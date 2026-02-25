เติ้ล-เฟิร์สวัน ส่งกำลังใจผ่านเพลง "ขอให้เธอหายดี" บทเพลงที่อบอุ่นสำหรับคนที่เหนื่อยล้า ที่ร่วมทำกับ marr team

“เติ้ล–เฟิร์สวัน” เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ โดยทั้งคู่ได้รับกระแสความนิยมจากซีรีส์เรื่อง “เขมจิราต้องรอด” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเข้มข้นควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครได้อย่างลงตัว ด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันได้มีโอกาสมาร่วมทำเพลงกับ marr team มีชื่อเพลงว่า “ขอให้เธอหายดี”
“ขอให้เธอหายดี” Single ที่ 35 จาก marr team เพลงที่เปรียบเสมือนอ้อมกอดอบอุ่นสำหรับทุกคนที่กำลังเหนื่อยใจ โดยครั้งนี้ได้
“เติ้ล เฟิร์สวัน” มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงแห่งกำลังใจผ่านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์
เพลง “ขอให้เธอหายดี” บอกเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่อยากอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับคนที่รัก ในวันที่เขาหรือเธอกำลังแบกรับความหนักใจไว้เพียงลำพัง ถ่ายทอดผ่านเนื้อร้องที่เรียบง่ายแต่ซาบซึ้ง สะท้อนความรู้สึกของการอยากโอบกอดและปลอบประโลมคนสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบาก อย่างกับท่อนที่ว่า “อยากจะขอให้เธอหายดี จากเรื่องที่เธอแบกไว้ ให้เธอหายดี จากโลกที่มันโหดร้าย ให้เพลงนี้ขับกล่อมเธอ แม้ต้องเจอเรื่องใด ฉันขอให้เธอหายดี”
นอกจากนี้ยังได้ “พัด Vorapat” มารับหน้าที่เขียนเนื้อร้อง ทำให้เพลงนี้กลายเป็นบทเพลงที่ทั้งปลอบใจและให้กำลังใจไปพร้อมกัน เมื่อผสานเข้ากับเสียงร้องของ “เติ้ล เฟิร์สวัน” ยิ่งเติมความอบอุ่นให้เพลงนี้สมบูรณ์
พร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกคนในวันที่เหนื่อยล้า
สามารถติดตามผลงานเพลง “ขอให้เธอหายดี” ทาง Youtube :marr team official , Instagram : marrteam.official , Tiktok : marr_team
MV LINK : https://youtu.be/JCXwMa9Y0kg?si=uioEG7hhd_pqgDXT
#ขอให้เธอหายดี
#TLEFIRSTONExmarrteam
#marrteam
#TleFirstOne