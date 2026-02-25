xs
“Karisma” คว้า “เก่ง–น้ำปิง” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ทั้งคู่ร่วมพัฒนากับแบรนด์ ถ่ายทอดคำว่า ‘แคร์’ ในแบบที่มากกว่าใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเป็นโมเมนต์แห่งความแคร์ที่ใครก็ต้องแชร์!! เมื่อ Karisma (แคริสม่า) แบรนด์สำลีและผ้าเปียกที่ใส่ใจในคุณภาพความสะอาด จัดงานแฟนเบเนฟิตเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ล่าสุด "เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย" และ "น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง" อย่างเป็นทางการใน KARISMA A MOMENT OF CARE WITH KENG NAMPING ภายใต้คอนเซปต์คำว่า “แคร์” ที่อบอวลไปด้วยความหมายของความใส่ใจความห่วงใยและความรู้สึกดีๆ ที่ส่งต่อถึงกัน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางบรรยากาศคับคั่งของเหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจกันมาร่วมให้กำลังใจคู่จิ้นสุดฮอต เก่ง–น้ำปิง กันอย่างล้นหลาม แถมกระแสตอบรับยังส่งให้แฮชแท็ก #KarismaxKengNamping พุ่งทะยานขึ้นติด X Trend ในประเทศไทยอีกด้วย
เริ่มต้นด้วยผู้บริหาร คุณ ภิญญู ชีวะธนรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด ขึ้นบนเวทีเพื่อพูดคุยถึงเหตุผลหลักในการเลือก เก่ง-น้ำปิง มานั่งแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์ Karisma โดยทั้งคู่สามารถสะท้อนคำว่า “แคร์” ได้อย่างลงตัว ทั้งความอ่อนโยน ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ และการดูแลคนรอบข้างอย่างจริงใจ เรียกว่างานนี้ทำเอาแฟนๆ ยิ้มตามไปกับโมเมนต์ละมุนบนเวทีแบบขั้นสุด แต่ความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ กับพาร์ทกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ Lucky Fans ได้ขึ้นมาร่วมสนุกแบบใกล้ชิดกับทั้งเก่ง-น้ำปิง เรียกว่าเป็นโมเมนต์เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สะท้อนคำว่า “แคร์” ได้อย่างชัดเจน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เก่ง–น้ำปิง ในเพลง โกดำ และเพลงทุกชาติพบ ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมาอย่างนุ่มลึกและเต็มไปความรู้สึกตรงถึงหัวใจแฟนๆ เลยทีเดียว และสิ่งที่ทำเอาทุกคนฮ็อปไม่ไหวขั้นสุดกับโมเมนต์ที่เก่งยกเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้ำปิงกลางเวที จนกลายเป็นภาพประทับใจที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เรียกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงสร้างปรากฏการณ์ความฟิน แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Karisma ในฐานะแบรนด์ที่ “แคร์” มากกว่าความสะอาด แต่ยังแคร์ทุกความรู้สึกในทุกช่วงเวลา เพื่อให้สมกับชื่องาน A Moment of Care ที่มอบความทรงจำสุดพิเศษให้ทั้ง เก่ง–น้ำปิง และแฟนๆ ได้เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความประทับใจตลอดไป
ติดตามข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของ Karisma ได้ที่ Facebook/Instagram/TikTok : Karisma Thailand, X : Karisma_th และช้อปได้ทุกช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Official : @karisma_th

#Karisma
#KarismaxKengNamping
#KarismaAmomentOfCare











