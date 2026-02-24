สองอินฟลูแม่ลูก “ป้าตือ & มิกซ์ เฉลิมศรี” แท็กทีม เปิดแบรนด์ “ข้าวมันไก่หนี่ห่าวป้าตือ-มิกซ์ เฉลิมศรี” ลุยขายออนไลน์

หลังจากเคยชิมลางกระโดดเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารได้พักใหญ่ ล่าสุด อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปอย่าง “ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช” และเพื่อนรุ่นน้องคนสนิทแห่งแกงค์หิ้วหวี “มิกซ์ เฉลิมศรี” ก็แท็กทีมเดินหน้าทำธุรกิจอาหารร่วมกัน เปิดแบรนด์ข้าวมันไก่สูตรไหหนาน “ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือ-มิกซ์เฉลิมศรี” เน้นขายเดลิเวอรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลผ่านไลน์แมน พร้อมเปิดตัวพาร์ทเนอร์ธุรกิจสุดปัง “ชุติมา-ปรมินทร์ เปรื่องเมธางกูร” สองพี่น้องเจ้าของเชนร้านอาหารชื่อดังมากมาย อาทิ แบรนด์เกศเตี๋ยว ชานมเสือพ่นไฟ รวมถึงแบรนด์ yuzu ramen และ yuzu suki
งานนี้ ป้าตือและสาวมิกซ์ ในฐานะผู้บริหารแบรนด์ “ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือ-มิกซ์เฉลิมศรี” ก็จัดเต็มในการช่วยครีเอทเมนูความน่าสนใจของข้าวมันไก่ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในแบรนด์แทบทุกขั้นตอน ขนผองเพื่อนแก๊งค์หิ้วหวีและอินฟลูคนดังมาร่วมด้วยช่วยกันโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลแบบฉ่ำๆ ทำเอาแอพเดลิเวอรีแทบระเบิด เพราะเพียงเปิดขายวันแรก ยอดสั่งซื้อสุดปัง ด้วยราคาขายที่จับต้องได้
สำหรับ แบรนด์ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือ-มิกซ์เฉลิมศรี นั้น ราคาเริ่มต้นที่ 70 บาทเท่านั้น ส่วนข้าวมันไก่ไหหนาน จะอยู่ที่ 129 บาท แต่ทุกเมนูจะได้รับน้ำพริกไก่กรอบไว้ทานคู่กันเพื่อให้เคี้ยวสนุกขึ้น ซึ่งเป็นรีเควสจากทางบอสมิกซ์ เฉลิมศรี ให้มีอะไรทานแบบรสชาติแซ่บๆ คู่กับการทานข้าวมันไก่ด้วย ทางแบรนด์ใช้ข้าวเกาหลีมาทำข้าวมัน ข้าวมีให้เลือกถึง 4 อย่าง คือ ข้าวมันปกติ ข้าวมันกระเทียม ข้าวมันผักกาดดอง ข้าวอบเผือก ส่วนไก่เป็นไก่ซูวี มีเมนูข้าวมันไก่ทอด น้ำจิ้มไหหนานจะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดทุกซอส ข้าวมันไก่ไหหนานจะมีหลายซอส คือ ซอสกระเทียม ซอสน้ำส้มไหหนาน ซอสน้ำราดไก่ซูวี และจะมีน้ำซุปให้เลือกทั้งซุปปกติและซุปมะนาวดองด้วย
เรียกว่า คนเก่งๆอย่างป้าตือและสาวมิกซ์ขยับตัวทั้งที แถมมีแบ็คอัพดี เป็นพาร์ทเนอร์มากฝีมือในวงการอาหาร แบรนด์ “ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือ-มิกซ์เฉลิมศรี” ก็มีแววไปได้ไกล อนาคตสดใส เพราะวางแผนเตรียมปูพรม ขยายพื้นที่ cloud kitchen ส่งอาหารทั่วกทม.ถึง 8 แห่ง แถมเตรียมเล่นใหญ่ ขยายพื้นที่จัดส่งไปทั่วประเทศด้วย