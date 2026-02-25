“ไฟน์ไลน์” ชวนบีอัสมา HAPPY แท็กทีม 12 หนุ่ม BUS BECAUSE OF YOU I SHINE จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “FINELINE HAPPINESS UNLOCK EVENT”

ไฟน์ไลน์ (Fineline) แบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าครบขั้นตอน ภายใต้ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์เขย่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า หลังจากปล่อยแคมเปญ “Fineline Shine The Happiness” ก็ปลุกกระแสฟีเวอร์ แรงดีไม่มีตกตั้งแต่วันแรก สร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลาย สร้างปรากฏการณ์ ‘Talk of the Town’ บนโลกโซเชียลด้วยยอดการจองสินค้าล่วงหน้าและยอดจำหน่ายที่พุ่งทะยาน ส่งผลให้แคมเปญนี้ขึ้นแท่นแคมเปญที่ได้รับความนิยมสูงสุดของแบรนด์ในปีที่ผ่านมา
ล่าสุด ชวนแฟนๆ มาสนุกภายใต้แคมเปญ “Fineline Shine The Happiness” กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “FINELINE HAPPINESS UNLOCK EVENT” เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งมอบความสุขให้เหล่าแฟนคลับที่สนับสนุนแบรนด์มาอย่างยาวนาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดใสและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ “ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส” โดยมี ณิชมน ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ และ ศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) มาร่วมเปิดงานและต้อนรับผู้โชคดีทั้ง 120 ท่าน ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการปรากฏตัวของ 12 หนุ่มวง “BUS” (Because of You I Shine) ในฐานะ “Son of Fineline” ที่พกความหล่อ สดใส พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นมาขโมยหัวใจ BEUS ไปแบบเต็มๆ
และอีกไฮไลต์ที่ทำโซเชียลแทบแตก ต้องยกให้หนึ่งในผู้โชคดีที่ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ “แจ๊คกี้ จักริน” ศิลปินหนุ่มสุดฮอตที่งานนี้ขอพักบทบาทศิลปินชั่วคราว แล้วมาสวมบทแฟนบอย BEUS เต็มตัว หลังจากที่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมตามกติกา ก่อนจะคว้าสิทธิ์เป็น 1 ใน 120 คน เจ้าตัวยังโพสต์ดีใจผ่านโซเชียลว่าเป็นแฟนไฟน์ไลน์ตัวจริง และเอ็นดูน้องๆ BUS แบบสุดใจ จนยอมใช้แต้มบุญทั้งหมดที่มีเพื่อมาเจอน้องๆ ในงานนี้ให้ได้!
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม “ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส” (Fineline Happiness) ประกอบด้วย
โฉมใหม่ ! ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ สูตรถนอมผ้า ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส (Fineline Happiness Laundry Detergent) ซักสะอาดถนอมเส้นใยผ้าด้วย Neutral PH ช่วยปกป้องเส้นใยและสีสันของผ้าให้สดใสเหมือนใหม่ พร้อม FX Tech เทคโนโลยีลดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ กลิ่นหอมสไตส์น้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ สามารถใช้กับผ้าได้หลากหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าชีฟอง ผ้าขนสัตว์ มีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่
• พิงค์ ชายน์ (Pink Shine) Deep Clean Action Technology ซักสะอาดอย่างล้ำลึกกว่า 10 คราบในชีวิตประจำวัน เช่น คราบอาหาร หมาล่า เครื่องสาอาง ลิปสติก เป็นต้น มาพร้อมกลิ่นหอมสดใสแนวฟรุตตี้ฟลอรัล หอม สดใส ละมุน
• คริสตัล ไบร์ท (Crystal Bright) Bright Up Mode Technology ช่วยให้ผ้าขาวสะอาดยิ่งขึ้น ลดความหมอง พร้อมทำความสะอาดอย่างล้ำลึก มาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเสมือนเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ยามเช้า
• บลิงค์ ไวโอเล็ต (Blink Violet) Color protection Technology ช่วยปกป้องผ้าสีตกและซีดจาง คงสีสันให้สดใส ซักสะอาดล้ำลึก มาพร้อมกลิ่นหอมผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์
ผลิตภัณฑ์ขนาด 400 มล. ราคา 69 บาท, 550 มล. ราคา 89 บาท และไซส์พิเศษ เฉพาะพิงค์ ชายน์ 1,250 มล. ราคา 179 บาท และ 2,800 มล. ราคา 271 บาท และล่าสุดขนาดใหม่สุดคุ้ม 370 มล. เพิ่มปริมาณ40% ที่ 7-Eleven
สูตรใหม่ ! ไฟน์ไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้น แฮปปี้เนส (Fineline Happiness Fabric Softener) มอบความนุ่มฟูให้เสื้อผ้า และความหอมนุ่มละมุนยาวนาน 35 วัน พร้อมนวัตกรรม Fresh Capsule แคปซูลน้ำหอมที่แตกตัวเมื่อขยับ ให้ผ้าหอมฟุ้งยาวนานตลอดวัน และ FX Tech เทคโนโลยีลดกลิ่นอับชื้น ช่วยกลบกลิ่นเหงื่อได้ดี ไร้กลิ่นอับชื้นแม้ซักผ้ากลางคืน มีให้เลือก 3 กลิ่นหอม ได้แก่
• สวีทตี้ พิงค์ (Sweetie Pink) กลิ่นหอมหวานสดใส มีชีวิตชีวา จากดอกพีโอนีและเบอร์รีรวม
• ดรีมมิ่ง คิส (Dreaming Kiss) กลิ่นหอมสดชื่นผ่อนคลาย จากดอกไม้และผลไม้นานาพรรณ
• พีช บลอสซั่ม (Peach Blossom) กลิ่นหอมน่ารักสดใส จากพีชญี่ปุ่นและราสเบอร์รี่
ผลิตภัณฑ์ขนาด 450 มล. ราคา 65 บาท, 1,150 มล. ราคา 165 บาท และ ขนาดพิเศษ เฉพาะที่ 7-Eleven 370 มล. ราคา 47 บาท
ติดตามกิจกรรมต่อไปของไฟน์ไลน์ที่จะมาเสิร์ฟความฟินได้ที่ Facebook: FinelineThailand และสัมผัสประสบการณ์ความหอมสดใสของ “ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส” ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ 7-Eleven, CJ Express, Big C, Lotus ,Tops, The Mall และร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ 7-Online, Shopee, Lazada และ Konvy