“ธีร์” นักร้องนำ Only Monday สละรายได้ทั้งหมดให้เพื่อนร่วมวง จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปมคลิปหลุดฉาว

Only Monday ประกาศหมดสัญญากับ Gmm music แล้ว ขอโอกาสกลับมาทำงาน “ธีร์” นักร้องนำ สละรายได้ทั้งหมดให้เพื่อนร่วมวง จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปมคลิปหลุดว่อนโซเชียล
จากกรณีประเด็นร้อนเกี่ยวกับคลิปส่วนตัวของ “ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์”นักร้องนำวง Only Monday ที่ถูกนำไปเผยแพร่จนได้รับความเสียหาย ล่าสุดทางวง Only Monday ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางของวงในอนาคต ระบุว่า
“สวัสดีครับพวกเราวง Only Monday ขอแจ้งอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ของวงตอนนี้ หลังจากที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาตรการเบื้องต้น เพื่อให้เข้าสู่การพูดคุยชี้แจงและสืบหาข้อเท็จจริงรวมไปถึงขั้นตอนสอบสวนทางกฎหมาย ในกรณีที่มีคนนำคลิปส่วนตัวของธีร์(นักร้องนำ)ไปลง social และทำให้เสื่อมเสีย
หลังจากได้พูดคุยกับค่าย GeneLab เพื่อหาข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมาแจ้งว่าสมาชิกวงคนอื่นๆ และคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพลงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในเรื่องที่เกิดขึ้น และได้แจ้งไปที่ส่วนกลางของ Gmm music ขอให้นำเพลงและ MV กลับมาขึ้นระบบอีกครั้ง แต่กำลังรอคำตอบอยู่ คิดว่าจะกลับมาได้ฟังกันเร็วๆ นี้ครับ โดยที่ธีร์ตัดสินใจว่าจะเอารายได้และค่าตอบแทนที่ได้จาก Streaming ให้กับเพื่อนในวงจัดสรรกันเอง โดยขอไม่รับรายได้ในส่วนนี้จนกว่าธีร์จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ครับ
ส่วนสัญญาของวง Only Monday กับ Gmm music ตอนนี้สัญญาได้หมดไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภา 2569 ที่ผ่านมา พวกเราได้มีการคุยกับคุณฟ้าใหม่ ผู้บริหาร GMM Music เมื่อวันที่ 22 กุมภา และได้รับการยื่นข้อเสนอให้ต่อสัญญา ซึ่งวงได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะครับ เนื่องจากตัวธีร์ยังอยู่ในระหว่างการขั้นตอนการพิสูจน์ และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นในระหว่างนี้ครับ
ตอนนี้พวกเราไม่ได้อยู่ค่ายไหน แต่ยังคงรักในดนตรี อยากเล่นดนตรี และขอโอกาสในการกลับมาทำงานรับงานจ้างเล่นดนตรีทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัว โดยธีร์ยินยอมและน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง และยังคงเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองต่อไป
ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากทุกทางในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณแฟนวงทุกคนจากใจ สักวันนึงวงก็อยากกลับไปทำงานกับพี่ๆค่าย กับทีมงาน GeneLab ที่ผมรักและร่วมเดินทางกันมาตลอดหลายปี ผมขอโอกาสจากทุกคนที่ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในระหว่างทางนี้ครับ”