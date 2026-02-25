"จางหนาน" แท็คมือ "คนบันเทิงไทย" ร่วมงานงานตลาดนัดครอบครัวตรุษจีนเด็กและเยาวชนเมืองฉงชิ่ง ปี 2026 ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์

กลุ่มวิทยุและโทรทัศน์ฉงชิ่ง (Chongqing Broadcasting Media Group) ได้จัดกิจกรรม
“璞玉未央，丙午跨岁” — งานตลาดนัดครอบครัวตรุษจีนเด็กและเยาวชนเมืองฉงชิ่ง ปี 2026 ณ สำนักงานใหญ่กลุ่มวิทยุและโทรทัศน์ฉงชิ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและปิดฉากลงอย่างงดงาม
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยหันปิงจำกัดและชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพิเศษ ช่วยเติมเต็มบรรยากาศนานาชาติให้กับงานอย่างโดดเด่น
ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายและรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยไฮไลต์สำคัญคือ โซนจัดแสดงสินค้าคุณภาพจากประเทศไทย (Asia Top Awards Market 2026) ซึ่งรวบรวมสินค้าไทยขึ้นชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงล้วนได้รับรางวัลและการยอมรับในประเทศไทย ได้แก่รางวัล Asia Top Product Awards 2026 และ รางวัล Asia Top Star Awards 2026 จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐาน และอิทธิพลของสินค้าไทยในระดับนานาชาติ
กิจกรรมครั้งนี้นำเสนอผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายพื้นที่ ควบคู่กับกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กและครอบครัว สร้างบรรยากาศที่คึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งช่วยขยายมุมมองนานาชาติและยกระดับคุณภาพโดยรวมของตลาดนัดอย่างชัดเจน
ในโอกาสเดียวกัน หน่วยงานและผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน ยังได้รับ ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร “พันธมิตรความร่วมมือดีเด่น” จากคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการแสดงตรุษจีนเด็กและเยาวชนเมืองฉงชิ่ง ในสังกัดกลุ่มวิทยุและโทรทัศน์ฉงชิ่งเพื่อยกย่องบทบาทในการเสริมสร้างมิติความเป็นนานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน–ไทย
โดยผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอ สินค้าไทย อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้โซนประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน ชาวเมืองฉงชิ่งจึงสามารถสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ผู้แทนจากภาคธุรกิจไทยหลายรายได้แสดงความชื่นชมต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวฉงชิ่ง และเห็นพ้องว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีอันทรงคุณค่าสำหรับการทำความเข้าใจตลาดจีน และการขยายความร่วมมือระหว่างจีนและไทย ในพิธีปิดงาน คณะผู้จัดได้มอบ รางวัล “พันธมิตรความร่วมมือดีเด่น” แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อยกย่องคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
การมีส่วนร่วมอย่างประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ ถือเป็นผลลัพธ์สำคัญของความพยายามของนครฉงชิ่งในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และการสร้างสภาพแวดล้อมการบริโภคที่มีความหลากหลายและเป็นสากล ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ในอนาคตจะเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเขียนบทใหม่แห่งมิตรภาพจีน–ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น