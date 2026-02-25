“ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” ส่งท้ายแคมเปญด้วยความสำเร็จ! มอบโชคใหญ่ส่งท้ายแคมเปญ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

“ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง” โดยบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ไปรษณีย์ไทย, PTG และ SLEEK EV เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ได้จัดพิธีจับรางวัลครั้งที่ 5 และถือเป็นครั้งสุดท้าย ณ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบโชคใหญ่ส่งท้ายแคมเปญ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท ไฮไลต์สุดพิเศษของรอบนี้คือ รางวัล x 2อาทิเช่น รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 Core จำนวน 2 คัน พร้อมรางวัลอีกมากมาย เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ร่วมกันเปลี่ยนซองทาโรให้กลายเป็นพลังงานสะอาดตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมจับรางวัลด้วยตนเอง สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
เริ่มโดยคุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ งานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณพูลลาภ ป้องกันภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านระบบไปรษณีย์) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ผู้อำนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณชวชิต สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
คุณสุทธิศักดิ์ พรหมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
คุณลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการ งานพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
คุณวิภาส จิรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
คุณพิฑูรย์ พึ่งวิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ งานการขาย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณสุดคนึง วานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
คุณสุภาพร ลิกขไชย รองกรรมการผู้จัดการงานบัญชีและการเงิน บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
คุณอนันตา นิลกลัด ที่ปรึกษาแผนกจัดซื้อและงานกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
คุณขนิษฐา ศิวบุณยวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
คุณพีรญา จิรนันโชติ รองกรรมการผู้จัดการ งานการขาย โมเดิร์นเทรด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณฐิติชญาณ์ หนูพรหม รองกรรมการผู้จัดการ งานธุรกิจ B2C E-Commerce บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณน้ำฝน หรั่งชะเอม ผู้จัดการฝ่าย งานโลจิสติกส์และคลังสินค้า บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณใจทิพย์ รัตนสถาพร รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณเฉลิมชัย แสงสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณวิจิตราภรณ์ ธานี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
และมีสักขีพยาน 3 ท่าน
1. คุณจิราภรณ์ แสงอรุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2. คุณคัมภีรพรรณ แต้ภักดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กรมการปกครอง
3. คุณมาวิน แสงปราโมทย์ พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการ "บางกอก กอสซิป" (BANGKOK GOSSIP) ทางช่อง 3HD
สำหรับแคมเปญ“ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง
เพียงส่งคืน ซองผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร ประเภททาโรเส้น, ทาโรโรล, ทาโรอบกรอบ, ทาโรเส้นชุบน้ำจิ้ม, ทาโรปลาแผ่นแซ่บ ทาโรชีส หรือทาโรชนิดใด รสชาติใด ราคาใดก็ได้ ที่วางขายทั่วไปตามร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ทั่วประเทศ โดย ไม่จำกัดจำนวนการซื้อ และจำนวนสิทธิในการร่วมรายการ รวบรวมให้ครบตามเงื่อนไข ส่งฟรีที่ไปรษณีย์สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย
โดยการจับรางวัลครั้งที่ 5 ครั้งนี้มีรางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 รางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 Core รุ่น Single Motor Extended Range MY2025 มูลค่า 1,590,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SLEEK TYPE-S Pro รุ่น Taro Limited Edition มูลค่า 65,900 บาท จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 3 รางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone16 Pro (128GB) มูลค่า 31,886 บาท จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 4 รางวัล iPad Air 11 inches M3 (Wi-Fi + Cellular 128GB) มูลค่า 25,840.50 บาท จำนวน 20 รางวัล
รางวัลรวมตลอดแคมเปญ มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท
ความสำเร็จของกิจกรรม ‘ทาโร รักษ์โลก โชคเด้ง’ ในครั้งนี้ มิได้วัดเพียงแค่การมอบความสุขผ่านของรางวัลให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้าทาโรทั่วประเทศ จนสามารถรวบรวมซองพลาสติกมัลติเลเยอร์กลับเข้าสู่ระบบได้สูงถึง 3,079 กิโลกรัม โดยปริมาณขยะทั้งหมดจะถูกนำไปแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์ ณ บริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด (จ.สงขลา) เพื่อลดการสะสมของขยะในหลุมฝังกลบอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และทดแทนการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ และพันธมิตรทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ และขอเชิญชวนทุกท่านติดตาม ‘จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย’ กับกระบวนการแปรสภาพซองทาโรให้กลายเป็นเชื้อเพลิงได้เร็วๆ นี้ทาง Facebook ทาโร กินสนุกดี แม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่เราหวังว่าทุกคนจะยังคงเดินหน้าแยกขยะและดูแลโลกใบนี้ร่วมกันต่อไป สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีรอบสุดท้าย ครั้งที่ 5 ได้ที่ www.taroraklok.com หรือ Facebook TARO NO FAT และ TARO กินสนุกดี
