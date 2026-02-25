“GDH” เปิดตัวโปสเตอร์แรก “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ภาพยนตร์สุดอบอุ่นที่จะฮีลใจคุณด้วยความรักจากเจ้าหมาจร

หลังจากที่ประกาศเปิดโปรเจกต์หนังเกี่ยวกับน้องหมาไปเมื่อกลางปีที่แล้ว GDH ไม่ปล่อยให้แฟนหนังต้องรออีกต่อไป ด้วยการส่งโปสเตอร์แรกจาก “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ภาพยนตร์สุดอบอุ่น ผลงานล่าสุดจากโปรดิวเซอร์ “หลานม่า” และ “ฉลาดเกมส์โกง” มาให้แฟนหนังได้สัมผัสความน่ารักน่าเอ็นดูของ ‘เจ้าโกฮัง’ แบบเต็มตาเป็นครั้งแรก
ภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหมาจรตัวขาวจมูกชมพูที่ชื่อ ‘โกฮัง’ ที่ตลอดระยะเวลา 10 ปีของมัน เฝ้าฝันว่าอยากจะมีบ้านและเจ้าของให้ได้รักได้กอด การันตีความสนุกอบอุ่นหัวใจโดย 2 โปรดิวเซอร์ วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ จากภาพยนตร์ “หลานม่า” ที่สร้างปรากฏการณ์ยิ้มทั้งน้ำตามาแล้วทั่วโลก และ บาส พูนพิริยะ จากภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” ที่ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ ถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละช่วงวัยของ ‘เจ้าโกฮัง’ ผ่านมุมมองของ 3 ผู้กำกับ หมู ชยนพ บุญประกอบ, บาส พูนพิริยะ และ อัตต้า อัตตา เหมวดี
เรื่องราวของ ‘เจ้าโกฮัง’ จะอบอุ่นและฮีลใจทุกคนได้ขนาดไหน มาพิสูจน์กันได้ในภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” 2 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
