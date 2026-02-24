“เอ ศุภชัย” ไม่เคยลืม “แตงโม นิดา” ครบรอบจากไป 4 ปี รักและคิดถึงเสมอ คงสบายดีนะคะ

ครบรอบ 4 ปีแล้วที่ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” จากโลกนี้ไป ด้านรุ่นพี่ที่รักและแตงโมเคารพนับถืออย่าง “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ได้โพสต์ภาพที่มีความสุขกับแตงโม โดยวันนั้นแตงโมมาหาในวันคริสต์มาส นำเงินที่เคยหยิบยืมเอหลักแสนเพื่อเอาไปรักษาพ่อในช่วงที่พ่อป่วยมาคืน ซึ่งเอเซอร์ไพรส์กลับด้วยการยกเงินที่แตงโมเอามาคืนให้ทั้งหมดเอาไว้ใช้ต่อยอดชีวิต กลายเป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำของทั้งคู่ เอ ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมข้อความถึงแตงโมว่า….
“คิดถึงเสมอ ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะ ทางโน้นคงสบายดีนะคะ ฝากความคิดถึงพ่อโสด้วยนะคะ รักน้องโมเสมอ รักและคิดถึงน้องโมนะ...”