ปังมาก! “บอย ถกลเกียรติ” เปิดจักรวาลช่องวัน บุกตลาดซีรีส์แนวตั้ง อัดคอนเทนต์ตามพฤติกรรมคนดู

“บอย ถกลเกียรติ” นำทีม “ป้อน นิพนธ์ - ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” เปิดจักรวาลช่องวัน เผยไลน์อัปสุดปัง 40 กว่าเรื่อง ครอบคลุมทุกแนว บุกตลาดซีรีส์แนวตั้ง ตามเทรนด์ฮิตจากจีน ปรับคอนเทนต์ตามพฤติกรรมคนดู เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่อยู่เหนือทุกแพลตฟอร์ม
ทำเอาแฟนช่องวันว้าวมาก กับไลน์อัปสุดปังในงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ปี 2026” เพราะมีแต่ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่น่าติดตามทั้งนั้น แถมยังประเดิมทำซีรีส์แนวตั้งเอาใจคนดูอีก โดยงานนี้เหล่าผู้บริหารอย่าง บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ป้อน นิพนธ์ ผิวเณร และ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ก็ได้เปิดใจกับสื่อ ว่าปีนี้จะเสิร์ฟคอนเทนต์อัดแน่นกว่าเดิมถึง 10 เท่า และจะทำให้ครอบคลุมแบบครบทุกแนว
บอย : “คอนเทนต์ของเรา เรามีเยอะมาก เด็ดๆ มากนะครับ ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับชมอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมายหลายๆ ปีที่ผ่านมา แน่นอนคนดูทีวีน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้น้อยลงอย่างที่คิด เพราะว่าคนดูทีวีของเราของช่องวัน 31 เอง ก็ยังหนาแน่นนะครับ โดยเฉพาะละครหนึ่งทุ่ม ก็คือสุดยอดมากๆ นะครับ ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วประเทศเลย แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง ในเมื่อมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น พฤติกรรมคนดูในการที่จะดูคอนเทนต์แต่ละอย่างก็เปลี่ยน
เพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็เลยมุ่งเน้นที่จะทำให้ แอปพลิเคชั่น oneD ของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้น เราก็เติมคอนเทนต์สุดๆ ไม่ว่าจะเป็น oneD Original ที่สองปีที่ผ่านมา เราก็ทำได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจ ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของละครไทยแล้วกัน มันมีทั้งความไทยและความสมัยใหม่ โปรดักชั่นที่พรีเมียม ในขณะเดียวกันละครสองทุ่ม ละครหนึ่งทุ่มของเรา ก็จะไปอยู่ใน oneD ด้วย แล้วที่สำคัญไปกว่านั้น BL GL ซีรีส์ต่างๆ ทั้งของวัน 31 เอง และในเครือของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่ว่าจะเป็นจาก GMM TV หรือว่าจาก CHANGE ก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชั่น one D ด้วย เพราะฉะนั้นเต็มๆ เลยครับดูกันแบบจุใจมากๆ”
จัดเต็ม 40 เรื่อง ครอบคลุมทุกแนว
บอย : “40 กว่านะ ทำให้ครอบคลุมทุกแนวครับ”
ระฟ้า : “one D ก็ต้องเสิร์ฟคนไทยทุกกลุ่มครับ ดังนั้นเราต้องมีคอนเทนต์ทุกแบบ ละครไทย ซีรีส์ไทย แล้วก็ดูได้ที่เดียวที่ oneD ดูย้อนหลังได้ที่เดียวที่ oneD ตอนนี้มีคนดูเดือนละ 5 ล้านคนครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะขนาดนี้ ไม่ได้มีละครเยอะขนาดนี้ ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราอัปเกรดทั้งตัวคอนเทนต์ ดังนั้นคอนคอนเทนต์เรามากกว่าปีที่แล้วประมาณ 10 เท่าครับ ก็เชื่อว่าน่าจะโตได้อีก”
บุกตลาดซีรีส์แนวแนวตั้ง ปรับตัวตามพฤติกรรมของคนดู
ระฟ้า : “ใช่ครับ”
บอย : “อย่างที่บอกพฤติกรรมของคนดูเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนหรอกแต่มีอะไรเพิ่มขึ้น เราก็ต้องไม่หยุดนิ่ง ผมว่าในเมื่อหลายๆ อย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลง เราก็ต้องปรับตัวให้ได้ ก็ต้องพัฒนาให้ได้ เราจึงหลากหลายแนว หลายรูปแบบ แนวตั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า กำลังอินเทรนด์มากๆ จริงๆ มันเหมือนเหมือนกับเมื่อก่อนคุณอาจจะยืนรอรถเมล์หรือรถไฟฟ้าแล้วคุณก็อ่านหนังสือ แต่ตอนนี้คนยืนรอรถเมล์หรือรถไฟฟ้า คุณก็ดูละครแนวตั้งได้ มันก็เพลินของมันไป มันเป็นอีกวิถีหนึ่ง”
ป้อน : “เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีหลายแพลตฟอร์ม ดังนั้นการที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอ
เตอร์ เราต้องเข้าใจ Segment ของคนดู มันมีทั้งทุ่มหนึ่ง สองทุ่ม มีทั้ง oneD มีทั้งรายการ แล้วก็ต่อไปคือ short ถามว่า short คืออะไร มันก็คือสิ่งที่คนดูเขาชอบกัน เราก็ต้องไปศึกษาว่าทำไมชอบ short พอศึกษาแล้วเราก็ทำ ดังนั้นจะบอกว่าต่อให้มีแพลตฟอร์มหรือจะเป็นคอนเทนต์อะไรที่คนฮิต เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เราทำทุกอย่าง ผมว่านั่นคือประเด็นของเรามากกว่า เราไม่หยุดอยู่ที่เดิม ว่าฉันทำแค่นี้นะ เพราะท้ายที่สุดแล้วในความจริตไทยของเรา เราก็ต้องก้าวไปพร้อมๆ กับคนดู ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นจริตไทยที่ร่วมสมัย ร่วมสมัยคืออะไร ตอนนี้เขาฮิต short เราก็เริ่มศึกษาว่า short คืออะไร แล้วเราก็ทำไปอะไรอย่างอื่นที่เขาฮิตคนดูชอบ เราก็จะไปทำเพราะเราเป็นคอนเทนท์ครีเอเตอร์”
ดีใจคนชมผลิตผลงานถูกจริตคนไทย
ป้อน : “ก็ต้องดีใจไง”
บอย : “นั่นคือเป้าหมาย”
ป้อน : “อย่างที่คุณบอยบอก เราเติบโตมาจากเอ็กแซ็กท์เราทำละครไทย แล้วตอนนี้เราก็ร่วมสมัยมาก บางเรื่องก็ล้ำหน้าเกิน อ้าว เร็วไปๆ ชะลอ แล้วก็ซอยเท้าอยู่กับคนไทย ดังนั้นทุกๆ ก้าวที่เราก้าวเดินไปข้างหน้า เราไปพร้อมกับคนไทย เพราะท้ายที่สุดมันเป็นคอนเทนต์ไทย จริตไทย เราต้องทำให้คนไทยดูก่อน มันเหมือนเราต้องชนะในบ้านเราก่อน แล้วมันจะเป็น Thai Pro Local ที่ไป Global ได้ นั่นคือสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่น
เราไม่ต้องการคอนเทนต์ที่เป็นแบบอเมริกันซีรีส์ หรือ K Series เราต้องการ T Series เป็นไทยแบบนี้ วิธีคิดแบบไทย แล้วด้วยความเป็นมนุษย์แค่พูดภาษาต่างกันมันจะเดินทางของมันเอง จากคนไทยทำ คนไทยดู แล้วมันจะไปสู่โกลบอลเอง ผมว่านี่คือจุดมุ่งหมายที่เราคุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะไปตรงนั้นให้ได้ด้วยความไทยนี่แหละ คนไทยหัวดำๆ ตาดำๆ นี่แหละ จะทำให้มันไปไกลที่สุดเท่าที่เราจะมีความสามารถไปให้มันไกลที่สุด“
ทำมานาน จับทางเร็ว แต่ก็ล้มมาหลายรอบ ลองผิดลองถูกมาเยอะ
ป้อน : “ก็ด้วย แต่จะว่าไปเราก็ล้มมาหลายรอบถูกไหม”
บอย : “เราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะ ต้องบอกเลยว่าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวและประสบความสำเร็จมันมาอยู่ด้วยกัน แต่ทุกสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่เราก็สั่งสมมา”
ป้อน : “คนชอบคิดว่าเราเป็นทีวี เราเป็นแพลตฟอร์ม ไม่ เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่บังเอิญว่ามีแพลตฟอร์มทีวี แล้วก็สตรีมมิ่ง เราจะอยู่เหนือทุกๆ อย่างเพราะเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ที่เป็นไทยครีเอเตอร์ อันนี้ผมยืนยัน เราต้องทำคอนเทนต์ไทยไปให้ไกลให้ได้ในแบบที่เราเป็น”
ไม่ได้ยึดติดต้องเป็นแพลตฟอร์มทีวีอย่างเดียวแล้ว
ป้อน : “ไม่ ก็อย่างที่คุณบอยบอก คนดูทีวีก็มีอยู่เยอะ ละครทุ่มหนึ่งเราก็เรตติ้งสูง อย่าง The Golden Song คนดูวัยคุณปู่คุณย่า มันก็ต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ ในทุกๆ Segment เราก็ต้องดูว่าใครดูเราอยู่ เราก็ต้องสื่อสารกับเขา นั่นคือประเด็น”
เผยต่างชาติสามารถดูคอนเทนต์ ในแอปฯ oneD ได้ แต่ไม่ทั้งหมดเหมือนคนไทย
ระฟ้า : ”ดูได้ครับ บางเรื่องมี Subtitle ครับ แต่ว่าตอนนี้เรายังเน้นให้คนไทยดู เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทั้งหมดที่ดูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย ต่างประเทศดูได้บ้างเรื่อง แต่ตอนนี้ปีนี้ทำคอนเทนต์คนไทยเพื่อให้คนไทยดู”
ฝากจักรวาลช่องวัน ปีนี้คอนเทนต์เด็ดๆ ปังๆ เพียบ
บอย : “ชอบจังประโยคนี้ ขอบคุณครับ จักรวาลช่องวันครับ เราเป็นคอนเทนท์ครีเอเตอร์ไทย ที่ทำคอนเทนต์ให้คนไทยดู แล้วเราก็มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี แล้วเราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะ แต่ในขณะเดียวกันที่สำคัญมากๆ คือเราปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้เราร่วมสมัย คอนเทนต์ของเราร่วมสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความเป็นไทย เพราะฉะนั้นในปีนี้อย่างที่บอกหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง มันคือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนดู เราจึงมาเน้นโฟกัสในเรื่องของแอปพลิเคชั่น oneD นะครับ
เราก็ต้องทำคอนเทนต์ให้มันเด็ด ให้มันปัง ให้เรียกคนเข้าไปดูในแอปฯ oneD นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับ เพราะฉะนั้นอยากดูละครไทย ซีรีส์ไทยดีๆ ในระดับพรีเมียมโหลดแอปฯ oneD ครับ ซึ่งมีทั้งแบบดูฟรีมีโฆษณา และแบบพรีเมียมที่เป็นแบบ Subscription รายเดือนด้วย มาดูกันครับ เพราะว่านี่คือคอนเทนต์ไทยที่พรีเมียมครับ”