ทุกด้อมคึกครื้นน้ำตาปริ่ม เมนคว้ารางวัลสุดยอดแห่งปี 2025 รางวัล “Thailand Top Vote”

บุ๋ม-ปนัดดา, ต้นข้าว-สุปรียา, แฝดโซลโมเน่, PROXIE, วิว-กุลวุฒิ และ การประปาส่วนภูมิภาค, โอตานิ, สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค คว้ารางวัล “Thailand Top Vote 2025” ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนี้ชาวด้อมของแต่ละสาขาน้ำตารื้น เรียกว่างานปลื้มปริ่มในใจมาแบบแน่น ป้ายไฟเอย กลองยาวเอย พวงมาลัยเอย ขนมนมเนยเพียบ ณ Auditorium ชั้น G Phenix PratunamBangkok
พร้อมมอบรางวัลอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ “Thailand Top Vote 2025” VOICES OF WORTH เสียงแห่งคุณค่า รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกำลังใจ ให้กับบุคคลและองค์กรในหลากหลายวงการ จากการร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ 8 รางวัลที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Prompt Post โดยผู้ร่วมโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า 2 ล้าน และรางวัลจากเลขรับโชคในโปสการ์ดที่ร่วมโหวต พร้อม 2 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปีจากภาครัฐ และสุดยอดนักบริหารแห่งปีภาคเอกชน จากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณศุภมาส อิศรภักดี ให้เกียรติมาเป็นประธานของงาน พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ สุดยอดนักบริหารแห่งปี 2025ภาครัฐ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สุดยอดนักบริหารแห่งปี 2025 ภาคเอกชน คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ก่อนเริ่มช่วงประกาศรางวัล ศิลปินชื่อดังวง New Country ติณ-กีต้าร์-กิ๊ก มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละสาขา พร้อมด้วยโชว์พิเศษในเพลง หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยู และ หนอยแน่-วาเนสสา สมัคศรุติ ผู้ประกาศข่าว สำนักข่าวไทย และ ดีเจโอ๊ต-คณิต แผ้วไพรี ดีเจจากคลื่น FM95 สองพิธีกรนำเข้าสู่ช่วงมอบรางวัลให้กับผู้ที่เป็นนัมเบอร์วันของประเทศในแต่ละสาขาจากการโหวต
โดย รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท ขึ้นมอบดอกไม้ให้กับ คุณจักรพงษ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี 2025 ตามมาด้วย พชรและพชรมน สรรเสริญ หรือแฝดโซลโมเน่พร้อมคุณพ่อและคุณแม่ ขึ้นมารับรางวัลสุดยอด INFLUENCER แห่งปี 2025 โดยได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี และรางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี 2025 ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดีได้รับการโหวตสูงสุด โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เข้าสู่ช่วงรางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี 2025 คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานกิตติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยางโอตานิและสวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค คว้ารางวัลสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปี 2025 ซึ่งคุณอรุณ เรืองเนตร CEO บริษัทศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จำกัด ขึ้นรับรางวัลพร้อมรับดอกไม้แสดงความยินดีจาก ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”ช่วงสุดท้ายเริ่มที่รางวัลสุดยอดนักกีฬาแห่งปี2025 ซึ่ง วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ผู้ได้รางวัลติดภาระกิจสำคัญที่ต่างประเทศ น้องส้ม-สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ได้เดินทางมารับรางวัลแทนพี่ชายโดยคุณสมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท มอบดอกไม้แสดงความยินดี ปิดท้ายด้วย ต้นข้าว-สุปรียา ผู้ได้คะแนนโหวตสสูงสุด สุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี 2025 โดยคุณนเรศ ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มอบดอกไม้ร่วมยินดี และเซอร์ไพรส์ปิดงานด้วยโชว์พิเศษจาก ต้นข้าว สุปรียา ในเพลง “จากใจต้นข้าว”#ThailandTopVote2025 #MCOT #ช่อง9กด30 #ไปรษณีย์ไทย #PromptPost