“ม้า อรนภา” หงุดหงิดเจอเล่นใหญ่บุกร้องเรียนอย่างกะตนเป็นโจร ลั่นหนีมาเป็นแม่ค้าแล้วก็ยังรังควาญกันไม่เลิก

“ม้า อรนภา” ยังไม่รู้ตัวใครแกล้งร้องเรียนขายห่อหมกไม่ติดป้ายราคา ลั่นตนสะเพร่าเอง ไม่ได้ตั้งใจไลฟ์ตอนที่เจ้าหน้าที่บุก แต่ไลฟ์เป็นปกติขณะขายของอยู่แล้ว ทำไมยังรังควาญกันไม่เลิก หงุดหงิดเจอเล่นใหญ่เจ้าหน้าที่มากัน 5 คนอย่างกะตนเป็นโจร
ทั้งไลฟ์สด ทั้งโพสต์เหตุการณ์ถูกเจ้าหน้าที่ 5 คนบุกล้อมร้านขายห่อหมก ทำ “ม้า อรนภา กฤษฎี” อารมณ์เสีย วีนฉ่ำ บอกแบบนี้แกล้งกันชัดๆ หลังเจ้าหน้าที่อ่านคำร้องเรียน “…เรื่องร้องเรียนอย่าให้คดีความมันไม่ดำเนินไปนะ ด้วยสาเหตุที่ดิฉันเป็นคนมีชื่อเสียงและอิทธิพล…”
เจ้าตัวได้เผยกับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้ว่า…
“เจ้าหน้าที่ 5 คนมาที่ร้าน ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าเขามา เราขายของอยู่ สักพักเจ้าหน้าที่มายืนอ่านให้เราฟังว่าเขามาจากรมการควบคุมราคาสินค้า มีคนมาร้องเรียนว่าสินค้าของเราไม่ติดราคา จริงๆ เราขายห่อหมกมาจะ 6 ปีแล้ว เราก็ไม่ค่อยได้สนใจ แต่ว่าสินค้าอื่นๆ เรามีราคาบอกไม่ว่าจะน้ำพริก แกง ไข่พะโล้ ส้มโอ สาเหตุที่บอกราคาสินค้าตัวอื่นไว้เพราะเราขี้เกียจบอกราคาลูกค้า ห่อหมกมันร้อนด้วยเราก็ไม่รู้จะไปแปะตรงไหน
เราไม่ได้เป็นแม่ค้ามาก่อนเราก็ไม่ได้ศึกษาว่าการขายสินค้ามันจะต้องมีราคาแปะ เราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงๆ สะเพร่าเอง จนกระทั่งมีคนมาร้องเรียน เราก็ต้องยอมรับ เราไม่ได้ละเอียดลึกลงไปถึงเรื่องกฎหมาย โถ ชีวิตไม่เคยเป็นแม่ค้าแผงลอยมาก่อน”
ตกใจและอารมณ์เสียเจ้าหน้าที่บุกร้าน 5 คน รู้เลยว่าแกล้งกันจากประโยค “…เรื่องร้องเรียนอย่าให้คดีความมันไม่ดำเนินไปนะ ด้วยสาเหตุที่ดิฉันเป็นคนมีชื่อเสียงและอิทธิพล…”
“ตกใจ อะไรคะ เกิดอะไรขึ้น เขาก็อธิบายให้ฟังอารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยน ต้องทำกันถึงขนาดนี้ มีอารมณ์เสียนะ ถามเขาใครที่เป็นคนแจ้ง เขาบอกว่าบอกไม่ได้ แต่เขามีเขียนมาร้องเรียน ผมจะอ่านให้ฟังแต่พี่อย่าอารมณ์เสียนะ เราฟังแล้วก็อารมณ์เสียจริงๆ เรื่องร้องเรียนอย่าให้คดีความมันไม่ดำเนินไปนะ ด้วยสาเหตุที่ดิฉันเป็นคนมีชื่อเสียงและอิทธิพล ฉันก็รู้สึกว่าใช้ประโยคแบบนี้เลยเหรอ รู้เลยว่าอย่างนี้แกล้งกัน รู้ทั้งรู้ว่าอาจจะทำเราไม่ได้ ถ้าไม่แกล้งเราจะเขียนประโยคนี้มาทำไม
เขาต้องการแกล้งเราจริงๆ ถ้าหวังดี ดิฉันว่าเขาคงมาบอกกันดีๆ ก็ได้ ดิฉันยังพูดกับเจ้าหน้าที่เลยว่าทำไมไม่มาบอกกัน มาบอกกันก็ได้ ไม่ใช่พาเจ้าหน้าที่มา 5 คนเหมือนดิฉันเป็นโจร เราก็ไม่รู้จริงๆ นี่ซื่อๆ เลยว่าไม่ได้จะหลบเลี่ยงความผิด ผิดคือผิด มาบอกสิม้ามีคนเขาร้องเรียนนะว่าไม่ได้ติดราคาตรงห่อหมก ช่วยติดหน่อย เราจะรีบทำเลย สินค้าอื่นเราก็ทำ แต่ห่อหมกทำไมเราถึงไม่คิดก็ไม่รู้เหมือนกัน”
เหตุการณ์อยู่ในไลฟ์ไม่ได้ตั้งใจ ปกติก็ไลฟ์สดขายของอยู่แล้ว
“ดิฉันไลฟ์ขายของเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยได้เห็นกันหมดว่าดิฉันวีนฉ่ำ ก็วี้ดเลยแหละ มันหงุดหงิดนะ แค่นี้เอง ทำไมต้องมากันขนาดนี้ มาบอกก็ได้ (มีสงสัยใคร?) ไม่รู้จะไปสงสัยใคร เวลาโพสต์ในติ๊กต๊อกก็เคยเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะ มีคนมาถามว่าราคาเท่าไหร่ เราก็บอก 80 ขายที่ไหนเราก็บอกไป จะมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาพิมพ์ว่าทำไมไม่ติดราคาสินค้า เราก็ตอบไปว่าลูกค้ารู้กันอยู่แล้ว เพราะขายมานานมาก ที่ลูกค้าจะถามคือทั้งหมดเท่าไหร่คะ กับลูกค้าใหม่ๆ ว่าห่อเท่าไหร่คะ เราก็จะแจกแจง ราคามันจะต่างกัน”
จากนี้จะทำให้ถูกต้อง นึกไม่ออกใครจะมาแกล้งตน
“เดี๋ยวเราจะทำแล้ว เดี๋ยวเขาจะมีใบร้องเรียนมาเรียกค่าปรับ 10,000 บาท เราก็วีนฉ่ำเลย ไม่ได้นะ เยอะไป ฉันแค่แผงลอย แต่เราก็ต้องฟังเขาต่อ เขาบอกว่าเราทำผิดครั้งแรกจะปรับแค่ 200 บาท (คิดว่าใครแกล้ง?) ตรงนั้นเราไม่มีคู่แข่ง ตรงนั้นไม่มีใครขายห่อหมก มีดิฉันเจ้าเดียว คนอื่นก็ขายกันเป็นร้าน ไม่ได้เป็นแผงลอยแบบดิฉัน แล้วร้านอาหารตรงนั้น เขาอนุญาตให้เอาห่อหมกดิฉันไปกินในร้านเขาได้ จะไม่รักกันได้ยังไง
ฉันหนีไปเป็นแม่ค้าก็ยังมิวายตามมารังควาญกันได้ถึงขนาดนี้ คือชีวิตนี้จะไม่ให้ดิฉันเงียบเลยใช่ไหม จะให้ดิฉันดังอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้แส่เองนะ ร้องเรียนแล้วมากัน 5 คน มาทำไม 5 คนเหมือนดิฉันเป็นโจร มันหงุดหงิด แค่นี้เอง ทำไมต้องขนาดนี้ มาบอกกันดีๆ ก็ได้ เราไม่รู้จริงๆ ไม่ใช่จะหลบเลี่ยงความผิด ผิดคือผิด ผักปลายังไม่เห็นติดราคากันเลย คงจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนดิฉันมั้ง หรือไม่มีคนหมั่นไส้ เขาก็คงจะไม่ไปฟ้องหรอกพวกสินค้าในตลาดทั้งหลาย”