“นาย ณภัทร” บินไปอยู่พม่า! ทุ่มสุดตัว ถ่าย “หงสาวดี” ผลงานมาสเตอร์พีซ ย้ำไม่ใช่ซีรีส์วาย

“นาย ณภัทร” ยกซีรีส์ “หงสาวดี” เป็นผลงานมาสเตอร์พีซ ทุ่มเทเต็มที่ ถึงขั้นบินไปอยู่พม่า เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ดีใจฟีดแบ็กดีตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ เหนื่อยแต่สนุก อยากให้รอติดตาม ยันไม่ใช่ซีรีส์วาย หลังคนจิ้น “ตรี ภรภัทร” อัปเดตหัวใจมีแต่งาน โฟกัสงานเท่านั้น ลั่นไม่ต้องซูมเงาในกระจก ไม่ใช่ผู้หญิง เป็นหัวผมเอง
ทำเอาฮือฮาหนักมากตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ สำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “หงสาวดี” ของทางช่องวัน เพราะงานนี้นอกจากเนื้อเรื่องจะน่าติดตามแล้ว ยังขนนักแสดงแถวหน้าของวงการมาเพียบ ล่าสุดได้เจอหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องอย่าง “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ในงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ปี 2026” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงการทำงานในโปรเจกต์นี้ให้ฟัง พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้มีแต่งาน
“สนุกมาก เนื่องจากเรื่องนี้ตัวละครหลายตัวมีชีวิตจริง เราหยิบเรื่องราวในประวัติศาสตร์มา แล้วทีมเขียนบท พี่ลักษณ์ (ลักษณ์ ศิริลักษณ์), พี่ป้อน (นิพนธ์ ผิวเณร), พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) เขาเอามาตีความในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นคนจริงๆ ว่าคนที่เกิดมาในราชวงศ์เขารู้สึกยังไง เขามีเรื่องทางการเมืองที่แบ่งแยก แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นพี่เป็นน้อง
ตอนที่ผมฟัง ผมไม่รู้เลยว่าใครเล่นบ้าง แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากรู้ว่า ท่านมังจีชวารู้สึกยังไง ที่ผ่านมาเราจะเห็นท่านในรูปแบบสงคราม แต่แบบนี้เราได้เห็นท่านที่เป็นเพื่อนกับพระนเรศจริงๆ โดนเลี้ยงโตมาด้วยกัน มันอบอุ่นนะ แต่มันมีเรื่องราวทางการเมือง ที่ทำให้เราต้องรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ มันไม่ใช่แค่ตัวเราแล้ว แต่มันคือคนที่เป็นประชาชนของเรา บทสนุกมาก ถ่ายก็สนุกมากครับ ตอนนี้เหลืออีก 7 คิวครับ เดี๋ยวคงได้ดูกันเร็วๆ นี้
แล้วอาทิตย์นี้ผมมีฉากสำคัญคือยุทธหัตถี ถ่ายบนหลังช้าง อันนี้ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไง เพราะเรื่องนี้ผมทุ่มสุดตัวเหมือนกัน ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเยอะ แต่มันเพิ่งมาบอกได้เนอะ ผมบินไปอยู่พม่า ไปศึกษา ไปอยู่กับชาวพม่า แล้วก็ไปเมืองหงสาวดี มันต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้ได้มากที่สุด แล้วก็ต้องเรียนพวก Martial Arts (ศิลปะการต่อสู้) ทุกอย่าง เพื่อที่จะเป็นพระมหาอุปราชา คือมันสนุกนะ แล้ววันนี้มาเห็นคือหายเหนื่อย นอนพักแป๊บหนึ่ง เดี๋ยววันมะรืนไปเหนื่อยใหม่”
ดีใจคนฮือฮาทั้งแต่ปล่อยทีเซอร์
“ดีใจๆ เรารอกันมาหลายเดือนมากครับ (ฉากยุทธหัตถีต้องขี่ช้างจริงไหม?) ขี่ช้างครับ ผมอยากเม้าธ์มากเลย แต่ยังเม้าธ์ไม่ได้ (หัวเราะ) จนกว่าจะมาวันนี้ที่ทุกคนเห็นโปสเตอร์ แล้วบอกว่ามีใครบ้าง เราถ่ายกันมาสักพักแล้ว เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่ง รอให้เขาไฟเขียวแล้วเดี๋ยวผมเม้าธ์เต็มที่เลย หนังเรื่องนี้สำหรับผมคือ มรดกของประเทศไทย ยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่ดู แล้วภาพสวย มู้ดแบบ Cinematic (ภาพยนตร์) มาก แล้วได้ทีมเขียนบทพี่ลักษณ์นี่คือโคตรเจ๋งเลย พี่ปุ๊ย (ผอูน จันทรศิริ) มันดีมากๆ เลย อยากให้ได้ดูแล้ว”
ยกเป็นผลงานมาสเตอร์พีซ เหนื่อยแต่สนุก เหมือนไปแคมป์ เข้าค่ายลูกเสือ
“สั้นๆ สำหรับผมมันคือมาสเตอร์พีซตอนนี้เลย เพราะมันเป็นการแสดงอันล่าสุดของเรา หลังละครเวที เราก็มีความสุขกับมันได้เต็มร้อยครับ ก็นั่นแหละ หวังว่าสิ่งที่เรารู้สึก คนดูก็จะรู้สึกตามไปด้วย ผมเชื่อว่านักแสดงหลายคน ก็ทุ่มสุดตัวทุกเรื่องแหละ แต่ของผมในวันนี้ที่ได้บทนี้ ได้เรื่องนี้ ผมแค่รู้สึกว่าผมอินกับมันมากๆ แล้วการถ่ายทำก็เรียกว่าอาบกันแดด เพราะว่าแดดเมืองไทยแรง เบื้องหลังกองถ่าย ผมรู้สึกเหมือนไปแคมป์ปิ้ง ถ้าใครเห็นไอจีผมกับผู้จัดการเวลาไปถ่าย อย่างพรุ่งนี้เราก็ไปนอนค้างก่อน อุปกรณ์แคมป์ก็เต็มที่ เวลาอยู่หน้าเซ็ตทีมงานทุกคน Productive มาก เราสนุกสนาน มันเหนื่อยแต่มันสนุกมาก เหมือนเข้าค่ายลูกเสือ”
โปรดักชั่นใหญ่มาก ใช่เอ็กซ์ตร้าหลายร้อย
“ใช่ครับ เอ็กซ์ตร้าหลายร้อยคน เสื้อผ้าบินไปเอามาจากอินเดีย มันอลังการกว่าที่อ่านบทไว้มาก พี่บอยเขามีคอนเซปต์เรื่องจริตไทย ที่อยากนำเสนอให้คนไทยได้ดูกัน เป็นหนังที่เป็นมรดกของไทยเลย”
ยันไม่ใช่ซีรีส์วาย หลังแฟนคลับจับจิ้น “ตรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา”
“พี่ตรีน่ารักมาก แต่ต้องย้ำว่ามันไม่ใช่ซีรีส์วาย ไม่ใช่ชายรักชาย แต่มันเป็นความสัมพันธ์พี่น้อง แล้วพี่ตรีก็เป็นพี่ชายที่แบบดูแล เทคแคร์ เข้ามาในช่องวันก็แบบน่ารัก อบอุ่นครับ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ”
ยังวิ่งเหมือนเดิม ถ่ายละครจบจะเข้าสู่ฤดูมาราธอน
“ตอนนี้เหมือนต้องวิ่งไปต่างจังหวัดเยอะ ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ทำงานยังไม่มีวันพักเท่าไหร่ แต่ยังวิ่งเหมือนเดิม เพราะเดี๋ยวอีก 2 อาทิตย์มีรายการที่ปารีส แล้วก็มีมาราธอนใหญ่ของผมคือ ชิคาโก กับ เบอร์ลิน ช่วงเดือน 10 ถ่ายเรื่องนี้เสร็จ ถ่ายอีกเรื่องเสร็จ ก็เข้าสู่ฤดูมาราธอนของผมแล้ว”
อัปเดตหัวใจมีแต่งาน ยันเงาสะท้อนรถ ไม่ใช่ผู้หญิง เป็นหัวผมเองไม่ต้องซูม
“ไม่อัปฯ ทำงานอย่างเดียว (ที่เราลงรูปในไอจี มีคนซูมเงาสะท้อนบอกว่ามีผู้หญิง?) ซูมทำไม มันหัวผมชัดๆ (หัวเราะ) ผมงงมาก ใส่แว่นขยายดูก็ได้ครับ หัวผม ไม่ต้องไปซูม เรื่องหัวใจมีแต่งาน เอาทำงานอย่างเดียว จะให้ตอบกี่รอบก็บอกว่าเอาทำงานอย่างเดียว (หัวเราะ) ก็มีแต่ผมกับผู้จัดการนี่แหละตอนนี้ มีอยู่แค่นี้ (หัวเราะ) หัวผมเองครับ”