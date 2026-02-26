“อั้ม พัชราภา” เบรก “เอ ศุภชัย” หยุดขายฝัน! ไม่เคยคุยเรื่องละครด้วยตัวเอง แต่เปรยสุดท้ายก็คงใจอ่อน

“อั้ม พัชราภา” บอก “เอ ศุภชัย” หยุดขายฝัน! ไม่เคยคุยเรื่องละครด้วยตัวเอง มีแต่พูดผ่านสื่อ แต่เปรยสุดท้ายก็คงใจอ่อนเพราะไม่อยากขัดเพื่อน ดีใจได้ร่วมงาน “อนันดา-เก่ง หฤษฎ์”
ทุกคนยังคงลุ้นกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกซุป'ตาร์ “อั้ม พชราภา ไชยเชื้อ” จะยอมใจอ่อนเล่นละครเรื่อง เสน่ห์นาง ให้ผู้จัดการส่วนตัวสุดที่รักอย่าง “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” หรือไม่ เพราะเอ ศุภชัยก็พยายามตื๊อทุกครั้งที่ได้ออกสื่อด้วยกัน เรียกว่าทุ่มหมดหน้าตักเพื่อให้อั้มได้มาเล่นละครเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนสาวอั้มจะยังไม่ได้ตกลงปลงใจซะทีเดียว บอกที่ผ่านมาเอไม่เคยมาคุยด้วยตัวเองเลย แถมยังขายฝันผ่านสื่ออีกต่างหาก
“คือถ้าว่างก็อยากจะช่วยพี่เอแล้วค่ะ พูดตรงๆ ตอนนี้อั้มไม่ได้คุยกับพี่เอเลยเป็นอาทิตย์แล้ว ไม่ได้คุยเรื่องงานเลยนะคะ คุยแต่เรื่องอื่นไร้สาระ ชวนไปไหว้พระกัน แต่ไม่ได้คุยเรื่องงานเลย คือตอนแรกที่มีปัญหาว่าของอั้มมันมีคิวอื่นที่อั้มต้องทำงาน พอดีว่าอีกงานหนึ่งก็เลื่อนแล้ว ก็ยังไม่ได้บอกพี่เอเขา ก็ดีใจที่คนรอดูกัน จริงๆ ลึกๆ เราอยากเล่นละครอยู่แล้ว แต่เราก็อยากเลือกที่เราพอใจ แต่พี่เอเขามั่นใจว่าบทนี้สนุก จริงๆ อั้มได้อ่านมาเป็นปีๆ แล้ว แต่ลืม ต้องอ่านใหม่อีกรอบหนึ่ง เพราะครั้งที่แล้วที่วางตัวกันก็อ่านไปแล้ว แต่ก็ลืมไปแล้ว ขออ่านอีกรอบค่ะ
พี่เอเขาก็ทำเนียนๆ นิ่งๆ เลย ออกข่าวอย่างเดียวเลย แต่เขาไม่ได้พูดกับอั้มตรงๆ เลยนะ เขาบอกถ้าอั้มไม่รับจะไปเผาบ้าน อั้มอยากได้บ้านหลังใหม่พอดี (หัวเราะ) เพราะตอนนี้บ้านไม่เสร็จสักทีเลย เกินกำหนดแล้ว จริงๆ ปัจจัยในการตัดสินใจของอั้มก็หลายอย่างนะ ความพร้อมของตัวเองอันดับหนึ่ง คือที่ผ่านมาอั้มรับละครไม่ได้เพราะน้องหมาอั้ม สุดที่รักอั้มเสียไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา พอหลังจากเขาเสียอั้มก็เริ่มมาทำตลาด คือเริ่มออกจากบ้าน ที่ผ่านมาอั้มไม่อยากออกเลย อั้มอยากใช้เวลาอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด อยู่กับเขาให้มากที่สุด แต่ตอนนี้อั้มก็ออกมาทำงานแล้ว ก็คือเรื่องของเวลาก็ว่างแล้ว ไม่ได้ขี้เกียจหรอก แต่แค่อยากอยู่กับน้องหมาที่ไม่สบายตัวนั้น”
บอกถ้าจะเล่นคงต้องเตรียมร่างกายและเตรียมใจให้พร้อม เพราะไม่เหมือนที่มาขายฝันแน่ๆ
“เรื่องใจอ่อนกับพี่เอ คือเขาไม่พูดกับอั้มตรงๆ ไง เขาพูดกับสื่อทุกๆ คน พูดกับข้างนอก เหมือนบิวต์เรา พอเราปฏิเสธว่าเราไม่รู้เรื่อง หรือเรายังยึกยัก คนก็หาว่าเล่นตัว จะเล่นทำไม เขาไม่ได้อยากเล่น คือจริงๆ อั้มไม่รู้เรื่องนะ เขาพูดกับสื่อทุกคน อั้มไม่รู้เรื่อง เขาให้คนที่ดูแลพี่เอโทร.มาครั้งเดียวเอง แล้วก็ไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว แต่ถ้าพี่เอมาคุยเองยิ่งยาก อั้มจะแกล้งแบบว่าไม่จบหรอก ที่เขาบอกว่าตามใจอั้มทุกอย่าง จะกลับกี่โมงก็ได้ คือเวลาอั้มเป็นเวลาปกติอยู่ เวลาเข้ากอง เลิกกอง กับทุกเรื่อง ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนแล้วจะเอาเปรียบเขาว่าเลิกเร็ว ไม่ ก็คงเท่ากับทุกเรื่องที่ผ่านมา เวลาทำงานอั้มชัดเจนอยู่แล้วกับทุกคน ส่วนเรื่องเงินก็แล้วแต่เนอะ (หัวเราะ) ก็ว่ากันไป
แต่ถ้าเล่นจริงๆ มันต้องเตรียมตัวนะคะ เตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย เพราะว่าเล่นละครเรื่องนี้มันน่าจะเหนื่อย มันไม่สบายอย่างที่พี่เอบอกว่าสบาย เดี๋ยวมีรถ มีแอร์ ใกล้บ้าน มันไม่จริง มันขายฝัน (หัวเราะ) เราต้องเผื่อใจว่าละครอันนี้ข้างนอก อาจจะต้องโดนยุงกัดหรือว่าเลิกดึก พี่เอว่าไม่มีดึก ย้อมสีได้ จริงๆ มันเป็นไปไม่ได้หรอก เราก็ต้องทำใจให้พร้อม ในเมื่อเรารับแล้วก็คงไม่ต้องงี่เง่ากับไอ้ที่มันเล็กๆ น้อยๆ แต่ตอนนี้งี่เง่าได้เพราะยังไม่รับ (หัวเราะ) ไม่ได้รับอย่างนั้นนะ แต่หมายถึงว่าเรายังไม่ได้เซย์เยส
คือจริงๆ แล้วอั้มไม่ติดหรอกที่อั้มมีงาน แต่ตอนนี้อั้มเคลียร์งานแล้ว แต่ยังไม่ได้บอกพี่เอค่ะ แต่ถ้าเขาพูดข่าวขนาดนี้ ถ้าเราไม่เล่น ไม่ช่วยเพื่อน นี่ก็คงแย่นะ (หัวเราะ) เดี๋ยวอั้มดูจำนวนเงินก่อนว่าเขาจะให้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่า โม้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ดูก่อนว่าทำได้จริงหรือเปล่า เพราะเขาแบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ อันนี้เรื่องจริงของเขา”
ดีใจถ้าได้ร่วมงานกับ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”
“ดีใจเหมือนกัน เพราะอนันดาเคยเล่นด้วยกันมาแล้ว แล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมาก อั้มชื่นชอบเขานะคะ เขาเล่นเก่งมากจริงๆ เขาบอกสนใจโปรเจกต์นี้ก็เพราะอั้ม อั้มก็สนใจโปรเจกต์นี้ก็เพราะว่าพี่เอขายฝันเยอะมากเลย ว่ามันสนุกอย่างโน้นอย่างนี้ เขาขายฝันว่าไม่มีกลางคืน มันเป็นไปได้ไง พี่จะหลอกแสงเหรอ แล้วใกล้บ้านน้องอั้ม บ้านอั้มอยู่แถวช็อกโกแลตวิลล์ใช่ไหมคะ ก็จะใกล้แถวนั้น แต่เอ๊ะ มันมีสตูดิโอให้ถ่ายเหรอ เขายังจะขายฝันไปเรื่อยว่าไม่เหนื่อย จะมีคนมาเอ็นเตอร์เทนที่กอง แต่อันนั้นก็เรื่องปกติ แต่อื่นๆ ไม่ขายฝันหรอก นัดสายๆ ซึ่งจริงๆ อั้มตื่นเช้า แต่อั้มไม่ชอบงานดึก อั้มง่วงนอนเร็วค่ะ
ก็ไม่อยากจะเรื่องมากอะไรอย่างนั้นหรอก แต่พี่เอเขามั่นใจไปแล้วล่ะค่ะ แต่เราก็ไม่ได้อยากจะขัดเพื่อนอะไรหรอก เดี๋ยวขอคุยกันลับหลังข้างในบ้านก่อน แต่เห็นว่ามีน้องเก่ง (หฤษฎ์ บัวย้อย) ด้วย พี่เอยังไม่ได้บอกอั้มเรื่องนี้ เขาไม่เคยคุยกับอั้มเลย เงียบๆ (เขาเลือกคนที่เข้ากับเราได้หมดมาสแตนด์บายไว้?) ก็ไม่รู้เหมือนกัน ต้องถามเขาเรื่องนี้ แต่เราก็ดีใจที่ได้เล่นกับทุกๆ คนเสมอค่ะ”