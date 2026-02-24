found & found ถอดสูตรสกินแคร์แบบสาวเกาหลี จาก 10 Steps สู่ 5 Steps เรียบง่าย ที่ทำได้จริงในทุกวัน

ในยุคที่ Skincare product มีให้เลือกมากมายจนผู้บริโภคแทบตัดสินใจไม่ถูก การมี “รูทีนดูแลผิวที่เรียบง่าย แต่ได้ผลจริง” จึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่ โดยเฉพาะกระแส K - Beauty ที่ไม่ได้โฟกัสความขาวหรือการปกปิด แต่ให้ความสำคัญกับคำว่า Glass Skin, Healthy Skin และ Skin Barrier ให้ผิวสุขภาพดีจากภายในดูใสแบบเป็นธรรมชาติ
found & found ในฐานะผู้นำด้านสุขภาพและความงาม ที่คัดสรรบิวตี้ไอเทมจากญี่ปุ่นและเกาหลี ได้ถอดสูตรการดูแลผิวสาวเกาหลีให้ตรงตาม 5 Steps Skincare Routine ภายใต้คอนเซ็ปต์ Simple. Easy. Everyskin. เรียบง่าย ใช้ง่าย เหมาะกับทุกสภาพผิว แถมขั้นตอนไม่เยอะ ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน
จากรูทีน 10 ขั้นตอนแบบเพื่อนสาวเกาหลี found & found คัดมาเน้น ๆ 5 ขั้นตอนที่ “ผิวต้องการจริง”
1. Cleanse –หัวใจของผิวดี เริ่มจากผิวสะอาด ด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ทำความสะอาดสิ่งสกปรก ลดการอุดตันของรูขุมขน โดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ช่วยรักษาสมดุลผิวตามแนวคิด Korean skincare ที่ให้ความสำคัญกับความอ่อนโยน ไม่ระคายเคือง
•FIF by Faith in Face Truly Waterly Cleansing Water ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดสูตรน้ำ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลักรวม 14 ชนิด เช็ดเมคอัพอย่างอ่อนโยนในขั้นตอนเดียว
•Dr.Plinus Z Acne Cleanser ชำระล้างผิวอย่างล้ำลึกโดยไม่ระคายเคือง ด้วยเนื้อสัมผัสที่แน่นและฟองละเอียด ทำความสะอาดอย่างหมดจดโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึง
2. Prep – เตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุง ขั้นตอนสำคัญแบบสาวเกาหลี ที่ช่วย “ปลุกผิว” ให้พร้อมรับการบำรุง ใช้โทนเนอร์หรือ Pad เช็ดผิว เพื่อปรับสมดุล เติมน้ำให้ผิว และช่วยให้สกินแคร์ขั้นตอนถัดไปซึมซาบได้ดีขึ้น
•Abib Glutathiosome Dark Spot Pad Vita Touch แผ่นโทนเนอร์เติมน้ำให้ผิวฉ่ำ พร้อมช่วยลดเลือนจุดด่างดำ
•Torriden Balanceful Cica Toner Pad 60 Sheets ช่วยปลอบประโลมผิว ขจัดความมันส่วนเกิน และช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน
3. Treat – ดูแลปัญหาผิวแบบตรงจุด เลือกเซรั่มหรือแอมพูลที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวเฉพาะบุคคล เช่น ผิวอ่อนแอ รอยแดง สิว หรือผิวขาดน้ำ เน้นการดูแลแบบเฉพาะจุด ไม่บำรุงเกินความจำเป็น
•Bioheal BOH Probioderm 3D Lifting Ampoule ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อย 3 มิติ ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้แน่นตึง ดูอ่อนเยาว์
•Mediheal Vitamin C Brightening Serum ปลุกผิวใส ชุ่มชื้นยาวนาน ฟื้นฟูปัญหาผิวหมองคล้ำอย่างอ่อนโยน
4. Moisturize – เติมความชุ่มชื้น ล็อกน้ำให้ผิว แข็งแรงจากภายใน ทาครีมบำรุงเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้น เสริมเกราะป้องกันผิว ให้ผิวแข็งแรง ดูฉ่ำใสแบบ Glass Skin Look สุขภาพดีในระยะยาว
•Corthe Dermo Essential Moisture-Rx Recharging ครีมเนื้อเจลตัวดัง ซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหน้า บำรุง ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้น
•Rojukiss Reju-PDRN Moisture Boost & Lock Gel Cream ฟื้นบำรุงผิวแห้งขาดน้ำ ให้ผิวดูสุขภาพดี เนื้อบางเบา ซึมไว ให้ผิวอิ่มน้ำ พร้อมล็อคความชุ่มชื้นยาวนาน
5. Protect – ปกป้องผิวจากแดด หัวใจของสกินแคร์ที่สำคัญที่สุด ปกป้องผิวจากแสงแดด รังสี UV มลภาวะ และฝุ่น PM2.5 ด้วยครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน เพราะในวัฒนธรรมความงามแบบเกาหลี “กันแดด” คือสกินแคร์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของผิวดี
•Haruharu Wonder Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen SPF50+/PA++++ กันแดดเนื้อซึมเข้าผิวเร็ว พร้อมสารบำรุงจัดเต็มจากสารสกัดจากข้าวดำหมัก จากประเทศเกาหลี
•Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice B5 SPF50+ PA++++ ด้วยส่วนผสมของน้ำรำข้าว และแพนทีนอล ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และปกป้องผิวจากรังสียูวี ให้ผิวสดชื่น เปล่งปลั่ง ซึมซาบเร็ว เหมาะสำหรับใช้เป็นประจำทุกวัน
รูทีนนี้เหมาะกับใคร?
•คนที่อยากเริ่มดูแลผิวแบบจริงจัง แต่ไม่อยากทำหลายขั้นตอน
•คนวัยเรียน วัยทำงานที่ต้องการสกินแคร์ที่ใช้ง่าย ประหยัดเวลา
•ผู้ที่ชอบแนว Korean skincare แต่ต้องการความเรียบง่าย
•คนที่มองหา Skincare product ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
found & found เชื่อว่า…ผิวสวยไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ต้อง “ถูกขั้นตอน” และ “สม่ำเสมอ” เพราะผิวสุขภาพดี คือผลลัพธ์ของการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน สัมผัสประสบการณ์ 5 Steps Skincare Routine สไตล์ found & found ทดลองทำรูทีนง่าย ๆ เพื่อผิวสุขภาพดีในทุกวันของคุณ ได้แล้ววันนี้ที่หน้าร้าน found & found ทุกสาขา หรือเลือกช้อปสินค้าอื่นๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วกดผ่านช่องทาง GrabMart Line Man Mart, Shopee, Lazada และ Tiktok Shop คลิกเลย https://foundnfound.click/bn1
พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบจบที่ found & found
ติดตามข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line