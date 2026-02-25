“ตู่ นันทิดา” น้ำตาไหล “น้องเพลง” เปิดใจสาเหตุจบรัก “เป๊ก เศรณี” ทั้งที่ใกล้คำว่าคู่ชีวิต เคลียร์ชัดๆ เขาไปสานสัมพันธ์กับคนอื่น?

“เพลง ชนม์ทิดา” เปิดใจ เลิก “เป๊ก เศรณี” จบรักที่เกือบเป็นคู่ชีวิต ฝ่ายชายสานสัมพันธ์คนใหม่? เผยเหตุผลสุดจุก ให้เก็บชุดแต่งงานไว้ แต่ขอยุติสัมพันธ์ แม่ตู่ นันทิดา ร่ำไห้กอดลูก แม่พูดได้ไหม
ทำเอาแฟนๆ อยากใส่ใจ หลัง “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม”ควงคุณแม่ “ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย”ออกรายการคลับฟรายเดย์ เล่าเรื่องรักที่ต้องเลิกรากับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกุล”ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” โดยรายการมีการปล่อยทีเซอร์มาให้ดูเป็นน้ำจิ้ม ซึ่งเพลงได้เผยว่าความสัมพันธ์ครั้งท่านมา มันใกล้คำว่าคู่ชีวิตมากๆ นี่คือหัวใจของเพลง เพลงเจ็บแค่ไหน คุณแม่เจ็บกว่าเพลงร้อยเท่าพันเท่า
ขณะที่พิธีกรได้ถามว่า ใครเป็นคนที่ลุกขึ้นมาบอกก่อนว่า ไม่เป็นไร ถ้าไม่ตัดสินใจ ฉันเองตัดสินใจ ทำเพลงยกมือ บอกว่า “เพลงเองค่ะ เพลงรู้สึกว่าสังคมพูดว่า อ้าว ทำไมเพลงยังพูดอยู่กับคำว่า Postpone อีก ในเมื่ออีกฝ่ายนึงได้พูดแล้วว่า โสดแล้วนะ คือเรื่องราวมันเริ่มไม่ตรงกันค่ะ เหตุผลที่เพลงขอคุย ขอความชัดเจน”
เมื่อพิธีกรถามว่า “เขาตอบว่าอะไร” เพลงบอกว่า “ไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่วันนี้ไม่พร้อม ขอเวลา แต่ก็ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้ แต่ก็คือขอยุติความสัมพันธ์” ถึงขั้นพิธีกรบอกจะเอาอะไรกับชีวิตฉันวะ… ยากจัง!
งานนี้ “อั๋น ภูวนาท” ได้ถามกลางรายการว่า ถ้าบอกว่าเขาโสดเนี่ย แล้วเขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ หรือความสัมพันธ์อื่นหรือเปล่า มีไหม? เพลงยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อย ทำ “พี่อ้อย นภาพร” เผยว่า “โอเค ยิ้มเป็นคำตอบ… โอเคจ้ะ”
ขณะที่ตู่ นันทิดา ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “กล้าพูดได้เลยว่า...(หันไปหาเพลง) แม่พูดดีไหม แม่พูดได้ไหม” แล้วก็ร้องไห้กอดลูกสาว
