“แหม่ม คัทลียา” อยู่เบื้องหลัง ช่วยดัน “หมิว ลลิตา” คืนจอในรอบ 9 ปี “อู๋ ธนากร” เห็นชื่อสองนางเอกดัง ไม่เล่นไม่ได้แล้ว

“แหม่ม คัทลียา” เผยเป็นคนบอก “สันต์ ศรีแก้วหล่อ” ให้ติดต่อ “หมิว ลลิตา” เล่นละครสอดสร้อยมาลา ชี้สุขภาพดีขึ้น หายเจ็บหลังแล้ว หมิวรับโอกาสเหมาะคืนจอในรอบ 9 ปี “อู๋ ธนากร” ลั่นเห็นชื่อสองนางเอกดัง ไม่เล่นไม่ได้แล้ว บอกขำๆ ฝากน้องใหม่ทั้งสามคนด้วย
ทำเอาแฟนละครเซอร์ไพรส์หนักมาก กับการรวมตัวกันของนักแสดงแถวหน้า อย่าง “หมิว ลลิตา ปัญโญภาส, แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช” และ “อู๋ ธนากร โปษยานนท์”ในละคร “สอดสร้อยมาลา” เพราะงานนี้นอกจากจะเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกแล้ว ยังเป็นการคัมแบ็กงานแสดงในรอบ 9 ปีของหมิวด้วย โดยทั้ง 3 คนได้เปิดใจถึงการทำงานร่วมกันให้ฟังว่าอยากให้ทุกคนรอติดตาม เพราะเรื่องนี้มันคาดเดาไม่ได้เลย ตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้าย
หมิว : “สวนกันไป สวนกันมา ปีนี้เหมาะแล้ว”
แหม่ม : “ไม่เคยได้ถ่ายละครกับหมิว แต่เคยถ่ายละครกับพี่อู๋”
หมิว : “ใช่ ก็เคยถ่ายละครกับพี่อู๋”
เซอร์ไพรส์แฟนละคร ตั้งแต่ภาพแรกที่ปล่อยออกมา
หมิว : “อันนี้ต้องมอบให้แหม่มค่ะ โมเดลลิ่งของดิชั้นเอง”
แหม่ม : ไม่หรอก คือติดต่อมาใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องนี้ แล้วก็จะต้องเล่นคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก็เลยนึกถึงหมิวคนแรกเลย ว่าทำไมไม่เอาหมิวมาเล่นล่ะ หมิวไม่ได้เล่นละครนานแล้ว สุขภาพน่าจะเริ่มดีขึ้น แต่ก่อนเขาก็จะเจ็บหลังอะไรบ้าง ก็เลยคุยกับพี่สันต์ (ศรีแก้วหล่อ) พี่สันต์ก็เลยติดต่อหมิว และเสร็จพี่สันต์ก็ติดต่อพี่อู๋ ก็เลยได้มาเล่นด้วยกัน”
อู๋ : “พอรู้ว่าเป็น แหม่ม-หมิว ก็มาเล่นครับ เรื่องนี้สำหรับผม ผมว่ายากนะครับ เพราะเด็กๆ เล่นไว้ดีมาก แล้วเราจะต้องมาเล่นต่อจากเขา มันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเนื้อเรื่อง ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะอ่านบทแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไร ที่ผมเชื่อว่าคนดูไม่สามารถเดาได้ ว่าสุดท้ายมันจะไปในทิศทางไหน”
คัมแบ็กงานละคร ในรอบ 8-9 ปี
หมิว : “8-9 ปี เรื่องสุดท้ายก็ล่า ช่องวันค่ะ ก็กับพี่สันต์ ฉะนั้นเราก็ทำงานเรื่องสุดท้ายกับเขาสนุกมาก แล้วเรื่องนี้เป็นเขาทำ เราก็เชื่อฝีมือเขาอยู่แล้ว มือทอง แล้วก็คนเขียนบทก็ได้รางวัลมาหลายที่แล้ว ทีมงานดี แคสติ้งดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่เราต้องเล่นแล้วล่ะ คือทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นไทม์มิ่งที่ดี ร่างกายเราก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เราหยุดเพราะว่าเราผ่าตัดมานาน เราก็ได้หยุดเล่นละคร แล้วตอนนี้เหมือนกับคิดถึง พร้อม บทน่าสนใจ แคสติ้งดี ผู้กำกับ ทุกอย่างมันเหมือนเพอร์เฟกต์”
ตื่นเต้นตั้งแต่วันแรก เข้าฉากกับเพื่อนกลัวจะขำ
หมิว : “ก็มีวันแรก วันแรกที่เล่นกับแหม่ม ตอนแรกกลัวจะขำ เพราะว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหม แต่ว่าสมาธิดีมาก คือตอนแรกจะชอบเล่นกับเขาอยู่แล้ว แต่พอเข้าฉากปุ๊บ แหม่มเขาก็จะตัดเลย เราก็โอเค ไม่เล่นๆ”
บรรยากาศในกองสนุกมาก
แหม่ม : “สนุกมาก ไม่เหมือนมาทำงานค่ะ เหมือนมาอยู่กับคนคุ้นเคย รู้ใจกันอยู่แล้วมันก็สนุกค่ะ”
คนดูว้าวมาก ที่ได้เห็นการรวมตัว
แหม่ม : “ว้าวจริงไหม คือยังพูดกับทุกคนว่าอย่างแหม่ม อย่างอู๋ ยังพอมีเล่นละคร ยังได้เห็นหน้าค่าตาอยู่บ้าง แต่ขนาดเราเองเรายังว้าวเลยว่า เฮ้ย หมิวมาเล่นละคร ไม่ได้ดูหมิวนาน แล้วก็อุ้ย มีพี่อู๋มาอีก คือคนรอบตัวจะว้าว 2 คนนี้มากกว่า เฮ้ย อยากดูมากเลยเรื่องนี้ เฮ้ย ดีจังเลย พี่อู๋กลับมาเล่น”
คาแรกเตอร์เป็นยังไงต้องรอติดตาม เนื้อเรื่องคาดเดาไม่ได้เลย
แหม่ม : “ก็ต้องรอติดตาม”
หมิว : “เดี๋ยวสปอย คือเรื่องนี้มันคาดเดาไม่ได้เลย ตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้าย”
แหม่ม : “ใช่ อย่าไว้ใจช่องวัน”
หมิว : “คือแต่ละเรื่องคาแรกเตอร์มันก็คนละคนกันอยู่แล้ว เราก็ต้องคุยกัน มีเวิร์กช็อปกัน เราอาจจะเป็นนักแสดงที่ชอบตีความว่าเราแสดงส่วนนี้ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ก็ต้องคุยกับพี่สันต์ ว่าใช่ไหม พี่สันต์ต้องการแบบนี้หรือเปล่า บางทีพี่สันต์หน้างานอาจจะมาหักมุมให้ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึง”
อู๋ : “ก็ไม่ง่ายหรอกครับ จริงๆ มันเป็นเรื่องของความรักที่ไม่จำเป็นต้องครอบครอง แต่ว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะจริงๆ มันตอบความรู้สึกของเราเองนะ เราอยากทำทุกอย่างให้เขา ยังไงก็ฝากน้องๆ หน้าใหม่ 3 คนนี้ด้วยครับ สำหรับช่องวัน สอดสร้อยมาลา รับรองว่าจะเป็นละครที่ทำให้ทุกคนได้ประทับใจ ทั้งเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยและความรัก ความทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้ครับ”