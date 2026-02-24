ดรามาผัวแก่-ผัวรวย “ต้นข้าว มิสแกรนด์” เปิดใจแต่ง “บังมัด” รักล้วนๆ ขอบคุณที่เลือกหนู! (คลิป)

เขาดูแลหนูดีเหมือนเพชร ไม่ใช่ก้อนกรวด! “ต้นข้าว” เปิดใจแต่ง “บังมัด” ท่ามกลางดรามาผัวแก่-ผัวรวย และเงินๆ ทองๆ ยันเกิดจากความรักล้วนๆ พร้อมขอบคุณบังมัดที่เลือกเป็นคู่ชีวิต
กลายเป็นประเด็นฮือฮาทันที หลังจากที่ “บังมัด คลองตัน”หรือ “นายวันชัย มะอินทร์”อดีตผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ ควงสาวสวยดีกรีนางงาม อย่าง “ต้นข้าว ปัณฑิตา แสงจันทร์” อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 วัย 24 ปี เข้าพิธีวิวาห์ที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา ท่ามกลางดรามาอายุห่างฝ่ายชาย 34 ปี และเรื่องเงินๆ ทองๆ
งานนี้ ต้นข้าว ได้เผยเหตุผลในการเลือกบังมัด คลองตัน เป็นคู่ชีวิต โดยระบุว่าตนเองนั้นรักบังมัดมาก เพราะเอาใจใส่ดูแลดีมาก ดูแลเหมือนเพชร ไม่ใช่ก้อนกรวด อีกทั้งฝ่ายสามีควรได้รับความรักที่ดีแบบนี้
“ที่เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิต ต้องพูดเลยว่าต้องจิตแข็งใจต้องแข็งแรง การที่เราจะเลือกคนที่ผ่านการใช้ชีวิตมามากมายแล้ว เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว แต่หนูรู้สึกว่าการที่หนูได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ เขาดูแลหนู เอาใจใส่หนูดีมากๆ ซึ่งการที่เขาเอาหนูมาจากครอบครัวเราแล้ว เขาดูแลเราเหมือนเพชร ไม่ใช่ก้อนกรวดหรือทรายที่จะเหยียบย่ำอะไรก็ได้ อันนี้คือสิ่งที่หนูประทับใจในตัวเขามาก
อีกอย่างวิถีชีวิตของเขาสอนให้เรารู้จักการทำมาหากิน ทำให้หนูมีอาชีพของตัวเอง ยังไม่รวยนะคะ แต่พยายามอยู่ค่ะ การที่สามีเราเหนื่อย ทำงาน จะให้หนูอยู่บ้าน รอเงินจากเขาอย่างเดียวหนูทำไม่ได้ อีกอย่างลูกสาวของบัง ทั้งพี่มีนาและมินตราเขาเป็นเพื่อนที่ดีของหนู เขาไม่เคยเห็นหนูเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขา เขาอยู่เคียงข้างหนูในทุกปัญหา ก็ขอบคุณพี่มากๆ
อีกอย่างหนูรักบังมากๆ ทุกครั้งตื่นนอนหรือก่อนนอนหนูจะบอกว่าหนูรักที่รักนะ บางครั้งหนูก็ถามว่าที่รักรักหนูไหม ถามทุกวัน จนเขาบอกว่าจะถามทำไม เขาก็รักอยู่แล้ว หนูอยากบอกรักเขาทุกวันเพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆ ก็จะบอกว่าหนูรักที่รักอย่างที่ผู้ชายที่ดีคนนึงควรได้รับความรักนี้
แล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เลือกหนูเป็นเจ้าสาว เอาจริงๆ ไม่คิดนะว่าหนูจะได้มาใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงนี้ อีกอย่างหนูในวัย 24 ปี หนูไม่ได้มองว่าเร็วเกินในการที่เราแต่งงาน เพราะหนูเรียนจบปริญญาแล้ว หนูได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้ว คือหนูได้เป็นมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 ตามความฝันของหนู ก็ขอบคุณเขาที่เลือกหนู
เขาเห็นเราเป็นสิ่งมีค่ามากๆ ไม่ใช่แค่เขาพร่ำเพรื่อบอกรักหนูไปทุกวัน แต่เขาให้ความสำคัญกับเรามาก วันนี้อยากไหว้เขาขอบคุณ ไม่ใช่เขาให้ของมีค่าราคาแพงอะไรกับเรา แต่เป็นเพราะความรักที่เขามีให้หนู หนูรักที่รักนะ”
นอกจากนี้ ต้นข้าว ยังโพสต์สุดซึ้งถึงสามี ยืนยันไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของความสบายใจ
“หนูโชคดีที่มีสามีที่ดี แต่หนูไม่ได้ขายหัวใจเพื่อความสบาย หนูทำงานของหนู มีคุณค่าของหนู เข้าใจนะคะว่าหลายคนอาจมองแบบนั้น แต่ถ้าได้เห็นตอนที่เราดูแลกันจริงๆ จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินเลย มันคือความสบายใจ ความห่วงใย และความตั้งใจที่เรามีให้กันไม่ใช่เพราะเขามีเงิน ทั้งนี้ทั้งนั้น หนูฝากกลูต้าวิธยูนะคะ หนูจะได้ตอบแทนสามีบ้าง รักทุกคนนะคะ🤎✨💊”