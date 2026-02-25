เปิดภาพล่าสุด “แอน จักรพงษ์” ที่เม็กซิโก (คลิป)

ไม่เห็นหน้าเห็นตา “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์”มานานจนมีข่าวว่าเจ้าตัวหนีออกนอกประเทศไปใช้ชีวิตเป็นคนเม็กซิโกไปแล้ว โดยมีการแปลงสินทรัพย์เป็นคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท และได้รับสัญชาติเม็กซิกันผ่านการช่วยเหลือจาก “ราอูล โรชา คานตู” หลังถูกหมายจับเบี้ยวศาล โกงหุ้นกู้ 30 ล้าน เมื่อ พ.ย. 2568
ล่าสุดในโซเชียลได้มีการแชร์คลิปสั้น แอน จักรพงษ์ ขณะใช้ชีวิตสบายๆ อยู่ที่เม็กซิโก ทำชาวเน็ตพากันคอมเมนต์สนั่นทำนองว่า แอน จักรพงษ์ กลับคืนสู่ร่างเดิม เพราะไม่สามารถบินไปทำสวยที่เกาหลีได้เหมือนเดิมแล้ว
