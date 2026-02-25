G-Dragon ฟ้องชาวเน็ตนับร้อย โพสต์หมิ่นประมาท

ต้นสังกัดของ G-Dragon ศิลปินชื่อดังแห่งวง BIGBANG เปิดเผยว่าได้ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้แสดงความคิดเห็นเชิงหมิ่นประมาทและโจมตีศิลปินทางออนไลน์มากกว่า 100 ราย โดยยืนยันว่าผู้ต้องหาบางส่วนได้ยอมรับความผิดแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Galaxy Corporation ออกแถลงการณ์ระบุว่า บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความเท็จและเนื้อหามุ่งร้ายต่อศิลปิน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลของเกาหลีใต้ ซึ่งครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททางออนไลน์
บริษัทระบุว่า การดำเนินคดีครั้งนี้เกิดจากการติดตามเฝ้าระวังและรวบรวมหลักฐานมาเป็นเวลานาน รวมถึงข้อมูลร้องเรียนจากแฟนคลับ โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้จากชุมชนออนไลน์และบัญชีโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม
ที่น่าสนใจคือ ผู้ถูกกล่าวหาบางรายได้ยอมรับข้อกล่าวหาแล้ว คดีส่วนนี้จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนสอบสวนและส่งต่อให้อัยการดำเนินการต่อ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ปฏิเสธข้อกล่าวหายังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกระบวนการยุติธรรมที่ยังดำเนินอยู่ จึงไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
Galaxy Corporation ย้ำว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานยุติธรรมอย่างใกล้ชิด และขยายมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อปกป้องสิทธิของศิลปิน พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมให้เกิดการคุกคามหรือใส่ร้ายบนโลกออนไลน์อีกต่อไป
การเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจาก BIGBANG กำลังจะครบรอบ 20 ปีการเดบิวต์ในปีนี้ และมีแผนกลับมาทำกิจกรรม รวมถึงการขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีใหญ่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน ท่ามกลางความคาดหวังจากแฟนเพลงทั่วโลก