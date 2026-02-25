โค้งสุดท้ายก่อนมงลง! แซ่บยกสระ! Miss Tiffany 2026 เสิร์ฟความเฟียส ศึก The Swimsuit Showdown เกมพลิกไม่พัก ตัวเต็งโผล่เพียบ

ระอุยิ่งกว่าการเมือง ก็ต้องยกให้เวที Miss Tiffany 2026 รอบ “The Swimsuit Showdown” ที่แซ่บกันยกสระด้วยธีม Copacabana Vibe พากองเชียร์รอบสระว่ายน้ำ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรีดกรายอยู่ที่หาดในบราซิลสุดไอคอนิก เต็มอิ่มฟีลบีชปาร์ตี้ สีสัน คึกคัก และพลังความมั่นใจ จาก 24 ผู้เข้าประกวดผ่านคอร์สฝึกฝนกันมาแล้วจากอะคาเดมี่ พร้อมปล่อยของคว้ามง!
ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 คนมีโอกาสใช้เวทีส่งอินเนอร์ในชุดว่ายน้ำ ที่ครีเอทได้เองเพื่อสะท้อน sense of fashion และ style บนเวทีทิฟฟานี่ ไม่ว่าจะเป็นสายเซ็กซี่ สายเฟียส สายฝอ สายสตรีท สายแบ๊ว สายสปอร์ท จุดประกายไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ได้เสียงเชียร์และแสงแฟลชจากกองเชียร์และสื่อมวลชนที่จับจ้องทุกโมเมนต์ทำคะแนนของแต่ละนาง และโมเม้นท์ไฮไลท์สระเกือบแตกก็มาถึง เมื่อ Top 10 มาBattle แบบตัวต่อตัว 5 คู่ งัดตำราจากการฝึกใน Miss Tiffany Academy ทั้งลุค อินเนอร์ ลีลาการเดินนำเสนอชุด รวมความสร้างสรรค์โปะพร๊อพฉ่ำหวังชิงที่หนึ่ง ก่อนจะคัดเหลือ Top 5 เดินเฉิดฉายโชว์ของอีกครั้งอย่างมั่นใจ ท่ามกลางความร้อนแรงทะลุองศา และผู้ชนะในรอบชุดว่ายน้ำ
และผู้ชนะรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ หมายเลข 2 หมีพูห์ วาสิตา ไชยกุลชื้นสกุล ที่มาในลุคหวาน ด้วยสไตลิ่ง ความคิดสร้างสรรค์ พลังบนเวที ความมั่นใจในการเดิน รูปร่างที่สวยงาม ผมส่งชุด ชุดส่งคน คว้าใจกรรมการไปในที่สุด พร้อมเป็นตัวเต็งที่น่าจับตามองบนเส้นทางสู่มงกุฎ Miss Tiffany 2026 ในสายตาแฟน ๆ ทันที และในงานนี้ยังประกาศรางวัลพิเศษ Miss Sexy & Perfect Body By Wansiri Body Center โดย หมายเลข 5 บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช เป็นผู้คว้ารางวัลไป
การตัดสินครั้งนี้ได้คณะกรรมการแถวหน้าของวงการร่วมพิจารณาอย่างเข้มข้น ดร.ดาริณ พันธุศักดิ์ รองประธาน บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด, นายแพทย์กมล ศรีจันทึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวรรณสิริ, เอมี่ มรกต ดารา–นางแบบระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย, อ๊าท อารยา อินทรา แฟชั่นไอคอนตัวแม่ของเมืองไทย, อมาตย์ นิมิตภาคย์ (AMAT) ช่างภาพแฟชั่นระดับแนวหน้าของประเทศไทย,โม จิรัชญา ศิริมงคลนาวิน เจ้าของตำแหน่ง Miss International Queen 2016 เสียงเชียร์และกริ๊ดเพิ่มพลังใจยังไม่จบลงเท่านี้ เวที Miss Tiffany 2026 เสิร์ฟต่อเนื่อง มาเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ให้พลังสาวงามที่เชื่อมั่นในความฝันของพวกเค้าในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยกัน
✦ The Preliminary ณ Tiffany’s Show Pattaya 🗓 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เวทีบทพิสูจน์ศักยภาพครั้งสำคัญก่อนเข้าสู่รอบตัดสิน พร้อมลุ้น Fast Track เข้าสู่ Top 10
✦ The Final Night ณ Tiffany’s Show Pattaya 🗓 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ค่ำคืนแห่งการตัดสินบทสรุปครั้งสำคัญบนเวที Miss Tiffany 2026 เพื่อค้นหาผู้ครองมงกุฎคนใหม่อย่างเป็นทางการ
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: Miss Tiffany และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (สำหรับรอบ The Final Night เวลา 21.40 น. เป็นต้นไป) โดยสามารถจองซื้อบัตรรับชมการประกวดรอบ The Preliminary The Final Night ได้ทางอีเมลล์ res@tiffany-show.co.th / โทร +66(0)38-421700 ต่อ 5 / LINE: @TiffanyShowPattaya
