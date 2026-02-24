Yves Rocher เปิดบทใหม่ของ Botanical Beautyเปิดตัว “Glow Energie” ไลน์อัปสกินแคร์ใหม่ พร้อมแท็กทีม 2 หนุ่มฮอต “ฟอส–บุ๊ค” 

ในโลกของความงามที่ ผิวโกลว์ ไม่ได้หมายถึงแค่ความเงางามบนผิวหน้าอีกต่อไป แต่คือสัญลักษณ์ของพลังชีวิต สุขภาพผิว และความสมดุลจากภายใน Yves Rocher (อีฟ โรเช) แบรนด์พฤกษศาสตร์ความงามอันดับ 1 จากฝรั่งเศส จัดงาน “Wake Up Your Glow” เปิดตัวสกินแคร์ไลน์ใหม่ล่าสุดจากฝรั่งเศส “Glow Energie – Wake Up Your Glow” ถ่ายทอดพลังความโกลว์จากธรรมชาติสู่ผิว ด้วยนวัตกรรมDermo-Botanical Expertise ที่ผสานศาสตร์แห่งพฤกษศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์ผิวพรรณด้วยพลังของ ดอกแนสเทอร์เทียม (Nasturtium) ผ่านการวิจัยยาวนานกว่า 22 ปี และ 1 สิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์ ท่ามกลางบรรยากาศสีส้มออร่าแห่งพลังชีวิตและความสดใสใจกลางสยามสแควร์
ภายในงานเต็มไปด้วยไฮไลต์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครบไลน์ ไปจนถึงบทสนทนาเรื่องเทรนด์ความงามแห่งอนาคต โดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษ “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง” และ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” มาร่วมสร้างสีสันและ Glow Moment แบบเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ผิวโกลว์ที่ดูดีได้ในแบบของตัวเอง ในงานไม่ได้มีแค่การแนะนำสกินแคร์ไลน์ใหม่จากฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังเปิดเวทีที่ให้พูดคุยเรื่อง “ผิวโกลว์แบบยั่งยืน” ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ พญ.ชาลินี เพียรธนภาคย์ ที่มาแชร์ทั้งเรื่องingredients ที่ควรเลือก และ อัปเดตเทรนด์ความงามปี 2026 ที่กำลังมาแรง ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดLongevity Beauty หรือการดูแลผิวเพื่อสุขภาพผิวที่แข็งแรงในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ DNA ของ Yves Rocher ที่เชื่อในพลังของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน
“Glow Energie” คือผลลัพธ์จากการค้นคว้าวิจัยยาวนานกว่า 22 ปี จนได้ 1 สิทธิบัตรเฉพาะของ Yves Rocher ในการสกัดพลังจาก ดอกแนสเทอร์เทียม (Nasturtium) พืชพฤกษศาสตร์ที่อุดมไปด้วยพลังต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปลุกพลังผิว ลดสัญญาณความเหนื่อยล้า และคืนความโกลว์อย่างเป็นธรรมชาติ Glow Energie ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผิวคนเมืองยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเครียด มลภาวะ และไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ด้วยแนวคิด ผิวตื่น โกลว์ใส จากพลังธรรมชาติ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการบำรุง ไปจนถึงการปกป้องผิวในทุกวัน
หัวใจของ Glow Energie อยู่ที่ Glow Activating Serum เซรั่มปลุกผิวโกลว์ที่เข้าใจจังหวะชีวิตคนเมือง Glow Activating Serum เซรั่มเนื้อบางเบาที่ผสานพลังของ Nasturtium และ Vitamin C เพื่อช่วยบูสต์ผิวให้ดูโกลว์สดใสขึ้น x10* ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ พร้อมฟื้นฟูผิวที่ดูอ่อนล้าจากความเครียด มลภาวะ และไลฟ์สไตล์เร่งรีบ ไม่ใช่เซรั่มที่ให้แค่ผิวสวยชั่วคราว แต่ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกพลังผิวให้กลับมาทำงานได้อย่างสมดุล เสริมเกราะป้องกันผิว และสร้างความโกลว์ที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวที่ต้องการพลังความสดใสในชีวิตประจำวัน
บรรยากาศภายในงานยังถูกเติมเต็มด้วย Glow Moment จากสองนักแสดงหนุ่ม ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล ที่มาร่วมสะท้อนมุมมองการดูแลตัวเองในแบบคนรุ่นใหม่ ไม่ซับซ้อน แต่ใส่ใจในรายละเอียด สำหรับพวกเขา ความโกลว์ ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบ แต่คือความมั่นใจ ความสดใส และการรู้จักบาลานซ์ชีวิตในแบบของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Glow Energie ที่เชื่อว่าผิวที่ดี เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
ท้ายที่สุดแล้ว Glow Energie คือบทสนทนาใหม่ของความงาม ที่ Yves Rocher เลือกถ่ายทอดผ่านพลังของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อย่างสุขุม ไม่เร่งรีบ และมีเหตุผล ในโลกที่ความโกลว์ไม่ได้ถูกนิยามด้วยความเงางามเพียงผิวเผิน แต่สะท้อนถึงสุขภาพผิว สมดุล และการดูแลตัวเองในระยะยาว Glow Energie จึงไม่ใช่เพียงสกินแคร์ไลน์ใหม่ หากแต่คือการย้ำจุดยืนของแบรนด์ต่อความงามที่ยั่งยืน ความงามที่ค่อย ๆ เปล่งประกายจากภายใน และยังคงอยู่เหนือกาลเวลา