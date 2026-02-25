“ใหม่ ดาวิกา” เล่าวิธีแก้ปัญหา “เต๋อ ฉันทวิชช์” เสิร์ฟหวานไม่ตรงใจ ชี้ไม่ใช่ความผิด ไม่ต้องมีเชิงกันเยอะ อยากได้อะไรบอกเลย

“ใหม่ ดาวิกา” เล่าวิธีแก้ปัญหา “เต๋อ ฉันทวิชช์” เสิร์ฟหวานไม่ถูกใจ ก็แค่ปรับมายด์เซ็ตตัวเอง วันไหนรู้สึกไม่พอก็ขอเพิ่ม ลั่นแบบนี้แฮปปี้มากเพราะตนรู้จักสามีดี ด้านเต๋อก็ชอบมากที่ภรรยาคอยบอกความต้องการของตัวเอง ชี้ไม่ใช่ความผิดของผู้ชาย ไม่ต้องมีเชิงกันเยอะ อยากได้อะไรบอกเลย
หวานเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เป็นแฟนจนเป็นสามีภรรยาสำหรับคู่ของ “ใหม่ ดาาวิกา โฮร์เน่” และ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหอบดอกไม้มากมายมามอบให้ภรรยา ซึ่งใหม่เผยว่าเต๋อพอแต่งงานแล้วเริ่มจะลายออก ความหวานตกขอบ จากเคยซื้อดอกไม้ให้เป็นพันดอก เหลือแค่หลักร้อย
และใหม่ยังเล่าความสวยของตัวเอง กว่าจะได้หน้าได้ร่าง ใหม่ ดาวิกา ในวันนี้ ยอมลงทุนหลักล้านเพื่อเมนเทนทุกอย่างในตัวเอง เพราะเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์
“ทำงานเราก็ต้องเก็บเงินไว้เพื่อเสริมสวย ใหม่เคยนั่งคำนวณดูว่าเสียเงินกับการทำหน้าหลายล้านนะ ความเป็น ใหม่ ดาวิกามันก็มีสิ่งที่เราต้องเมนเทน เพราะใช้หน้าตาทำมาหากินเราต้องดูแลเพื่อผู้ว่าจ้างทุกคน ทำเลเซอร์ ฉีดเอยอะไรเอย มันมีหลายอย่าง เรื่องผิว เวลาเราถ่ายหนัง แดดจากไฟที่เป็นกองถ่ายทำร้ายผิวมากที่สุด ไหนจะวิตามินอีก เป็นดารามีต้นทุน ถ้าเจอตอนใหม่อยู่ข้างนอกจะไม่เหมือนที่ออกงาน จะเจอแบบใส่เสื้อยืดธรรมดา
(เต๋อเข้าคลินิกไหม?) มีอยู่ครั้งนึง ใหม่รู้สึกว่าเขาต้องทำหน้าแล้ว เลยบอกเขาว่าฉีดสิวไหมพี่ แต่ที่จริงไม่ใช่ฉีดสิว มันคือโบท็อก เหมือนเขาเกิดมาไม่เคยทาครีม ผิวดีอยู่แล้ว ไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่ ใหม่ก็จะทาครีมให้”
รู้สึกแปลกและจั้กจี้ เรียกสามีภรรยา เล่าวิธีแก้ปัญหาแฟนเสิร์ฟหวานไม่ถูกใจ เราก็แค่ปรับมายด์เซ็ตตัวเอง วันไหนรู้สึกไม่พอก็ขอเพิ่ม
“แปลกมาก มีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาไปงานแล้วคนแนะนำตัวเราจะพูดว่า this is the husband เราก็อู้วว เราลองมีแฟนแล้วเปลี่ยนสถานะจะรู้สึกคำพูดจั๊้กจี้ ตอนนี้เราเป็นมากกว่าคำว่าแฟนแล้วนะ มันถึงจุดสูงสุดแล้ว ใหม่มีเรื่องเล่าวันวาเลนไทน์
ก่อนแต่งงานได้ 1,000 ดอก แต่งงานปุ๊บเลยถามว่าจะวาเลนไทน์แล้วสั่งหรือยัง สั่งแล้วๆ กี่ดอกนะ 30 นี่แต่งงานแล้วทำไมลด เลยบอกว่าพี่ไม่ได้ๆ เลยบอกพี่เต๋อว่าต้องทำการบ้านนิดนึง เพิ่มปริมาณนิดนึง น่าจะไม่ถึง 1000 อยู่ดี แต่ใหม่แค่บอกว่าแต่งงานทั้งทีเป็นภรรยาแล้วปีแรกออกลายเลยเนอะ
ไม่นอยด์ค่ะ เรารู้จักสามีเราอยู่แล้ว เราแค่ปรับมายด์เซ็ตว่า ถ้าเรารู้สึกไม่พอก็บอกให้เขาไปซื้อเพิ่ม เราจะได้อยู่กันยั่งยืน มีความสัมพันธ์เราแค่ต้องตรงไปตรงมา มันก็ดีเหมือนกันค่ะ ใหม่บอกพี่เต๋อว่าบ้านเราปลูกกุหลาบหลายแปลง ลองไปตัดแล้วทำท่าให้ภรรยาสิ น่ารัก
พี่เต๋อชอบมากกับการที่เราบอกเขา เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขา ผู้ชายไม่ได้คิดเยอะเท่าผู้หญิง ไม่ต้องมีเชิงกันเยอะ อยากได้อะไรบอกเลย ยิ่งถ้าเรารู้ว่าแฟนเราเป็นคนยังไงเราทำเลยค่ะ”