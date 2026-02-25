“บุ๋ม ปนัดดา” เดือดซ้ำ บัญชีถูกอายัดไม่จบสิ้น ลามถึงทรูมันนี่ ซื้อผ้าอนามัยยังไม่ได้!

“บุ๋ม ปนัดดา” โกรธจัด ปมบัญชีม้ายังไม่จบสิ้น ล่าสุดลามอายัดทรูมันนี่จนซื้อผ้าอนามัยไม่ได้ วอนหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาให้ผู้บริสุทธิ์ อายัดภายใน 2 นาทีก็ควรแก้กลับใน 2 นาที! พร้อมส่งกำลังใจให้คู่ “แจ็ค-ใบหม่อน” เผยรอยยิ้มของ “ก้อย อรัชพร” เป็นคำตอบที่ดีคบ “ทิม พิธา”
เรื่องเก่ายังไม่ทันหาย เรื่องใหม่มาอีกแล้ว ล่าสุดสาว “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ออกมาอัปเดตเรื่องที่โดนธนาคารอายัดบัญชี เพราะมิจฉาชีพไปหลอกผู้เสียหาย จนผู้เสียหายไปแจ้งความ ทุกธนาคารเลยอายัดบัญชีที่เป็นชื่อเจ้าตัวทั้งหมด ซึ่งผ่านมา 2 สัปดาห์แล้วก็ยังไม่เรียบร้อย แม้ธนาคารจะมีการปลดล็อกให้ได้แล้ว แต่ต้องไปแก้แบล็กลิสต์กับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. อีก ล่าสุดบัญชีของทรูมันนี่ก็ยังโดนอายัดไปด้วย บอกแค่จะใช้ซื้อผ้าอนามัยก็ยังใช้ไม่ได้ ต้องรอแก้ระบบอีก 3 วัน
“ตอนนี้โกรธมาก เพราะว่ามันไม่จบ ไม่สิ้น เรื่องเกิดตั้งแต่ 10 ก.พ. แล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย 2 สัปดาห์แล้วยังไม่จบ เมื่อวานมีความจำเป็นต้องซื้อของจากเซเว่น คือจะซื้อผ้าอนามัย แล้วเราเพิ่งเห็นว่าทรูมันนี่โดนอายัดกับเขาด้วย จากที่ทุกบัญชีโดนอายัด บัตรเครดิต บัตรเดบิตโดนอายัดใช้อะไรไม่ได้ เราก็ค่อยๆ เคลียร์ไปทีละอันล่าสุดก็เพิ่งรู้เมื่อวานเพราะต้องซื้อของจากเซเว่น พอโทร.ไปว่าทำไมทรูมันนี่โดนอายัดด้วย เขาบอกว่าบัญชีนี้กรุณาแจ้งมานะคะว่าหมายเลขบัตรประชาชนคืออะไร เบอร์โทรศัพท์อะไร พอเราแจ้งไปเขาบอกจะใช้เวลา 3 วันทำการค่ะ โอ้โห ประจำเดือนฉันหมดแล้วไหมล่ะ
ก็กลายเป็นว่าโดนหมดเลยทุกช่องทางการเงิน มันเกี่ยวกับบัญชีม้าตั้งแต่วันนั้นที่มีคนไปแจ้งความ 4,800 บาท แต่คุณบล็อกทุกบัญชีของบุ๋ม แล้วเวลาบล็อก จากสอท.คุณบล็อกทีเดียวหมดทุกบัญชี แต่ตอนแก้อายัดบัญชีกลายเป็นว่าดิฉันต้องไปแจ้งทีละที่ๆ มันเสียเวลามากเลย แล้วไม่ใช่แค่นั้น พอบุ๋มแก้บัญชีม้าเทาแล้ว ชื่อคุณก็ยังเป็นแบล็กลิสต์อยู่นะ ต่อให้คุณแจ้งแก้บัญชีอายัดเรียบร้อยแล้ว ชื่อพวกคุณยังเป็นแบล็กลิสต์อยู่ คุณไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ค่ะ
เขาไม่บอกด้วยว่าเคลียร์ได้เมื่อไหร่ คุณต้องไปแก้ชื่อคุณจากสอท. และธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน คุณถึงจะไปกู้เงินได้ ถึงจะไปเปิดบัญชีใหม่ได้ แล้วฉันผิดอะไร พ.ร.ก.นี้มันมีสำหรับการช่วยอายัดเงินสำหรับคนที่โอนเงินผิด หรือสแกมเมอร์ เพื่อเอาเงินคืนเขาได้ แต่ไม่ควรจะเดือดร้อนคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์แบบนี้ แล้วถ้าสอท.จะแจ้งอายัดภายใน 2 นาทีกับทุกๆ บัญชีของใครสักคนนึง แต่ตอนแก้ก็ช่วยให้มัน 2 นาทีด้วยได้ไหม ไม่ใช่ 2 สัปดาห์ยังไม่เลิกเนี่ย
ตอนนี้ก็ขอเงินชาวบ้านอยู่ค่ะ สามีก็ไม่อยู่ให้ขอค่ะ แล้วตอนนั้นประจำเดือนมาทันที แล้วดิฉันจะซื้อผ้าอนามัยยังไงล่ะ แล้วบอกให้รอ 3 วัน ประจำเดือนมันหมดแล้วไหม แต่ตอนนี้บัญชีอื่นๆ เริ่มปลดล็อกแล้วนะคะ แต่เพิ่งมารู้ว่าทรูมันนี่โดนบล็อกด้วย มันก็ไม่ควรไง และเราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาเยอะมาก ว่าโดนแบบนี้เหมือนกัน บางคนผ่านไป 2 เดือนยังไม่ได้เลย บุ๋มว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องประชุมกันว่าถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เขาสามารถเคลียร์ตัวเองได้แล้ว คุณช่วยวันสต็อปเซอร์วิสเหมือนตอนบล็อกได้ไหม 2 นาทีกลับมาก็ 2 นาทีกลับไป มันไม่น่าจะยากอะไร แต่เรานี่ 2 สัปดาห์แล้วค่ะยังใช้เงินไม่ได้”
ให้กำลังใจ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ กับ “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” บอกอยากให้กลับมาคุยกัน ไม่อยากให้เสียใจทีหลัง
“เรื่องน้องแจ็ค ก็ตกใจ ไม่ได้ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลย แล้วก็เพิ่งอ่านข่าวในรายการเมื่อคืนเหมือนกัน บุ๋มว่ามันเป็นการตัดสินใจของครอบครัวที่เขาคงต้องคุยกันมาอยู่แล้วแหละนะคะ เพียงแต่ว่ายังไงก็ยังต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูก ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะ เราทุกคนก็เอ็นดูน้องคากินะคะ ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเขาค่อยๆ คุย ค่อยๆ เคลียร์ สักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ หรือสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาพูดคุยกันมากกว่าเดิม มันเป็นเรื่องที่ครอบครัว เขาต้องเคลียร์ปัญหากันเอง ก็ส่งกำลังใจให้ดีกว่าค่ะ
สำหรับบุ๋มไม่ได้ส่งข้อความอะไรไป เมื่อวานตอนที่อ่านข่าวเขาในรายการก็ให้กำลังใจผ่านรายการไปเลยค่ะ ก็ประกาศออกสื่ออย่างนั้นเลย เพราะเราเคยผ่านครอบครัวที่มีปัญหามาก่อน ตอนที่ลูกเล็กด้วย เราเชื่อว่าบางทีเวลานี่แหละ เวลาที่มันวุ่นวายปวดหัว อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็อยากบอกแจ็คว่าลองปรับเวลาใหม่ลูก บางทีพอเวลาผ่านไป หนูอาจจะมารู้สึกเสียดายบางอย่างได้ ถ้าวันนี้มองข้ามความรู้สึกของคนในครอบครัวไป ในวันที่เราสัญญากับเขาแล้วว่าจะดูแลกันและกัน
แต่ถ้าในมุมของผู้ชายก็เข้าใจนะ เพราะพอถึงวันหนึ่งในมุมของผู้ชายพอมีครอบครัว มีลูก เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เขาอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อยากจะได้เงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัว จนทำให้เวลาที่หาเงินมันกลายเป็นว่าเวลาในครอบครัวมันหายไป ลองกลับมาบาลานซ์ชีวิตใหม่ดีกว่านะคะบุ๋มเชื่อว่าอาจจะคุยกันได้อยู่นะคะ แต่ก็ไม่รู้แหละ เพราะเราก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาเนอะ ว่าตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้าง”
ไม่ตอบเชียร์คู่ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” กับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หรือไม่ ขอแค่ก้อยมีความสุขก็พอ
“เราติดตามน้องก้อยมากกว่า แล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีรอยยิ้ม อยากให้เขามีกำลังใจนะคะ แล้วก็อยากให้เขามีความรักที่หวานๆ แล้วบุ๋มแค่รู้สึกว่าถ้าเขาเปิดตัวคุณทิม ความเป็นส่วนตัวก็อาจจะน้อยลงนิดนะ ไม่เหมือนกับช่วงก่อนเปิดตัวแต่บุ๋มว่าเขาคงคุยกันแล้วแหละ ว่าถ้าเปิดตัวแล้วจะยังไงต่อ จะรับมือกันยังไงต่อ แล้วก็ด้วยความที่อีกฝ่ายเป็นนักการเมืองชื่อดัง เขาก็เลยจะเป็นที่สนใจมากกว่าปกติอยู่แล้วค่ะ แต่ยังไงก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้กับน้องก้อยกับคุณทิมอยู่แล้วค่ะ
ส่วนเชียร์ไหม ถ้าเชียร์คือเชียร์อะไรก็ได้ที่ก้อยมีความสุข ในวันที่น้องก้อยจะเดินคนเดียว ในวันที่น้องก้อยจะมีใครสักคนเข้ามาดูแล อะไรก็ได้ที่ก้อยมีความสุข เราเชียร์น้องก้อยค่ะ ถามว่าเหมาะสมไหม บุ๋มว่ารอยยิ้มน้องก้อยบอกทุกอย่างแล้วนะ (หัวเราะ) เราคงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาว่าเหมาะสมหรือเปล่า บุ๋มว่าให้รอยยิ้มของน้องก้อยเป็นคำตอบดีกว่า ว่าเขาเหมาะสมและเขาก็ดีใจกับตัวเองหรือเปล่า แค่นั้นพอแล้วค่ะ
ส่วนข่าวคุณทิมกับน้องก้อยกลบข่าวทุกข่าว คือมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะ เพราะพอมันเปิดด้วยการโดนแฉเนอะ แล้วคนมักจะสนใจข่าวอย่างนี้อยู่แล้ว อีกอย่างคือเขาเป็นคนดังทั้งคู่นะคะ การที่คนดังระดับนี้เปิดตัวคู่กัน เป็นเรื่องปกติที่คนจะให้ความสนใจมากค่ะ แล้วก็กลบข่าวการเมือง ข่าวการเมืองช่วงนั้นก็มีแต่โกงไม่โกงหรือเปล่าใช่ไหมคะ แค่นั้นเอง ซึ่งมันก็วนเรื่องเดิมที่ไม่มีใครแก้ไขอะไรได้ แค่นั้นเอง สำหรับบุ๋มอะไรก็ได้ที่ก้อยมีความสุขค่ะ”