“DISCTOPIA CONCERT” ปรากฏการณ์รวมศิลปินโคตรฮิต ยุคแผ่นดิสก์ถล่มเมือง!!

ATIMESHOWBIZ (เอไทม์โชว์บิส) ผู้จัดคอนเสิร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทย เตรียมเสิร์ฟคอนเสิร์ต เอาใจวัยรุ่นยุค 2000’s กับการรวมศิลปินดังยุคแผ่นดิสก์ที่คิดถึง ใน “DISCTOPIA CONCERT” (ดิสก์โธเปีย คอนเสิร์ต)“ปรากฏการณ์รวมศิลปินโคตรฮิต ยุคแผ่นดิสก์ถล่มเมือง!” ย้อนกลับทุกความ ทรงจำกับเพลงดังที่วัยเราร้องตามได้ พบกับ 9 ศิลปินดังยุคแผ่นดิสก์ อาทิ BANK PREETI (แบงค์ ปรีติ) - ร็อคไอคอนสุดเอกลักษณ์ , DA ENDORPHINE (ดา เอ็นโดรฟิน) - ดีว่าส์ ทรงพลังเพลงดังนับไม่ถ้วน , ETC. (อีทีซี) - วงดนตรีเสียงดี ฝีมือแน่น!, FLURE (ฟลัวร์) – วงร็อคสุดทรงพลัง , LIPTA (ลิปตา) – ดูโอ้ที่มีเพลงแมสตลอด 20 ปี, SCRUBB (สครับ) – ศิลปินเจ้าของ คลังเพลงแอบรักตลอดกาล , SLOT MACHINE (สล็อตแมชชีน) – วงร็อคล้ำหน้า คุณภาพระดับสากล!! , TATTOO COLOUR (แทททู คัลเลอร์) – วงดนตรีสุดวาไรตี้ อินดี้สายแมส!! และ ZEAL (ซีล) - วงร็อคเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเท่!! วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ BITEC LIVE งานนี้จัดเต็ม 9 ชม.!! ตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป
บอกเลยว่างานนี้เตรียมเพลย์ดิสก์พร้อมกัน เตรียมตัวมันส์ให้เวทีสะเทือน!! เริ่มจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ราคาบัตร 4,500 / 4,000 / 3,800 / 3,500 / 3,000 / 2,800 / 2,500 / 2,000 และ 1,800 บาท (บัตรนั่งทุกราคา) ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา คอนเสิร์ตนี้ บัตรนั่งทุกที่ แต่มันส์ได้เต็มที่ทุกเพลง!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ATIMESHOWBIZ ทุกช่องทาง #BEACHBOYS2025 #ATIMESHOWBIZ