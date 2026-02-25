BeOnCloud จัดกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “ราคี (THE STAIN)” ยิ่งใหญ่ เตรียมส่งผีมาลีออกอาละวาด ก่อนเข้าฉาย 26 กุมภาพันธ์นี้

เป็นค่ำคืนของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ “ราคี (THE STAIN)” อย่างเต็มรูปแบบ! การปรากฏตัวบนพรมแดงของทีมนักแสดงนำ อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา, แจ๊ส ผดุง และ ฮาย อาภาพร พร้อมนักแสดงอีกหลายท่าน มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟน ๆ ที่เดินทางมาให้กำลังใจกันแน่นฮอลล์ตั้งแต่ช่วงบ่าย
บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดลงทะเบียน แขก สื่อ และแฟน ๆ ทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่สีสันของงานจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ #ผีมาลี ปรากฏตัวออกมาเดิน Troop รอบบริเวณงาน เติมความหลอนตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่พิธีการหลัก สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่เดินผ่านไปมา หลายคนร่วมถ่ายภาพและโพสต์ลงโซเชียลทันที ส่งให้แฮชแท็ก #ราคีGALA #ผีมาลี #ราคีTHESTAIN ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อนงานเริ่มอย่างเป็นทางการ พร้อมพุ่งขึ้นติดเทรนด์อันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม X ในประเทศไทย และถูกพูดถึงอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก อาทิ Malaysia, Peru, Brazil, Singapore, Vietnam และ Philippines เป็นต้น
พรมแดงเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสายตาสื่อและแฟน ๆ ที่รอเก็บภาพกันแน่นพื้นที่ ทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ “ราคี (THE STAIN)” นำโดย อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา, แจ๊ส ผดุง และ ฮาย อาภาพร พร้อมนักแสดงจากภาพยนตร์อีกหลายท่าน ทยอยเดินพรมแดงสร้างสีสันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงจาก BeOnCloud นำโดย มาย ภาคภูมิ, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, จ๊อบ ยศธร, ปีเตอร์ เดรี่ย์ และ ฟูไอซ์ ธนวัตร รวมถึง คิวพี ณสิริ และ สีน้ำ รักษ์ภู มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า พร้อมกันนั้น ยังมีนักแสดงจากค่ายต่าง ๆ อาทิ DoMunDi, FRT Entertainment, Bibbidii Entertainment, Mojo Muse Management และ Star Hunter รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดี ทำให้ช่วงพรมแดงครั้งนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก
ในช่วงแถลงข่าว ได้เชิญผู้กำกับทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ปอนด์ กฤษดา, หนิง พันพัสสา และ พิง ลำพระเพลิง ขึ้นเวทีพร้อมนักแสดงนำ อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ ฟรีน สโรชา เพื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ ที่มาของชื่อ “ราคี” และแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมย้ำความตั้งใจให้ “ราคี” เป็นหนังครบรส ทั้งบทเข้มข้น ดราม่าชัด จังหวะตลกลงตัว งานภาพ โปรดักชัน แสง สี เสียงที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงเพลงประกอบ “แมงมุมลายตัวนั้น” เวอร์ชันใหม่ที่ขับร้องโดย อิงฟ้า วราหะ ซึ่งกำลังถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโซเชียลขณะนี้ ช่วงท้ายเวที ผู้กำกับและนักแสดงได้ฝากภาพยนตร์ถึงแฟน ๆ ชาวไทย ชวนทุกคนมาชมในโรงภาพยนตร์และร่วมสนับสนุนหนังไทยไปด้วยกัน ก่อนที่ทีมนักแสดงจะแยกย้ายเข้าสู่โรงต่าง ๆ ภายในพารากอน ซีนีเพล็กซ์ เพื่อรับชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและแฟน ๆ เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
สิ่งที่เห็นชัดคือ งานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “ราคี (THE STAIN)” ครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่การชมรอบแรกร่วมกันในโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ต่อเนื่องด้วย After Party จัดเต็ม ณ Paragon Hall ที่ยกระดับบรรยากาศให้สนุกสุด ๆ กับโชว์จัดเต็มทั้งเวที แสง สี เสียง จาก ฮาย อาภาพร และ DJ STAYGOLD ที่พาคนทั้งฮอลล์สนุกกันแบบไม่มีพัก
ความคึกคักในงานถูกส่งต่อไปบนโซเชียลมีเดียแทบจะทันที ทั้งภาพ คลิป และโมเมนต์จากเวที After Party ถูกแชร์ต่อในวงกว้าง จำนวนโพสต์ การพูดถึง และคอมเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ “ราคี (THE STAIN)” ถูกพูดถึงในฐานะภาพยนตร์ที่เปิดตัวด้วยอีเวนต์ใหญ่เต็มรูปแบบ สร้างความคาดหวังก่อนเข้าฉายจริง
หลังคืนกาล่าพรีเมียร์ผ่านไป กระแสยังคงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด ภาพและวิดีโอจากงานยังถูกแชร์และพูดถึงบนโซเชียลอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน สื่อ เพจภาพยนตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่ได้ชมรอบพิเศษ ต่างทยอยออกมารีวิวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก ถ่ายทอดความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์แบบสด ๆ ทำให้บทสนทนาเกี่ยวกับ “ราคี (THE STAIN)” ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องก่อนถึงวันเข้าฉายจริง
พิสูจน์ทุกกระแสของ “ราคี” ด้วยตัวคุณเอง
26 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
#ราคีTHESTAIN #ราคีGALA #ผีมาลี #BeOnCloud
🔸ติดตามกิจกรรม Exclusive Fan Screening รอบเดี่ยวของนักแสดงนำแต่ละท่าน
https://www.instagram.com/p/DUuj480AJxO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
🎬Exclusive Fan Screening “THE STAIN” with Engfa Waraha
📅 28 February 2026 | 1:00 PM
📍Siam Pavalai
🎬 Exclusive Fan Screening “THE STAIN” with Jes Jespipat
📅 1 March 2026 | 10:30 AM
📍Siam Pavalai
🎬 Exclusive Fan Screening “THE STAIN” with Apo Nattawin
📅 1 March 2026 | 2:30 PM
📍Siam Pavalai
🎬 Exclusive Fan Screening “THE STAIN” with Freen Sarocha
📅 1 March 2026 | 6:30 PM
📍Siam Pavalai
🔸 และกิจกรรม Roadshow ต่างจังหวัด
- 28 กุมภาพันธ์ รอบ 12.00 น. Major Star Roadshow #ราคีTHESTAIN พบกับ อาโป ณัฐวิญญ์ โรง 2 เมเจอร์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ กิจกรรมในโรงภาพยนตร์ท้ายรอบฉาย กิจกรรมบนเวทีเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
- 14 มีนาคม 2569 The Mall โคราช พบกับ อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ
- 15 มีนาคม 2569 Central ระยอง ต่อด้วย Central ศรีราชา พบกับ อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา
- 21 มีนาคม 2569 Central หาดใหญ่ พบกับ เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา
- 22 มีนาคม 2569 Central Festival เชียงใหม่ พบกับ อิงฟ้า วราหะ, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา