่า ตัวทนายสายหยุดเองไม่ได้เดินทางมาศาลด้วย เนื่องจากติดธุระ จึงให้ทีมทนายความมาเป็นคนดำเนินการแทน
โดยวันนี้ นานา และ เวย์ เดินทางมาศาลตามนัดและได้เข้าบริเวณด้านข้างศาลแทนการขึ้นศาลจากด้านหน้า ก่อนที่รถยนต์ของทั้งคู่จะมาจอดที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาล คาดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวคดีดังกล่าว โดยทั้งคู่ต้องสอบคำให้การที่ห้องเวรชี้บริเวณชั้น 1 ของอาคารศาล ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้าม ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนสามารถไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ศาลอ่าน และอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งสองฟังจนเข้าใจ แล้วสอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่าทั้งนานาและเวย์ แถลงให้การปฏิเสธ เตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาล ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น.