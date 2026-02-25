เปิดตัวครั้งแรก "K2O" มิวสิกเฟสติวัล K-Pop กลางสายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้จักรวาล S2O

ทัพศิลปินเกาหลีบุกกรุงสงกรานต์นี้! งานน้องใหม่ “K2O Songkran Music Festival” 14 เมษายนนี้ มันส์ เปียก ฉ่ำ กับโปรดักชันระดับโลก ภายใต้จักรวาล S2O
เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการดนตรีไทย เมื่อ S2O Songkran Music Festival ขยายจักรวาลความมันส์ เปิดตัวโปรเจกต์น้องใหม่ล่าสุดในชื่อ “K2O Songkran Music Festival” อย่างเป็นทางการ โดยจะเดบิวต์ครั้งแรกในวันที่ 14 เมษายน 2569 นี้
K2O คือเทศกาลดนตรี ที่รวมศิลปิน K-Pop กลางสายน้ำรูปแบบเต็มครั้งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวมศิลปินเกาหลีชื่อดัง พร้อมโชว์ Performance สุดพลัง ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ บนเวทีโปรดักชันระดับโลกจากทีมผู้สร้างงานน้ำสงกรานต์อันเป็นไอคอนิกของไทยอย่าง S2O เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกให้แฟน K-Pop ทุกเพศทุกวัย ได้มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจไปด้วยกัน
K2O ถูกออกแบบให้เป็น จุดนัดพบแห่งใหม่ของคนรักดนตรีเกาหลี โดยชูไฮไลต์การแสดงจากศิลปินแถวหน้าของวงการ ได้แก่ RIIZE, KISS OF LIFE, LNGSHOT, FIFTY FIFTY และศิลปิน T-POP ชาวไทยอย่าง DAOU ที่มาพร้อม Special Guest OFFROAD มาร่วมสร้างสีสันบนเวทีเดียวกัน ผสานกับมาตรฐานโปรดักชันระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเวทีดีไซน์ขนาดยักษ์ งานภาพ แสง สี เสียงสุดล้ำ และระบบฉีดน้ำเอกลักษณ์ของ S2O ที่จะทำให้ทุกจังหวะดนตรีสนุก ฉ่ำ และเร้าใจยิ่งกว่าเดิมตลอดทั้งคืน
ภายในงานยังเติมเต็มประสบการณ์ด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนวัฒนธรรมป๊อบคัลเจอร์ระหว่างไทยและเกาหลี โซนอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมพื้นที่จัดงานใหม่ S2O LAND ถนนรัชดาภิเษก ที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก และออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และให้ประทับใจแฟน ๆ ที่สุด
