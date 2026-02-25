ตำนานเพื่อนริน-เพื่อนน้ำ “อั้ม-นุ่น” ควงคู่สวยลืมวัย ลั่นอยากเล่นละครคู่กันอีกครั้ง ประกาศหานายทุนทุ่มทุนสร้าง

“อั้ม-นุ่น” เปิดตำนาน “เพื่อนน้ำ-เพื่อนริน” เล่นละครด้วยกันเมื่อ 16 ปีก่อน ไม่ยอมแก่ สวยเหมือนสมัยกุหลาบเหนือเมฆ แฟนคลับเฮลั่น เจ้าตัวบอกยินดีคืนจอคู่กันอีกครั้ง แต่ฝากอ้อนนายทุน ถ้าอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องทุ่ม
เป็นภาพที่แฟนๆ คิดถึงเอามากๆ ทีเดียว กับการหวนมาเจอกันอีกครั้งของสองนางเอกระดับตัวแม่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” กับ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ที่วันนี้นุ่นมาร่วมเดินตลาด AUMAUM ที่ชั้น G ซีคอน บางแคด้วย ซึ่งคู่นี้แม้จะเล่นละครด้วยกันแค่ 2 เรื่อง แต่ก็เป็นภาพจำที่แฟนๆ ไม่เคยลืม กับการฟาดฟันของสองเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด “เพื่อนริน-เพื่อนน้ำ” ในละครเรื่อง กุหลาบเหนือเมฆ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
นุ่น : “เพื่อนน้ำค่ะ”
อั้ม : “เพื่อนรินค่ะ”
นุ่น : “เด็กๆ รุ่นนี้อาจจะงงนะว่าคืออะไรเพื่อนน้ำเพื่อนริน จริงๆ ก็เหมือนในยุคที่เราเล่นละครด้วยกันเป็น 10 ปีแล้วใช่ไหมคะ แต่ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้เห็นงานก็ดีค่ะ แฟนคลับคนจีนก็บอกว่าเขาชอบเพื่อนน้ำเพื่อนริน เขาบอกเขาดูเราตบกัน เขาบอกมันสนุก (หันไปคุยกับอั้ม) ชุดเดินตลาดวันนี้ก็เป็นชุดง่ายๆ ค่ะ”
อั้ม : “เราหาชุดด้วยกันค่ะ เป็นธีมเดียวกัน”
นุ่น : “แต่งสวยๆ มาจะได้ถามไง (หัวเราะ) เวลาทุกคนถ่ายรูปจะได้มีความสุขว่าเห็นพวกเราสวยๆ นานๆ จะได้อยู่ด้วยกันที คือเวลาเจอคนข้างนอกเขาอยากให้ทำงานกับอั้มอีก อยากให้เล่นละครด้วยกัน”
อั้ม : “ตอนที่ได้ร่วมงานกันสนุกมากนะ อยู่กองอั้มไม่ค่อยจะเรียบร้อย มีกิจกรรมอื่นทำเยอะมาก (หัวเราะ) ก็สนุกค่ะ”
นุ่น : “โอกาสได้เล่นละครด้วยกัน อย่างแรกต้องหานายทุนก่อนค่ะ ใครสนใจติดต่อได้นะคะ ทุกอย่างตามความเหมาะสมค่ะ ถ้าทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุด มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนอยู่แล้ว”
อั้ม : “อั้มยินดีอยู่แล้วกับนุ่นน่ะ”
นุ่น : “เราเคยเล่นกันมา 2 เรื่อง มีรากนครากับกุหลาบเหนือเมฆ สลับกัน รากนคราอั้มเป็นคนดี นุ่นร้าย ส่วนกุหลาบเหนือเมฆเหมือนจะร้ายทั้งคู่ ฟีลเดียวกัน สู้กัน”
อั้ม : “อั้มน่ะคนไม่อินหรอก แต่นุ่นน่ะอิน อั้มเป็นคนดีไม่ค่อยได้”
ดีใจคนชมว่ากาลเวลาทำร้ายสองคนนี้ไม่ได้
นุ่น : “ก็มีความสุขกับชีวิตนะ”
อั้ม : “จริงๆ ทำร้ายอั้มได้ (หัวเราะ) ทำร้ายทุกคนได้ แค่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกัน”
นุ่น : “อย่างที่อั้มบอกแหละ ก็รู้สึกดี ขอบคุณค่ะ แต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน แล้วคือดูแลมาตลอด ไม่ใช่เพิ่งจะดูแล เพราะเราใช้หน้าตาทำงานด้วยค่ะ”
อั้ม : “อั้มไม่ได้ภูมิใจว่าใครก็ล้มเราไม่ได้นะ แต่ก็รู้สึกดีใจที่เรายังไม่ได้อายุมากไปตามวัย”
ขอกลับไปปรึกษา “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ว่าจะมีอะไรมาขายบ้าง
อั้ม : “ตลาดก็ยังคึกคักเหมือนเดิม ดีใจมากค่ะที่มาถึงแล้วคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ ดีใจมาก แล้วก็ดีใจว่าได้นุ่นมา ส่งไปถามนุ่นว่านุ่นว่างไหม มาได้ไหม นุ่นก็บอกว่าได้ ดีใจมากเลย แล้วคิดแล้วว่าตลาดเราต้องมีนุ่น”
นุ่น : “จริงๆ สัญญากับเขาไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วแหละ สัญญากันไว้ เพราะว่าครั้งแรกของปีไม่ว่างนะ ก็เดี๋ยวครั้งต่อไป ก็มาตามสัญญาแล้วค่ะ”
อั้ม : “ขอบคุณนะคะ แต่อาหารที่นี่อร่อยหลายอย่าง อั้มมีหลายอย่างแนะนำมาก เดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาเดิน”
นุ่น : “นุ่นเพิ่งได้กินไส้กรอกไป”
อั้ม : “อร่อยไหม?”
นุ่น : “อร่อยๆ”
อั้ม : “ยำแหนมเอาไปกินหรือยัง?”
นุ่น : “ยังๆ ยำแหนมขึ้นชื่อ (หัวเราะ) จริงๆ เป็นคนชอบเดินอย่างนี้อยู่แล้ว แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกไส้กรอก เป็นอาหารง่ายๆ ยำแหนมก็ชอบ แต่ยังไม่เคยได้ลอง เดี๋ยววันนี้แหละจะได้ลอง ก็พอเพื่อนมาเป็นเจ้าของตลาดก็ไม่รับงานแสดงเนอะ (หัวเราะ) คืออั้มเขาจะเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้ว อะไรที่ทำแล้วเป็นตัวเขาแบบนี้ นุ่นว่าเขาเอ็นจอยและแฮปปี้ด้วย แล้วเขาก็ทำได้ดีมากๆ ด้วย เมื่อกี้เดินเข้าไปต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่นุ่นได้มาตลาดอั้ม ต้องบอกว่าดิสเพลย์คือสวยมากเลยค่ะ มันก็ทำให้ตลาดน่าเดินด้วย แล้วก็เชื่อว่าทุกๆ คนมาก็คงจะได้ของอร่อยๆ กลับไปเต็มมือค่ะ คิดว่าตอนแรกอั้มก็คงทำเล่นๆ (หัวเราะ) แต่เป็นสิ่งที่เขาชอบ ไม่ว่าจะเล่นหรือจะจริง นุ่นว่าทำไปเถอะ”
อั้ม : “แต่ตอนนี้เริ่มจะจริงจังแล้วค่ะ เพราะตอนแรกคิดว่าทำตลาดไม่เหนื่อย แต่เอาจริงๆ เหนื่อยเหมือนกันนะ แต่มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเรา ทำให้เรามีอาหารการกินที่เราชอบ อะไรที่หาทานยากๆ ก็เอามาอยู่ในตลาดของเราเมื่อก่อนนุ่นรู้ไหมว่าอั้มจะสั่งของที่ชอบบางอย่างมันยากมากเลย ทำไมมันยากขนาดนี้ แต่ตอนนี้มาอยู่ที่งานเรา มันง่ายขึ้น อั้มก็ได้กินอาหารอร่อยทุกวัน วันนี้เพื่อนอยากทานอะไรก็จะพาไปร้านนั้น หรือถ้าเพื่อนอยากกลับบ้านก่อนก็จะส่งอาหารทั้งหมดไปที่บ้าน อยากให้อ้วนๆ เลย อั้มผอมคนเดียว”
นุ่น : “เพิ่งจะลงมาได้นิดหนึ่งเพื่อวันนี้เลยนะ สนใจเอาของมาขายบ้างไหม เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณเพื่อนต๊อดก่อนนะ (หัวเราะ) ยังไงก็ฝากตลาดอั้มอั้มที่ซีคอนสแควร์ด้วยนะคะ วันนี้จัดเป็นครั้งที่ 6 แล้ว เป็นครั้งแรกที่นุ่นได้มาเยี่ยมเยียนตลาดของเพื่อน มีอาหารเยอะแยะมากมายเลย ก็หวังว่าทุกคนจะมากันเยอะๆ ค่ะ”
อั้ม : “ก็ขอบคุณที่ให้การตอบรับตลาดอั้มอั้ม เป็นอย่างดีนะคะ งานมีจนถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้ค่ะ เดินทางสะดวกมี MRT ด้วย มากันนะคะ”