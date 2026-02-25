กราฟความแซ่บพุ่งทะลุจอ! "น้ำตาล-ฟิล์ม-มิ้ลค์-เลิฟ-วิว-มิ้ม" ประชันเสน่ห์ สาดจริตพิชิตใจ!! ในซีรีส์ “GIRL RULES กฎหลัก…ห้ามรักเธอ” เริ่มตอนแรก 9 มี.ค.นี้ ทางช่อง GMM25

กราฟความแซ่บพุ่งทะลุจอแน่ๆ กับซีรีส์ที่จะมาทำให้คนดูใจสั่นรัวๆ อย่าง “GIRL RULES กฎหลัก…ห้ามรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับการรวมตัวของ 6 นักแสดงสาวสุดฮอตที่ต้องประชันฝีมือและเสน่ห์สุดแพรวพราว นำทีมโดย “น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์, มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน, เลิฟ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, วิว เบญญาภา จีนประสม และ มิ้ม รัตนวดี วงค์ทอง” ซึ่งต่างพกความมั่นมาเต็มแม็กซ์ พร้อมฟาดฟันทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน พร้อมเสริมทัพความสนุกตัวตึงเพียบ ทั้ง “ไซซี รัตท์ริชา ประภากิติ, ยู่ยี่ อลิสา อินทุสมิต, มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล ฯลฯ” เรียกว่าประชันเล่ห์เหลี่ยมในแบบที่คาดไม่ถึง เพราะเมื่อความรักทำให้พวกเขาต้องแหกกฎ ผลงานการกำกับฯ ของ “ทิชากร ภูเขาทอง” การันตีคุณภาพแซ่บเต็มร้อย เริ่มตอนแรกจันทร์ที่ 9 มีนาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
เรื่องราวความวุ่นวายของความสัมพันธ์ในกลุ่มแซฟฟิก ที่เริ่มต้นจากการกลับมาของ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) แฟนเก่าของ “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) ที่เข้ามาในฐานะลูกค้าของบริษัททำโฆษณาที่ปริม และ “มิน” (วิว เบญญาภา) เปิดร่วมกัน โดยมีสไตลิสต์สาวรุ่นน้องของปริมอย่าง “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) และนางแบบสาวสวยมากเสน่ห์อย่าง “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) รวมถึงตากล้องสาวประจำบาร์ที่มินชอบไปอย่าง “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) เข้ามาร่วมโปรเจกต์ด้วย ติดตามความสัมพันธ์วุ่นวายของกลุ่มสาวแซฟฟิกที่จะมาทำให้คุณได้รู้ว่ากฎของความรักบางอย่างมันก็ต้องทำตาม ไม่งั้นจะเจอกับเรื่องวุ่นวายใจเหมือนกับแก๊งนี้
ติดตามความสนุกสนานแบบครบรสนี้ได้ในซีรีส์ "GIRL RULES กฎหลัก…ห้ามรักเธอ"
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมนี้
