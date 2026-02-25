โค้งสุดท้าย! AF 2026 เปิดวาร์ปทางลัด Fast Track สู่รอบ Workshop พร้อมปูพรมออดิชั่น 4 ภาคทั่วไทย

ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะสำหรับปรากฏการณ์เรียลลิตี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ “ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย”(True Academy Fantasia) ที่ล่าสุดประกาศเซอร์ไพรส์จัดหนักในช่วงโค้งสุดท้ายของ Online Audition ด้วยการเปิดโอกาสให้นักล่าฝันคว้าสิทธิ์ Fast Track ก้าวเข้าสู่รอบ Workshop กับสองเอ็กเซ็กคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ (Executive Producer) โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง คุณปอนด์ - กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ BeOnCloud คือกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนคอนเทนต์ไทยสู่เวทีนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เขาพาทีมสร้างสรรค์ผลงานซีรีส์และภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับงานโปรดักชันให้ได้มาตรฐานสากล จนกลายเป็นหนึ่งในค่ายที่ถูกจับตามองในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกและ คุณโอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ ศิลปิน นักแต่งเพลง และผู้บริหารคนสำคัญของวงการดนตรีไทย เจ้าของผลงานฮิตมากมาย ด้วยประสบการณ์ทั้งบนเวทีและเบื้องหลัง เขาเข้าใจศิลปินอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับในฐานะนักปั้นที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับมุมธุรกิจได้อย่างลงตัว
เพื่อคัดเลือกเป็น 12 นักล่าฝันตัวจริงเข้าสู่บ้าน AF โดยกติกาง่ายๆ เพียงโพสต์คลิปแสดงความสามารถพร้อมติดแฮชแท็ก #AF2026 ลงใน TikTok ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้ที่มียอด Like และ Comment สูงสุด 5 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์พิเศษนี้ไปครองทันทีและสำหรับการค้นหาดาวดวงใหม่ในรอบออดิชั่น 4 ภาคทั่วประเทศนั้น ได้เริ่มต้นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้เหล่านักล่าฝันได้แสดงศักยภาพแบบใกล้ชิด โดยมีกำหนดการเดินทางไปเฟ้นหาเพชรเม็ดงามเริ่มที่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7 มีนาคม ต่อด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หาดใหญ่) ในวันที่ 14 มีนาคม และ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มีนาคม ก่อนจะปิดท้ายมหากาพย์การล่าฝันที่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-4 เมษายนนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้ก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพอย่างเต็มตัวภายใต้มาตรฐานการคัดเลือกที่ยกระดับให้เข้มข้นกว่าเดิม
ความพิเศษของการคัมแบ็กในปีนี้ คือการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของ 3 เอ็กเซ็กคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ (Executive Producer) ระดับแนวหน้า นำโดย คุณอรรถพล ณ บางช้าง ผู้บริหารระดับสูงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ AF ทุกซีซัน ผนึกกำลังกับ คุณกฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้ก่อตั้งค่าย BeOnCloud และ คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ พร้อมเสริมทัพด้วยคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดจากหลากสาขา ทั้ง โดนัท มนัสนันท์, มอส ปฏิภาณ, หวานเจี๊ยบ ธนรัตน์, เชา ชวรัตน์ และ เจษ เจษฎ์พิพัฒ
มหากาพย์การล่าฝันบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ใครมีไฟ ใครมีความสามารถ และใครพร้อมพิสูจน์ตัวเอง เวทีนี้รอคุณอยู่
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการได้ที่ Facebook : TrueAF Thailand และเตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดบ้านแห่งความฝันไปพร้อมกัน #TrueVisionsNow #TrueAFthailand #AF2026 #ปฏิบัติการล่าฝัน #AF #ทุกก้าวคือโอกาส #ทุกฝันคืออนาคต #BeOnCloud