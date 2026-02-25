The Face Men Thailand Season 4 เปิดสังเวียนแห่งศักดิ์ศรี! “เต้ -ปิยะรัฐ” ลั่น!! ศึกนี้ไม่ธรรมดา ฟาดฟันกันทุก Ep. เริ่มตอนแรก 7มีนาคมนี้!!

“คุณเต้- ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” รองประธานกรรมการบริหาร ด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการกระแสแรงแห่งปี “The Face Men Thailand Season 4” ณ KANTANA VIRTUAL PRODUCTION STUDIO ในงานนี้ได้รับเกียรติจากเมนเทอร์ทั้ง4คนของรายการ ได้แก่ “แพนเค้ก- เขมนิจ จามิกรณ์ เปรมานนท์, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” และ “มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” พร้อมด้วยมาสเตอร์เมนเทอร์สุดเซอร์ไพรส์อย่าง “คุณชายอดัม หม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล”
โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวอย่างรายการ ของรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง “The Face Men Thailand Season 4” เริ่มด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าเมนเทอร์ และ คุณเต้ ปิยะรัฐ รวมถึงเซอร์ไพรส์ภายในงานที่ให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้รับชมตัวอย่างรายการเป็นครั้งแรกก่อนใคร!
“คุณเต้- ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ผู้จัดรายการ“The Face Men Thailand Season 4” เปิดเผยว่า “อีกอย่างใน Season 4 นี้ ผู้ชมจะได้พบกับสีสันใหม่ ๆ ที่ไม่ได้เน้นแค่ความแซ่บของเมนเทอร์เท่านั้น แต่เป็นการปลุกพลังนักสู้ของคนรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นทำตามความฝันของตัวเองอย่างแท้จริง ตลอดทั้งซีซั่นการแข่งขันจะเข้มข้น ดุเดือด และสะเทือนวงการ ในขณะเดียวกันก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกและโมเมนต์ที่น่าจดจำให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ แคมเปญในแต่ละสัปดาห์จัดเต็มทั้งโปรดักชันและความท้าทาย พร้อมมีเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงในทุกสัปดาห์ เพื่อยกระดับความตื่นเต้นและทำให้ผู้ชมลุ้นไปกับทุกภารกิจตลอดทั้งซีซั่นนี้อย่างแน่นอน”
“และอีกหนึ่งความพิเศษของรายการ The Face Men Season 4 ครั้งนี้ หนึ่งใน ชาเลนจ์ จะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Devil Wears Prada 2 เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาฉายบนจอภาพยนตร์อีกครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2026ซึ่งเป็นการผสานโลกแฟชั่นและความบันเทิงเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว โดยผู้เข้าแข่งขันจะถูกผลักดันให้ถ่ายทอดความมั่นใจ ความทะเยอทะยาน และความเป็นเลิศที่พร้อมสำหรับรันเวย์ สะท้อนแก่นแท้ของสถานที่ทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นยุคปัจจุบัน”
อีกทั้งผู้ชนะของ The Face Men Season 4 จะได้รับคำเชิญให้เดินพรมแดง และเข้าร่วมงาน Thailand Gala Premiere ของ The Devil Wears Prada 2 ในประเทศไทยอีกด้วย
เตรียมพบกับความสนุก ความดุเดือดระหว่างเมนเทอร์ทั้ง 4 ที่จะมาฟาดฟันเพื่อให้ทีมของตัวเองได้เป็นที่หนึ่ง ศึกครั้งนี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะ ติดตามได้ในรายการ “The Face Men Thailand Season 4” เริ่มออกอากาศตอนแรก วันเสาร์ที่ 7 มี.ค.นี้ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น. ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว!!
ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางออนไลน์หลักได้ที่ลิงก์นี้
Facebook: The Face Thailand
Instagram: @thefacethailand
X (Twitter): @TheFaceThailand
TikTok: @theface_thailand