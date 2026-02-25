แฟนๆอึ้ง “ยุนโฮ ATEEZ” ถ่ายเซลฟีแต่ฉากหลังมีแต่เซ็กซ์ทอย

ทำเอาแฟนๆที่เห็นรูปต่างอึ้งไปตามๆกันหลังได้เห็นภาพของ “ยุนโฮ” จากวง ATEEZ ที่เดินทางไป มิลาน อิตาลี เพื่อเข้าร่วมอีเวนต์ของ Diesel ถ่ายเซลฟีโดยมีฉากหลังเต็มไปด้วยเซ็กซ์ทอยวางอยู่
ตามรายงานระบุว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ยุนโฮ ได้ยืนยันว่าเขาจะไปร่วมชมโชว์ของ Diesel จนแฟนๆเชื่อว่าเขาอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ จนกระทั่งวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ยุนโฮ ได้ปรากฏตัวในงานในชุดของ Diesel ท่ามกลางเสียงขื่นชมถึงสไตล์และรูปลักษณ์ของเขาที่ดูไม่ต่างจากนายแบบบนรันเวย์
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำเอาแฟนๆตาดีสนอกสนใจเป็นพิเศษเมื่อสังเกตเห็นฉากหลังในหลายๆรูปของเขาที่งาน Diesel’s Fall 2026 กับธีม walk of shame เป็นคอนเซ็ปท์ที่อ้างถึงการกลับบ้านอย่างกระอักกระอ่วนหลังจากเที่ยวกลางคืน โดยนำเสนอในรูปแบบแฟชั่นที่มีความยั่วเย้า
การออกแบบฉากของโชว์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากหลากหลายชนิดที่อ้างอิงถึงแคมเปญและการร่วมงานในอดีตของ Diesel รวมถึงสิ่งของที่ค่อนข้างล่อแหลมซึ่งเคยใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์มาก่อน เช่น ของทะลึ่งที่แจกเป็นบัตรเชิญสำหรับโชว์ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งของล่อแหลมบางอย่างปรากฏขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในภาพพื้นหลังที่ ยุนโฮ ถ่ายไว้ ทำให้แฟนๆ ต่างพากันเปรียบเทียบภาพเหล่านั้นอย่างติดตลก ว่าเหมือนกับเกม “ตามหาวัลโด” ภาพดังกล่าวเลยกลายเป็นไวรัลอย่างรวด้ร็วในโลกออนไลน์ โดยหลายคนแสดงความสนุกสนานและรู้สึกตลก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักกับไอดอลเคป็อปที่มักจะห่วงเรื่องภาพลักษณ์ และระมัดระวังในการนำเสนอภาพแต่ละภาพอยู่เสมอ