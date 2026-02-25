โปรดิวเซอร์เกิร์ลกรุ๊ปดัง XG ถูกจับในญี่ปุ่น ข้อหาครอบครองยาเสพติด

สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า ไซมอน วัย 39 ปี โปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเกิร์ลกรุ๊ป XG และอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ Dalmatian ถูกตำรวจกรุงโตเกียวจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติด ระหว่างเข้าพักที่โรงแรมในเมืองนาโกยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun ระบุว่า ไซมอน (ชื่อจริง จุนโฮ) ถูกจับพร้อมบุคคลอีก 3 ราย ในข้อหาละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติดของญี่ปุ่น หลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสว่ามีการใช้สารเสพติดภายในโรงแรม โดยตำรวจยึดโคเคนและกัญชาได้ในที่เกิดเหตุ ขณะที่ทั้งสี่คนถูกควบคุมตัวในช่วงเช้ามืด และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด
แหล่งข่าวในวงการบันเทิงญี่ปุ่นระบุว่า บุคคลอีก 3 คนที่ถูกจับพร้อมไซมอน เป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทบันเทิงรายใหญ่ของญี่ปุ่น
ไซมอนเดบิวต์ในปี 2010 กับวง Dalmatian และเข้าร่วมวงในปี 2012 ก่อนที่วงจะยุติกิจกรรมในปี 2013 จากนั้นเขาผันตัวเป็นโปรดิวเซอร์ ก่อตั้งบริษัทบันเทิงของตนเองในปี 2017 และเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ป XG ซึ่งมีสมาชิกชาวญี่ปุ่นทั้งหมดในปี 2022
ขณะนี้ XG กำลังอยู่ระหว่างเวิลด์ทัวร์ครั้งที่สอง โดยเริ่มการแสดงที่โยโกฮามา ระหว่างวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ มีผู้ชมรวมประมาณ 60,000 คน ก่อนเดินสายต่อที่นาโกยาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีรายงานว่าไซมอนเข้าร่วมชมการแสดงด้วย
หลังมีข่าวการจับกุม ตัวแทนของ XG เปิดเผยว่า รับทราบรายงานดังกล่าวและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่ XG และต้นสังกัด XGALX ออกแถลงการณ์ขอโทษแฟนคลับ ALPHAZ ต่อความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าสมาชิกวงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมถึงดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสมาชิกเป็นอันดับแรก
สมาชิก XG ยังส่งข้อความถึงแฟน ๆ ว่ารู้สึกตกใจและสับสนกับข่าวที่เกิดขึ้น พร้อมขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุน โดยยืนยันว่าจะทุ่มเทกับกิจกรรมของวงต่อไป
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเวิลด์ทัวร์ของ XG หรือไม่ โดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น