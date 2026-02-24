ช็อก! “แจ็ค แฟนฉัน” รับลดสถานะสามีภรรยา “ใบหม่อน กิตติยา” แยกกัน 2 เดือนแล้ว!

“แจ็ค แฟนฉัน” รับลดสถานะสามีภรรยา “ใบหม่อน กิตติยา” แยกกัน 2 เดือนแล้ว เผยพยายามปรับให้ลงตัวที่สุดแต่สุดท้ายก็เข้าใจซึ่งกันและกัน จากนี้ขอทำหน้าที่พ่อแม่อย่างดีที่สุด
หลังจากมีรายงาน “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ กับนางเอกคนสวย “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” อันฟอลโลว์ไอจี และไม่มีภาพหวานด้วยกันมา 2 เดือนแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีภาพตัวเองกับลูกเท่านั้น ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” พี่คนสนิทของแจ็ค ได้ต่อสายหา ซึ่งแจ็คก็ยอมรับว่าตอนนี้สดสถานะสามีภรรยากับใบหม่อนแล้ว
“ผมกับใบหม่อนเราลดสถานะจากสามรภรรยาแล้วครับ ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดกับลูก หลักๆ ก็คุยกัน เจอกัน เจอน้อง เจอใบหม่อนปกติ ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงด้วยกันแล้ว (อาจจะมีโอกาสกลับมา?) ณ ตอนนี้เป็นพ่อกับแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูก ทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่างดีที่สุด เรายังพาลูกไปเที่ยว พาลูกไปกินข้าวข้างนอก เดี๋ยวจะมีพาลูกไปโรงเรียน เดี๋ยวจะพาลูกไปสมัครเรียนอีกไม่กี่วัน
โฟกัสที่ลูกอย่างเดียว ไม่ได้ทะเลาะ ไม่ได้มีปัญหามือที่ 3 อะไรเลย เราพยายามปรับกันแล้วหลายๆ อย่าง พยายามจะให้มันลงตัวที่สุด แต่สุดท้ายเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งคู่ ใบหม่อนก็น่ารัก เราเข้าใจทั้งหมดทั้งมวล คนรอบตัวผมก็เป็นห่วงมานานแล้ว ก็เข้าใจในสิ่งที่ทุกคนเต็มที่ เรื่องครอบครัวเราพยายามกันเต็มที่แล้วจริงๆ พยายามจะพูดกันให้น้อยที่สุด ก็แยกกันมา 2 เดือนแล้ว ใช่ครับ”