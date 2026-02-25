“มุกดา นรินทร์รักษ์” รักล่มไฮโซหมื่นล้าน ประกาศโสดแล้ว!

เดือนก.พ.ปีนี้ดุจริงๆ มีหลายคู่เลิกราช็อกวงการบันเทิง ล่าสุด “มุกดา นรินทร์รักษ์” ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวซุ่มปลูกต้นรักไฮโซหมื่นล้าน อยู่ในระหว่างศึกษาดูใจกันกับ “สิทธิ ศรีชวาลา” ก็ได้เผยเต็มๆ ปากแล้วว่าโสด ผ่านช่องของเพื่อนสนิทอย่าง “พลอย รัญดภา” ที่ได้ถามหลายๆ เรื่อง รวมถึงเรื่องความรัก ซึ่งในตอนท้ายคลิป พลอยถามมุกดาว่าโสดไหม มุกดาตอบว่า โสดค่ะ ทำพลอยถึงกับหัวเราะบอก อะไรวะเนี่ย!
นอกจากนี้พลอยได้ถามอีกว่าไปช่องวันมีคนมาจีบไหม มุกดาหันขวับยิ้มๆ ตอบ “ไม่มี” พลอยแซวพูดเรื่องคนจีบลมมาเลย พายุเข้า เธอเรียกพายุมาเปล่าเนี่ย
อย่างไรก็ตาม เดือนธ.ค.ปี 68 มุกดาเคยออกมาแย็ปๆ เรื่องความรักของตนเองกับไฮโซหมื่นล้าน ว่าอาจไม่ใช่ก็ได้ ไม่อยากให้คิดว่ากำลังคบกัน พร้อมขออภัยหากใครคิดว่าเป็นแฟนกันแล้ว