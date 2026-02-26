“เทศน์ ไมรอน” โสดไม่เคยมีแฟน โดน DM จีบ แต่อ่านไม่เข้าใจ สเปกไม่ซีเรียสหน้าตา ขอแค่เป็นคนตลก

“เทศน์ ไมรอน” คืนกำไรคนดู! “สกุณาซ่อนรัก” ถอดเสื้อทั้งเรื่อง แถมเลิฟซีนฉ่ำ มั่นใจภาษาไทยแข็งแรงขึ้น แต่ก็มีคำใหม่ๆ ให้เรียนตลอด อัปเดตหัวใจยังว่าง โสดมา 22 ปี แต่อยากทำงานก่อน ไม่ติดสาวๆ ยื่นใบสมัคร อินบ็อกซ์ก็อ่านบ้าง แต่ไม่เข้าใจ เรื่องสเปกไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตา ขอแต่เป็นคนตลกก็พอ
ทำเอาหนุ่ม “เทศน์ ไมรอน” ตื่นเต้นหนักมาก ที่ได้มาร่วมงานละครกับช่องวันครั้งแรก ใน “สกุณาซ่อนรัก” แถมยังได้ประชันฝีมือกับ “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ” และ “เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช” ล่าสุดในงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ปี 2026” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าถือเป็นการคืนกำไรให้คนดู เพราะทั้งเรื่องแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อเลย
“อย่างที่ทุกคนเห็นครับ มันเป็นซีรีส์โรแมนซ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นครับ แล้วหวังว่านักแสดงทุกคนจะสื่อความรักของตัวละครให้คนดูสัมผัสได้อย่างชัดเจน”
เลิฟซีนเยอะ แต่นักแสดงทุกคนเป็นมืออาชีพมาก
“ครับ มีเลิฟซีน มีโรแมนติกซีนค่อนข้างเยอะ เยอะที่สุดที่ผมเคยทำมา แต่โชคดีที่เจอตัวละครและนักแสดงที่เป็นโปรเฟสชันแนลมาก รวมถึงผู้กำกับด้วย เรื่องนี้เรามี Intimacy Coach (ครูฝึกสอนฉากใกล้ชิด) ที่ค่อนข้างหนักอยู่ครับ วางแผนกันทุกจุดว่าแขนจะขยับตรงไหน รีแอ็กยังไง เพื่อให้นักแสดงรู้สึกปลอดภัยที่สุด มันก็ทำให้นักแสดงมั่นใจขึ้น”
คืนกำไรคนดู ถอดเสื้อแทบทั้งเรื่อง
“อย่างแรกต้องออกกำลังกายเหมือนเดิมครับ เรื่องนี้แทบจะไม่ได้ใส่เสื้อเลยครับผม ซึ่งก็โอเค เรื่องต่อไปผมจะขอแบบหนาวๆ (หัวเราะ) เรื่องนี้ทีมเสื้อผ้าเห็นผมแล้วเขายิ้มเลย เพราะเขาไม่ต้องทำงานหนัก เขาได้นั่งพักได้ (เป็นการคืนกำไรคนดู?) คืนกำไรแปลว่าอะไรครับ (หัวเราะ) อ๋อ ตอบแทนอะไรแบบนี้เหรอครับ ก็คืนกำไรคนดูครับ (หัวเราะ) ตกใจหมดเลย”
มั่นใจภาษาไทยมากขึ้น แต่ยังมีบางคำที่ไม่รู้จักและทำให้งง
“ผมรู้สึกมั่นใจขึ้นครับ แต่มันจะมีคำใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ ซึมซับไปเรื่อยๆ อย่างเรื่องนี้กว่ากระผมจะพูด ขอรับให้ดูธรรมชาติได้ นี่นานเหมือนกันนะขอรับ จริงๆ ผมมีครูภาษาไทยอยู่แล้ว สอนออกเสียง พอบทนี้มาผมก็ไปหาเขาเลย ก็ให้คนดูตัดสิน ว่าผมทำได้หรือเปล่า นอกจากนั้นก็จะมีวัฒนธรรมของคนสมัยโน่น ก็จะต่างกับสมัยนี้ ก็ต้องเรียน (มีศัพท์คำไหนที่เจอแล้วงงไหม?) มีคำว่าใต้ถุนบ้าน ไม่รู้เลยครับว่าคืออะไร จนต้องไปถามเพิร์ธ แต่ตอนนี้รู้แล้วครับ ว่ามันคือบ้านที่มีไม้ยกสูงแล้วมีพื้นที่อยู่ข้างล่าง”
ชม “เพิร์ธ” น่ารัก รับส่งบทกันได้ดี ส่วน “ฟิล์ม” เก่งมาก เหมือนเป็นอาจารย์การแสดง
“เพิร์ธน่ารักมากครับ แล้วพี่ฟิล์มก็เก่งมากๆ เหมือนกัน เหมือนเป็นอาจารย์การแสดงของผมเลย ผมเห็นเขาอยู่ในคาแรกเตอร์ทุกวินาที เป็น Inspiration (แรงบันดาลใจ) ให้ผมมากๆ ครับเพิร์ธก็เก่งมากๆ เขามีประสบการณ์มาก เล่นมาหลายเรื่องแล้ว ทุกครั้งที่เข้าฉากกับเขา เขาก็ช่วยผม เรารับส่งกันได้ดีครับ”
เล่าไปทำคอนเทนต์ตรุษจีนมา เริ่มเข้าใจการทำคอนเทนต์มากขึ้น
“ก็สนุกดีครับ งงดีครับ ส่วนคนแอบจิ้น ผมเสิร์ฟไปเรื่อยๆ ครับ (ตอนนี้เริ่มเข้าใจการทำคอนเทนต์แล้ว?) เข้าใจแล้วครับ ตอนแรกๆ มันเขินๆ นิดหนึ่ง แต่ตอนนี้อาจจะต้องเขินมากกว่าเดิม ตอนนี้ลงเยอะไปหน่อย (หัวเราะ) ถามว่ามีเตี๊ยมกันก่อนไหม คือผมเน้นธรรมชาติอยู่แล้วครับ ผมไม่ค่อยชอบเตรียม แต่ดีครับ เพราะตอนแรกตื่นเต้นมากๆ เป็นเรื่องแรกของผมกับช่องวัน พอได้เจอเพิร์ธกับพี่ฟิล์ม ก็รู้สึกหายตื่นเต้น รู้สึกว่าเราสามารถไว้ใจกับนักแสดงคนนี้ได้”
ไม่มีกำแพงกับใคร พยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกคน
“ก็พยายามครับ ไม่ค่อยมีกำแพงในการทำงานกับใคร โดยเฉพาะผมเหมือนย้ายโรงเรียนมาครับ ผมก็ต้องทำตัวให้เข้ากับคนที่นี่ด้วย ก็พยายามครับ”
หัวใจยังว่าง พร้อมอ่านใบสมัคร แต่คนทักอินบ็อกซ์มาจีบ ก็อ่านไม่เข้าใจ
“ว่างครับ ผมว่างมากๆ ครับ อยากทำงานครับ อยากทำงาน (มายื่นใบสมัครได้ไหม?) ยื่นได้ครับ ยื่นได้ๆ ผมพร้อมอ่านครับ ส่วนหล่อขนาดนี้โสดได้ยังไง ผมอยู่แต่ในกองถ่ายครับพี่ อินบ็อกซ์ก็อ่านครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ (หัวเราะ) เขาอาจจะผิดหวัง ผมก็อยากนิ่งๆ ไปดีกว่า ก็โฟกัสงานครับ เพิ่งปิดกล้องไป เลยโฟกัสเรื่องเที่ยว อยากเที่ยวต่างประเทศ เที่ยวให้คุ้มแล้วค่อยกลับมาถ่ายอีกเรื่องต่อ”
โสดมา 22 ปี ยังไม่เคยมีแฟน
“ผมโสดมา 22 ปีแล้วครับ (ไม่เคยมีแฟนเหรอ?) ผมมีแต่ในละครครับพี่ (เชื่อดีไหมเนี่ย?) ไม่รู้เลยครับ (วิธีการตอบนี่ใครสอน?) พี่ฟิล์ม (หัวเราะ)”
เชื่อถ้ารักจะเกิด ก็เกิดตามธรรมชาติ ไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตา ขอแค่เป็นคนตลก
“ผมมองว่าถ้ามันจะเกิด มันก็จะเกิดตามธรรมชาติครับ ผมรู้สึกว่ามันสำคัญ เพราะเราเป็นนักแสดง เราควรจะเข้าใจอารมณ์ทุกรูปแบบ แต่ช่วงนี้ผมขยันทำงานจริงๆ (ในวงการสวยๆ เยอะ ไม่ปิ๊งใครเลยเหรอ?) สวยทุกคนเลยครับ เลยได้เป็นดาราครับ ไม่หวั่นไหว (หวั่นไหวไหม เวลาเจอคนสวยๆ?) ถ้าคนสวยเดินผ่าน ผมก็รู้สึกว่าคนนี้สวย แต่ผมก็ไม่ได้อะไร เพราะผมมาทำงาน (แล้วคนที่จะทำให้หวั่นไหวได้ต้องเป็นยังไง?) จริงๆ เรื่องหน้าตาผมไม่ค่อยซีเรียสขนาดนั้น ผมได้หมด ขอให้คุณเป็นคนตลกก็พอแล้วครับ”