“นุ่น วรนุช” ขอพูดครั้งสุดท้าย หน้าเด็กโกงอายุเพราะนอน! ทำหัตถการปกติ พีกจัดสามีไม่เคยชม!

“นุ่น วรนุช” เปิดใจมิตรภาพ “อั้ม พัชราภา” เพื่อนคนแรกในวงการ พร้อมขอพูดเรื่องดรามาหน้าเด็กโกงอายุเป็นครั้งสุดท้าย ยันนอนวันละ 6 ชม. มีทำหัตถการ แต่พีกกว่าคือคนเดียวที่ไม่เคยชมว่าสวยเลยก็คือสามี “ต๊อด ปิติ”
เป็นภาพที่แฟนๆ คิดถึงกันมากๆ กับการที่สองนางเอกสาว “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” กับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”ได้ออกงานเดียวกัน ซึ่งนุ่นก็เผยว่าอั้มเป็นเพื่อนคนแรกในวงการเลย และจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยน ยังคงสนิทกันเหมือนเดิม อวยยศอั้มเป็นคนที่ดูแลตนเหมือนน้องสาวด้วยซ้ำ
“ก็ไม่เปลี่ยนเลยค่ะ คืออั้มเป็นเพื่อนคนแรกของนุ่นเลยในวงการ แล้วก็ตอนเริ่มเข้ามาเรามีผู้จัดการคนเดียวกันคือพี่แก้วค่ะ แล้วเราก็ได้เซ็นสัญญาอยู่ที่ช่อง 7 แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานด้วยกัน เล่นละครด้วยกัน 2 เรื่องค่ะ ทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะ อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อย หรือไม่ได้โทร.คุยกันบ่อยๆ แต่มิตรภาพทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ เราไม่ใช่นางเอกยุคแรกๆ ที่ทำให้ช่อง 7 บูมหรอก มันเป็นยุคช่วงจังหวะของเราสองคนดีกว่า ก็ขอบคุณที่แฟนๆ ให้การตอบรับที่ดี แล้วก็ชอบในบทบาทที่ทั้งนุ่นทั้งอั้มเล่น มันก็เลยอาจจะทำให้ทุกคนจำเราได้
เราสนิทกันค่ะ คืออั้มเป็นคนดูแล เหมือนเขาดูแลน้อง บางทีถ้าไปดูภาพเก่าๆ มันก็จะมีเวลาไปงานมีมาไดร์ผมให้ตั้งแต่เด็กๆ นะคะ แบบเล่นๆ กัน เขาก็จะดูแล วันนี้หน้าเป็นยังไงเวลาออกอีเวนต์ก็จะมีคุยกัน แล้วก็อย่างชุดวันนี้ก็ช่วยกันดู อั้มก็เป็นคนเลือกให้ด้วย แล้วก็มาดูกันว่าโอเคไหม เขาก็ดูแล
อั้มเขาเป็นสายลุย จริงๆ นุ่นเป็นคนลุยนะ แต่ภาพอาจจะไม่ได้ดูเป็นคนลุย เป็นคนค่อนข้างลุยๆ สปอร์ตๆ เลยแหละ ชอบเล่นกีฬา แต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ ไม่มีเวลา แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่างเยอะขึ้น พอว่างเยอะขึ้นก็ได้ทำอะไรที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำทุกวันนี้ก็ยังคุยกันตลอด คุยอัปเดตกันนั่นนี่โน่นนั่น ไม่ห่วงอะไรเพื่อนคนนี้เลยค่ะ เพราะนุ่นเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ แล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไร ทำอะไร ไม่มีเรื่องไหนที่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ”
จะขอพูดเรื่องดรามาหน้าเด็กโกงอายุเป็นครั้งสุดท้าย
“ยังเป็นข่าวอีกเหรอ คือเดี๋ยวนะ อันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่จะพูด เพราะนุ่นว่ามันพูดไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ได้มีอะไรดี คือคำถามมันเริ่มมาจากว่านุ่นดูแลตัวเองยังไง เป็นคำถามทั่วไป เราก็บอกว่าเราดูแลตัวเองยังไง นอนแต่เป็นคนนอนดึก ถ้าคนที่เป็นแฟนคลับนุ่นจะรู้ว่านุ่นนอนดึกมาก แต่ว่าการนอนพักผ่อนของแต่ละคน จำนวนชั่วโมงมันไม่เท่ากัน อันนี้ก็แล้วแต่
แล้วก็วันนั้นเป็นงานเปิดตัว PP NAT NAD Serum ของนุ่นกับอาตุ่ย มันก็เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน คือมันเป็นคำตอบที่นุ่นว่ามันก็เป็น Simple แล้วที่ทุกคนทำได้ปกติ แล้วถ้าถามว่านุ่นไปทำหน้า ไปทำหัตถการ เป็นเรื่องปกติค่ะ นุ่นก็เป็นเหมือนคนทั่วๆ ไปที่อยากสวย
เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องเยอะมาก เราก็อยากสวยเหมือนทุกๆ คน แต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะ แต่บางคนที่บอกว่าเราไป Endotyne ไปฉีดไขมัน คือเราก็บอกว่าเราไม่ได้ทำ ก็มียัดเยียดว่าไปทำเกาหลี คือไม่ได้ทำจริงๆ จะบอกว่าโกหกก็ไม่ได้โกหก แต่นี่เป็นโจ๊กๆ นะคือเข้าใจค่ะ เพราะจริงๆ การเริ่มดูแลตัวเองของนุ่นไม่ได้เริ่มแต่วันนี้ นุ่นเริ่มมาเป็น 10 ปีแล้ว เพราะด้วยความที่เราใช้หน้าตาทำงาน มันก็ต้องดูแลอยู่ตลอดค่ะ ไม่มีอะไรเลย”
บอกไม่โกรธ เข้าใจทุกอย่าง เพราะการดูแลของแต่ละคนก็ต่างกัน
“นุ่นเป็นคนเป็นคนดูแลพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษ แล้วเพียงพอของนุ่นเนี่ย นุ่นนอน 6 ชั่วโมงนุ่นก็พอแล้ว คือไม่เหมือนกันนะคะ คือมันอยู่ที่ว่าแต่ละคน แล้วเรื่องของความสวยความงามนุ่นก็มองว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใครชอบแบบไหนก็ทำตามที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองค่ะ มันไม่รู้เป็นข่าวได้ไง คือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงกัน ก็คือนุ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเอง แล้วก็ช่างแต่งหน้าก็ช่วยให้หน้าเราเข้าเทรนด์ในตอนนี้ เรามีฟิลเตอร์เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ เขาออกมาให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ ให้สนุกกับการใช้ชีวิต เราก็ใช้เท่านั้นเลยค่ะ
มันอยู่ที่ว่าเขาต้องการคำตอบอะไรมากกว่า ถ้ามีคำตอบอยู่แล้วว่านุ่นต้องทำแบบนี้ๆ แล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ทำ แต่บอกว่าหัตถการนุ่นไม่เคยบอกนุ่นไม่ทำ จริงๆ นุ่นก็เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์แล้วก็ทำมาตลอดอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว ไม่เคยปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้โกรธนะ เข้าใจหมดทุกอย่างเลย อย่างน้อยก็คือขอบคุณที่ยังมองว่าเราสวย ดีใจ ขอบคุณจริงๆ นะคะ จริงๆ มันก็มีเปลี่ยนแหละค่ะ คือเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าผิวเรามันก็เปลี่ยน คือเราก็อายุ 45 แล้ว คือเราก็อายุสมวัย แล้วอย่างน้อยคือเดี๋ยวนี้น้องๆ ช่างแต่งหน้าก็เก่ง ต้องให้เครดิตเขา แต่วันนี้แต่งหน้าเองนะ”
คนเดียวที่ไม่เคยชมตนว่าสวยเลยก็คือ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” สามีนั่นเอง
“คุณต๊อดเขาก็ดูแลในแบบของเขา เขาก็มีไปทำหัตถการบ้าง เลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็รู้จักแล้วนะ เขาก็ออกกำลังกายค่ะ เป็นผู้ชายก็ตามความเหมาะสมของแต่ละคนค่ะ เขาไม่เคยชมนุ่นว่าสวยค่ะ (หัวเราะ)แต่จะเป็นแนวมาถามว่ามีคนมาถามต๊อดอีกแล้วนะ ว่านุ่นไปทำอะไรมาบ้าง คือเราเจอกันทุกวัน แต่นุ่นก็จะบอกเขาว่าช่วงนี้ผอมแล้วนะ เขาก็ตอบว่าก็ไม่มีอะไรกินไง (หัวเราะ) เป็นช่วงที่นุ่นกลับจากเที่ยวมา ก็เหนื่อย”