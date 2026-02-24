ย้อนฟังปัญหาชีวิตคู่ “แจ็ค แฟนฉัน - ใบหม่อน” ละเลยหน้าที่สามีจนเมียบอกเลิก แต่ให้โอกาสครั้งสุดท้าย!

กลายเป็นข่าวช็อกใจแฟนคลับ และแอบเสียดายอยู่ไม่น้อย หลัง “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ออกมายอมรับผ่านรายการข่าวใส่ไข่ ได้ลดสถานะ “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” แยกทางกัน 2 เดือนแล้ว ยืนยันไร้มือที่สาม
งานนี้หากย้อนไปถึงบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ เคยได้ออกมาเล่าปัญหาครอบครัว ทำเอาแจ็คถึงขั้นน้ำตาซึม เพราะถูกใบหม่อนขอเลิก เหตุไม่มีเวลาให้กัน เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ปี 2568 ในงานเปิดหนัง ฟู้ดทรัค ลัก(รัก) หมูเด้ง” ของแจ็ค นั่นเอง
แจ็ค : “ทะเลาะกัน ที่ผ่านมาเกือบมีปัญหาครอบครัวเพราะว่าแบ่งเวลาไม่ถูก ผมจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกเท่าไหร่ ผมเองก็เห็นใจภรรยาช่วงที่เขาคลอด ช่วงแรกๆ ผมเข้าใจแม่ๆ เป็นกันหมด ผมเลยวางแผนกับภรรยากันใหม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมสำเร็จ ผมจะพาภรรยากับลูกไปเที่ยว ให้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ใบหม่อนก็น่าเห็นใจ เขาจะอยู่แต่บ้านดูแลลูกคนเดียว รอสามีกลับดึกๆ ดื่นๆ ก็ขอบคุณที่เขาให้โอกาส เห็นใจว่าเรากำลังทำงาน หาเงินเพื่อสร้างครอบครัว เราไม่ได้ไปเกเร มีข่าวไม่ดี มีเรื่องมือที่ 3 เที่ยวผู้หญิง ไม่มีแล้ว อยากจะเป็นแบบอย่าง สมัยนี้ทัวร์ลงน่ากลัวมาก”
ใบหม่อน : “ตื่นเช้ามาไม่เคยได้เห็นหน้าเขาเลย เขากลับมาบ้านเราก็นอนกับลูกแล้ว กลายเป็นวันๆ นึงไม่ได้เห็นหน้าเขาเลย แทบจะไม่ได้คุยกัน เหมือนคุยแต่ในแชต ทำแต่งานทุกวันจริงๆ ไปเช้ากลับดึก บางวันกลับตี 2-3 ลูกก็ไม่ได้เจอ แล้วตอนนี้ลูกติดเขามาก เรียกปะป๊าทั้งวันทั้งที่แม่เป็นคนเลี้ยง เราก็ไม่ได้เจอ ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย เหมือนคนที่อยู่บ้านเดียวกันแต่กลับไม่รู้จักกันเลย คนละเวลา เรารับงานรีวิวทำงานอยู่บ้าน ส่วนเขาทำงานนอกบ้านทุกวัน เราก็รู้สึกโดดเดี่ยว น้อยใจ มันดิ่ง มันอารมณ์คุณแม่ด้วย (เบบี้บลู?) ก็เกี่ยวด้วยนิดนึง ตัวเองเป็นคนคิดมากด้วย รู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่า ทำไมไม่อยู่ใกล้ ไม่สนใจเรากับลูกเลย ก็เลยบอกเขาว่าเราแยกกันไหม หนังก็ใกล้จะออกด้วย เขาก็ร้องไห้”
แจ็ค : “ตอนนั้นตกใจมาก ช็อก วันนั้นคือวันแม่ 12 สิงหาคมพอดี”
ใบหม่อน : “ความรู้สึกตอนนั้นคือเราเก็บมานานแล้ว รวมถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเราสองคนด้วย เราก็น้อยใจเลยบอกเขาเราแยกทางกันไหม แยกกันอยู่ เราเข้าใจแหละว่าเขาออกไปทำงานหาเงินให้เรากับลูก งี่เง่าทำไม มันมีบางเรื่องที่เราคุยปรับความเข้าใจกันหลายรอบแล้วมันมีเรื่องของเราสองคนด้วย ความผู้หญิงก็คิดเยอะ”
แจ็ค : “ก็ตกใจกับประโยคที่เขาบอก เราไม่โทษเขาเสียหมด เราโทษตัวเองด้วย เราต้องแบ่งเวลา ครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็ค่อยๆ คุยกับเขาให้เขาใจเย็นๆ พยายามปรับความเข้าใจกัน ใบหม่อนเป็นคนที่รักลูกมาก ผมเองก็รักลูกเหมือนกัน งั้นเราลองมาปรับกันใหม่ ให้คากิมองว่าเรายังเป็นพ่อกับแม่ที่ดีได้ ก็ค่อยๆตั้งสติ คุยกันให้มากขึ้น ตอนนี้ดีกันแล้ว”
ใบหม่อน : “พี่แจ็คเขาก็ไปขอคำปรึกษาจากพี่ๆ คนอื่นที่เขามีประสบการณ์ ตอนแรกเขานิ่ง ยิ่งนิ่งมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่สนใจ เราเลยแบบงั้นฉันก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วกันจนเขาเคลียร์งานอะไรเสร็จหมดแล้ว เขาเลยมานั่งคุยกับเรา เขาก็มาขอโทษ ขอโอกาส”
แจ็ค : “มีเรื่องวันที่12 ได้เคลียร์กัน 16-17”
ใบหม่อน : “เราเหมือนจะว้าวุ่นคนเดียวเพราะเขานิ่งมาก เขาเครียด”
แจ็ค : “เราต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไง เราต้องทำงานไง พอทำงานเสร็จก็ค่อยมาเครียด เรื่องก็ไม่จบที่รายการมาดิครับ ตั๊ก-บอล-แจ๊ส ช่วยเคลียร์ให้”
ใบหม่อน : “เขาให้ไปเป็นแขกรับเชิญเฉยๆ ก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องเรา รายการให้เราไปเซอร์ไพรส์พี่แจ๊ส แต่กลายเป็นว่าเราโดนเซอร์ไพรส์เอง”
แจ็ค : “ก็ขอโทษเขา ขอโอกาสเริ่มใหม่ ก็มองเขาเป็นภรรยาเหมือนเดิม ทำอะไรก็เห็นใจเด็กดีกว่า เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยการที่เราปรับกันได้ เราไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเดียวแล้ว เราเป็นครอบครัวกันแล้ว ความเป็นแฟนจะหายไปเพราะเราเลือกที่จะเป็นครอบครัวแล้ว ใบหม่อนเขาน่ารัก เขาพร้อมปรับ ผมเองก็พร้อมปรับ คากิเลยยังโชคดี ไม่ต้องหาแม่ใหม่ และหม่อนก็ไม่ต้องหาสามีใหม่ หรือผัวใหม่ ใบหม่อนเขาก็อดทน เขารักคากิมาก เขาอยากให้คากิอบอุ่น แต่เขาก็พยายามจะปรับเราเหมือนกัน หนังก็เป็นเครื่องช่วยพิสูจน์เหมือนกันที่ผมหายไปเพราะเรื่องนี้ด้วย”
ใบหม่อน : “หลังจากจบรายการก็คุยกับเขาว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่จะคุยเรื่องนี้ ถ้ามีอีกรอบก็คือรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือทุกอย่างมันดูไวไปหมดเลย ด้วยอารมณ์ตอนนั้นเรารู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้ว และอย่าสัญญาดีกว่า ไม่ต้องสัญญาหรอก แค่ทำให้ได้”
แจ็ค : “สัญญาเขาไม่เชื่อแล้ว ผมว่าใบหม่อนก็ต้องเข้าใจด้วย ถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาอะไรกิน มันไม่มีอะไรหรอก ผมไปพลาดเรื่องไม่มีเวลาจริงๆ เลย เขาเลยน้อยใจ”
ใบหม่อน : “อาจจะละเลยในหน้าที่สามีเฉยๆ ลูกไม่ลืมหน้าเขาหรอก ลูกเรียกหาเขาตลอด”
แจ็ค : “รักเมียมากๆ (หอมแก้มโชว์) ผมก็กลัวครับ เขาบอกโอกาสครั้งสุดท้ายแล้ว เขาหาผัวใหม่ได้ดีกว่าผมอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นครอบครัวอยู่”