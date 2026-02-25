“คริส เฮมสเวิร์ธ” คิดผิดย้ายกลับออสเตรเลียหลังมีคนโดนฉลามกัดตายหน้าบ้าน

ทำเอาหนุ่มออสซี่สายเซิร์ฟอย่าง “คริส เฮมสเวิร์ธ” นักแสดงดังต้องเครียดกันเลยทีเดียวเมื่อการตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่ออสเตรเลียที่บ้านริมทะเลกลายเป็นการตัดสินใจพลาด หลังมีคนเสียชีวิตในละแวกดังกล่าวหลายราย
คริส เฮมสเวิร์ธ นักอสดงดังวัย 42 ปี ที่เติบโตมาใน Down Under แต่อาศัยอยู่ในอเมริกานานหลายปีก่อนจะย้ายกลับออสเตรเลียในปี 2015 พร้อมกับภรรยา เอลซา ปาตากี และลูกๆ แต่มาตอนนี้เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกผิดที่ย้ายกลับไปหลังพบว่ามีนักเล่นเซิร์ฟเสียชีวิตถึง 2 รายที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นาทีในละแวกบ้านของเขาที่ Byron Bay
ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางพอดแคสต์กับ SmartLess เขากล่าวว่า “ตอนผมย้ายไป Byron Bay ครั้งแรก มีข่าวเรื่องฉลามจู่โจมคน มีคนเสียชีวิต 2 คน รอดชีวิต 1 คน ภายในระยะเวลาแค่ 2 สัปดาห์ มีหนึ่งคนโดนที่หน้าบ้านผม อีกคนห่างไปทางใต้จากบ้านแค่ 10 นาที และอีกคนห่างไปทางเหนือแค่ 5 นาที ผมคิดเลย ‘ย้ายมาที่ไหนวะเนี่ย? ทำอะไรลงไป?‘ มันบ้ามาก”
“จากนั้น ผมก็ออกไปเล่นเซิร์ฟ แต่มันก็มีคนอื่นๆเล่นอยู่ด้วย รู้สึกว่าฉลามมันมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น โอกาสของเราที่จะโดนกัดมันน้อยลง มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฮลิคอปเตอร์จะบินขึ้นลงตามแนวชายฝั่งเพื่อตรวจหาฉลาม และพวกเขาก็จะเปิดไซเรนไม่รู้เพราะอะไร แต่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ฉลามไล่ล่ากันอย่างดุเดือด
[พวกเขาเปิดไซเรน] หรือไม่ก็แจ้งตำรวจ แล้วตำรวจก็จะมาพร้อมลำโพงขนาดใหญ่และบอกให้ทุกคนขึ้นจากน้ำ และทุกคนก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดแบบว่า 'อ๊าก ไม่มีทางขึ้นจากน้ำหรอก' แต่ว่ามือเริ่มพายเข้าฝั่งทีละคนแล้วพูดว่า 'ก็ได้ๆ เราขึ้นฝั่งก็ได้' ฉลามกระทิงและฉลามขาวเป็นฉลามที่พบได้มากที่สุด”
อย่างไรก็ตาม คริส ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความเสี่ยงจากการถูกฉลามโจมตีมาทำให้เขาเลิกเล่นกีฬาที่เขารัก เขากล่าวเสริมว่า “ผมเล่นเซิร์ฟทุกวัน... ผมได้ยินมาว่าในอเมริกา มีคนตายจากการเขย่าตู้ขายของอัตโนมัติเพื่อเอาช็อกโกแลตออกมาแล้วมันพังลงมาทับมากกว่าเสียอีก แต่ก็ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า”
นอกจากระวังฉลามแล้ว เขายังบอกว่ารอบบ้านของเขาเต็มไปด้วยงูอีกด้วย และลูกๆ ทั้งสามคนของเขาก็ไม่รู้สึกรำคาญงูเหล่านั้น แต่แมตต์ เดมอน เพื่อนจากฮอลลีวูดของเขา กลับต้องตกใจกับเรื่องเล่านี้ระหว่างการมาเที่ยวที่ Down Under ครั้งแรก
คริสกล่าวว่า: “มันมีงูเยอะมาก เราเห็นงูเยอะมากรอบๆ บ้าน และงูหลามก็เยอะมาก แต่งูหลามพวกนี้หวงถิ่นมาก ก็จะไล่พวกตัวที่อันตรายออกไป... เราไม่รังเกียจที่จะมีงูหลามอยู่แถวนี้ ลูกๆ ของผมบางครั้งก็ไปจับหางมันเล่นด้วยซ้ำ
แมตต์ เดมอน เขาถามคำถามผมมากมายก่อนที่พวกเขาจะมาออสเตรเลีย ผมก็เลยบอกว่า ‘อ๋อ นายไม่เป็นไรหรอก’ วันแรกเขาขับรถไปตามถนน พอลงจากรถก็เหยียบงูเข้าเต็มๆ ผมอยู่ที่นี่มา 42 ปี ไม่เคยเหยียบงูเลยสักครั้ง วันแรกเลยเนี่ยนะ เขาโง่จริงๆ”